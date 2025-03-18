Prens dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım geldi

Prens üçüncü sezon geliyor
Güldür Güldür programında üne kavuşan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın elinden çıkan Prens dizisi, kısa sürede geniş kitlelere kendisini sevdirmeyi başardı. BluTV platformunda iki sezonu geride bırakan dizinin üçüncü sezonu da yakında geliyor.
Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçen Prens dizisi, kralın ani ölümü ve yerine geçen abi Thenio’nun suikast sonrası akli melekelerini yitirmesi ile krallığa geçmek zorunda kalan Prens’in hikâyesini anlatıyor.
Kimse tarafından sevilmeyen Prens karakteri tanıtıma göre yeni sezonda sınırları genişletmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Henüz üçüncü sezon için net tarih yok ancak Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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