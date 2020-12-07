The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının Oscar'ı diyebielceğimiz The Game Awards etkinliğine çok kısa bir süre kaldı. Etkinlikte yılın en iyi oyunlarının seçilmesinin yanı sıra başka şeyler de olacak.

İlginizi Çekebilir

Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor

Ayrıca Bkz. "The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek"

Geçtiğimiz saatlerde Geoff Keighley'nin yaptığı açıklamaya göre, törenden önce başlayacak olan etkinlikte yani Türkiye saati ile 11 Aralık 02.30'da başlayacak olan etkinlikte, bizleri 5 yeni duyuru bekliyor. Bu duyuruların tamamı çok büyük ihtimalle yeni oyun duyurusu olacak. Hatta Xbox'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşıma göre bu duyurular arasında Xbox'a ait yapım veya yapımlar da bulunacak. Tören öncesi etkinliği ise Sydnee Goodman sunacak.

5 yeni duyuru dışında, etkinlite daha önce duyurulan oyunlardan ilk görüntüleri veya yeni bilgileri de görebileceğiz. Şu ana kadar onaylanan tek yapım Dragon Age 4. Ayrıca Elden Ring'ten de bir şeyler gösterilmesi bekleniyor. Bu yeni duyurular ve bilgiler dışında elbette bir de yılın en iyileri seçilecek.

Geçen yıl gayet keyifli bir etkinlik olduğunu söylemek gerek. Bu yıl ayrıca görme engeli olan kişiler için de sesli anlatım olacak. Etkinlik Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tören öncesi etkinlik 11 Aralık'ta Türkiye saati ile 02.30'da, törenin kendisi ise 03.00'da başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.