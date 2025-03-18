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    Prens dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım geldi

    Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın senaryosunu yazdığı popüler dizi Prens’in üçüncü sezonu için ilk tanıtım geldi. Yeni sezonun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.    
    Prens Tam Boyutta Gör
    BluTV platformunun en sevilen orijinal yapımı haline gelen Prens dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin resmi hesabından üçüncü sezon için ilk tanıtım videosu yayınlandı. 

    Prens üçüncü sezon geliyor

    Güldür Güldür programında üne kavuşan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın elinden çıkan Prens dizisi, kısa sürede geniş kitlelere kendisini sevdirmeyi başardı. BluTV platformunda iki sezonu geride bırakan dizinin üçüncü sezonu da yakında geliyor. 

    Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçen Prens dizisi, kralın ani ölümü ve yerine geçen abi Thenio’nun suikast sonrası akli melekelerini yitirmesi ile krallığa geçmek zorunda kalan Prens’in hikâyesini anlatıyor. 

    Kimse tarafından sevilmeyen Prens karakteri tanıtıma göre yeni sezonda sınırları genişletmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Henüz üçüncü sezon için net tarih yok ancak Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. 

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