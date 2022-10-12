Prime Özel Fırsat Günleri bugün bitiyor: Son güne özel fırsatlar!

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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.