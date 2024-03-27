Prime üyelerine özel "Amazon Prime Akşam Fırsatları" başladı

Amazon'da Prime üyelerine özel yeni bir kampanya başladı. Prime Akşam Fırsatları kampanyası kapsamında bugün saat 18.00 ile 23.45 arasında çeşitli ürünlerde Prime üyelerine özel indirimler olacak. İndirimler çeşitli saatlerde yenilenecek. Yeni ürünleri kaçırmamak için kampanya sayfasını sık sık kontrol etmekte fayda var.
Kampanyadan sadece Amazon Prime üyeleri faydalanabilecek. Kampanya bugün saat 23.45'te sona erecek.
Kampanya sayfası:
Bugün saat 18.00'de indirime giren ürünler
- HUAWEI Watch GT 3 Akıllı Saat, 46 mm, Siyah
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu
- Apple M3 çipli 13 inç MacBook Air 8/256
- NPO DK02 Kablolu Taşınabilir Harici SSD 256 GB
- NPO DK01 Kablosuz Taşınabilir Harici SSD 128 GB
- Ufesa Filtre Kahve Makinesi
- Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi,
- Dell S2722DGM, 27 Zoll curved Gaming Monitor
- POWERBOOST RGB Sıvı Soğutmalı AM5-1700p İşlemci Fanı
- Dreame L10s Pro silme fonksiyonlu robot süpürge
- Guess Noelle Top Zip Omuz Çantası
- Hawk Gaming Chair FAB Oyuncu Koltuğu
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu Gri/siyah
- BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi, 4’lü
- Zwilling Fincanlı Termos 1 Litre
- CAMPER Erkek Peu Touring Ayakkabı
- DUO BEST FRIEND PRO MAGNET GREY W/KORY Bebek Arabası
- OXO Good Grips Kapaklı Paslanmaz Çelik Salata Santrifüjü
- Helly Hansen Erkek Crew Kapüşonlu Ceket
- CADIVEU PROFESSIONAL Blonde Reconstructor Ev Bakım Seti
- L’Oréal Paris Makyaj Seti
- Modica Zelina - Vegan Deri Slim Kartlık
- Wella Professionals Eimi Texture Bold Move 150 Ml
- United Colors of Benetton Kadın eteği 38
- House of Silk Saten Slip Elbise
- House of Silk Stripes Koton Gömlek Elbise
- House of Silk İpeksi Saten Turuncu Sabahlık
- Lift-The-Flap Questions and Answers About Space
- Company of Animals Halti Köpek Eğitim Kayışı, Küçük Boy Siyah, 2 m
- Emsan Bello 18 Parça 6 Kişilik Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı
- Emsan Bello 18 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı
- Sıcak Su Torbası Polar Kılıflı Sıcak Su Torbası 2LT
- Kırmızı Kedi Yayınevi Kitaplarında 4 al 3 öde
- Familia 100'lü Peçete 8'li Koli
- Papia Parfümlü Tuvalet Kağıdı 32 Rulo
- Bingo Elde Bulaşık Hassas Eller 675 gr Ekonomi Paketi 4'lü
- Clear 300 TL'ye 100 TL indirim
- Nivea 300 TL'ye 75 TL indirim
- İş Bankası Kültür Yayınları Kitaplarında 4 al 3 öde
- İlber Ortaylı Kitaplarında 4 al 3 öde
- L'Oreal Paris,Garnier Ürünlerinde 250 TL'ye 60 TL indirim
- La Roche-Posay, Vichy ve CeraVe Ürünlerinde 2 Ürün Alımına %20 İndirim
- Bioderma, Institut Esthederm ve Etat Pur Ürünlerinde 2 Ürün Alımına %25 İndirim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...