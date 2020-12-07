Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak

    2020 yılının oyun dünyasındaki en iyilerinin seçileceği The Game Awards etkinliğinde, geçen yıl olduğu gibi yeni oyunlar duyurulacak. Bu yıl ise 5 farklı oyun duyurusu bizi bekliyor.
    2 hf.
    1,7b
    1
    9
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının Oscar'ı diyebielceğimiz The Game Awards etkinliğine çok kısa bir süre kaldı. Etkinlikte yılın en iyi oyunlarının seçilmesinin yanı sıra başka şeyler de olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor

    Ayrıca Bkz. "The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek"

    Geçtiğimiz saatlerde Geoff Keighley'nin yaptığı açıklamaya göre, törenden önce başlayacak olan etkinlikte yani Türkiye saati ile 11 Aralık 02.30'da başlayacak olan etkinlikte, bizleri 5 yeni duyuru bekliyor. Bu duyuruların tamamı çok büyük ihtimalle yeni oyun duyurusu olacak. Hatta Xbox'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşıma göre bu duyurular arasında Xbox'a ait yapım veya yapımlar da bulunacak. Tören öncesi etkinliği ise Sydnee Goodman sunacak.

    5 yeni duyuru dışında, etkinlite daha önce duyurulan oyunlardan ilk görüntüleri veya yeni bilgileri de görebileceğiz. Şu ana kadar onaylanan tek yapım Dragon Age 4. Ayrıca Elden Ring'ten de bir şeyler gösterilmesi bekleniyor. Bu yeni duyurular ve bilgiler dışında elbette bir de yılın en iyileri seçilecek. 

    Geçen yıl gayet keyifli bir etkinlik olduğunu söylemek gerek. Bu yıl ayrıca görme engeli olan kişiler için de sesli anlatım olacak. Etkinlik Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tören öncesi etkinlik 11 Aralık'ta Türkiye saati ile 02.30'da, törenin kendisi ise 03.00'da başlayacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi Elden Ring im gel artık...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elder Scrolls 6 olabilir GTA 6 olabilir Witcher 4 olabilir Yeni Silent Hill olabilir RDR 3 olabilir MGS Remake olabilir herşey olabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EmreDFace (Emre Dogan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTA 6 dan bir 10 saniyelik selamınaleyküm videosu çıksada ortalık karışsa...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xit 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    gece 3 çok geç be. 3 mü ..

    half life 3 confirmed
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Silent Hill duyurun be artık hala umudumu kaybetmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 için Uncharted 5 durusu olsa yer yerinden oynar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    duman56 (Erman Duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Age of Empires 4 olsun be yeter bu hasretimiz
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) duman56
    AoE4'ten bayadır ses seda yok. Arada bir yayımlanmış görüntülerini izleyip keyifleniyorum ama hayırlısı. Çok bekletmezler inş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ultra sonic 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    elder scrolls 6 mı yoksa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı 1 hf. Tecno Camon 16 Premier - Kutu açılışı ve ön incelemesi 1 hf. Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu 1 hf. Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil 1 hf. Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir 1 hf. Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri 1 hf. Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı 1 hf. Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi 1 hf. Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak 2 hf. İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü 2 hf. Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi 2 hf. Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi 2 hf. Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak 2 hf. Deniz diplerinde ''deniz karı'' olarak adlandırılan alg yapıları incelenecek 2 hf. Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı 2 hf. Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü 2 hf. Dalgadan enerji üreten sistem 2 hf. Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak Sonraki Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı 2 hf. Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti 2 hf. Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu 2 hf. Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu 2 hf. Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar 2 hf. Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı 2 hf. Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın 2 hf. Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi 2 hf. PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı 2 hf. Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 2 hf. Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim! 2 hf. Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı 2 hf. Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek 2 hf. Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor 2 hf. Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay 2 hf. iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor 2 hf. Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı 2 hf. Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız