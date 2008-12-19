Prince Of Persia 4 (Pc, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Masalsı ortamları ile prens yeniden karşımızda.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Uzun bir mazisi olan Prince Of Persia serisi beklenen yeni nesil sürümünün incelemesi ile karşınızda. Son oyunları ile büyük başarılara imza atan seri, değişen grafikleri ve oyun yapısı ile bakalım oyunseverleri tatmin edebiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Dual Core processor 2.6 GHz Intel(R) Pentium(R) D veya AMD Athlon™ 64 X2 3800+ (Intel Core(R) 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ önerilir)

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)

Ekran Kartı: En az 256 MB ve Shader Model 3.0 desteği olan kart

Boş Alan: 8 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=