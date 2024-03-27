Tam Boyutta Gör

Amazon'da Prime üyelerine özel yeni bir kampanya başladı. Prime Akşam Fırsatları kampanyası kapsamında bugün saat 18.00 ile 23.45 arasında çeşitli ürünlerde Prime üyelerine özel indirimler olacak. İndirimler çeşitli saatlerde yenilenecek. Yeni ürünleri kaçırmamak için kampanya sayfasını sık sık kontrol etmekte fayda var.

Kampanyadan sadece Amazon Prime üyeleri faydalanabilecek. Kampanya bugün saat 23.45'te sona erecek.

Kampanya sayfası:

Bugün saat 18.00'de indirime giren ürünler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Prime üyelerine özel "Amazon Prime Akşam Fırsatları" başladı