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Prince Of Persia 4 (Pc, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

10 yıl
193,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Masalsı ortamları ile prens yeniden karşımızda.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Uzun bir mazisi olan Prince Of Persia serisi beklenen yeni nesil sürümünün incelemesi ile karşınızda. Son oyunları ile büyük başarılara imza atan seri, değişen grafikleri ve oyun yapısı ile bakalım oyunseverleri tatmin edebiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Dual Core processor 2.6 GHz Intel(R) Pentium(R) D veya AMD Athlon™ 64 X2 3800+ (Intel Core(R) 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ önerilir)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: En az 256 MB ve Shader Model 3.0 desteği olan kart
Boş Alan: 8 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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BSC Misafiri 5 yıl
Güzel ama Farah'a gönderme yapmaları hoş olmamış
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BSC Misafiri 6 yıl
kahramanımız Aslında Bir prens Degil egoist ve espritüel olan Bir Hırsız.. Çaldığı Altınları Ferah Adındaki Eşeğine Yüklüyör. Neyse Çölde Giderken Kum Fırtınasına Yakalanan Kahramanımız Bır Tepeden Yuvarlanıyor. Düşünce Üstüne Bide Elika Adındaki Prenses Düşüyo. Elika Babasına Trip atıp Kaçan Bir Prenses. Kızın Sihirli güçleri Falan Var İşte Babası bizim Elemanla Kızı Bir Arada Görünce Kızıp Bizim Elemana Saldırıyo Neyse Bizim Eleman Bu kralı Yenince Adam Kızıp Kötü GüçLeri Serbest Bırakıyo. Sonra Heryeri Kötülük Falan Kaplıyo .. Elika nın Babası Ölüyo .... Sonra Bizim Eleman eLikaya Hadi Gel Krallığını Kurtaralım Gibilerinden Bi şaka Yapıyo Ve MAcera Başlıyo....
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HakanKutluay 8 yıl

By_e

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Uzun bir mazisi olan Prince Of Persia serisi beklenen yeni nesil sürümünün incelemesi ile karşınızda. Son oyunları ile büyük başarılara imza atan seri, değişen grafikleri ve oyun yapısı ile bakalım oyunseverleri tatmin edebiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Dual Core processor 2.6 GHz Intel(R) Pentium(R) D veya AMD Athlon� 64 X2 3800+ (Intel Core(R) 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ önerilir)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: En az 256 MB ve Shader Model 3.0 desteği olan kart
Boş Alan: 8 GB disk alanı





İnceleme için teşekkürler
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_memati_89 9 yıl
ben oyunu bitirdim.gerçekten grafik olarak ve oynanış olarak güzel bir oyun.ama belli bir süreden sonra sıradanlaşıyor.sanki hep aynı şeyleri yapıyormuş gibi oldum.ama yine de en az diğer serileri kadar güzel.kesinlikle oynanması gerek.
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sertace 9 yıl
Oyunu arayanlara elimde 0 jelatininde var fiyatta yardımcı olurum
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Beriko 10 yıl
Bu arada "light speed" degil "light seed" olacak o
Oyun grafiklerine ragmen guzel olmus fakat kendini cok tekrarliyor.
Yine de POP hayranlari kacirmasin
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yusufkes 10 yıl
evet güzEl bir oyun yanlız belli zaman sonunda çok sıkıyor ölme denilen hiçbirşey yok olsaydı daha iyi daha heycanlı olurdu ölmemek içim çaba gösterilirdi en azından benden 5 puan
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dakolife 10 yıl
ben bitirmek üzereyim eski pop serileriyle çok alakası yok hatta bazı şeyler çok saçma geldi ama hikaye ve grafikler çok güzel üstünde çok çalışıldığı belli alanlar dar değil sürekli bir tekrarınız yok ben beğendim.
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bestercan 10 yıl
İnceleme güzel fakat grafiklendirme sanki biraz çizgi romandaki karaktarlere benzetilmiş. Yani grafik POP3 ve POPT2T dekinden çok farklı. Henüz oynamadan böyle bir yorum yaptım. Umarım beğenirim
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Ruoja 10 yıl
Ubisoft'dan bunu bklemezdim
Ehh Bize 0ynamak Düşer =)
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vectorx 10 yıl
serinin devamına yakışan bir oyun olmuş bizede bitirmek düşer....^^
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