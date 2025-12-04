PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları açıklandı
Bu yıl etkinlikte, bilindik Büyük Ödül, Ortak Ödülü ve Kullanıcıların Seçimi Ödülü geri getirildi. Buna göre büyük ödülü kazanan yapımlar arasında, Dragon Ball: Sparking! Zero, eFootball, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds ve Zenless Zone Zero yer alıyor. Ortak ödül kazananları ise, Elden Ring Nightreign, Metal Gear Solid: Snake Eater, Path of Exile II, Silent Hill f ve Wuthering Waves oldu. Bu oyunlar güçlü bir oyuncu etkileşimi yakaladı. Ayrıca, birçoğu sevilen serilerini genişletti veya küresel varlıklarını güçlendiren iddialı güncellemeler sundu.
Erişilebilirlik Ödülü kazananlarına gelirsek, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Monster Hunter Wilds. PlayStation Indies kategorisinin öncüleri ise, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, Nine Sols ve Urban Myth Dissolution Center. Son olarak kullanıcıların verdiği oylarla belirlenen Kullanıcıların Seçimi Ödülü kazananları ise,Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors: Origins, Monster Hunter Wilds, Silent Hill f ve Wuthering Waves
Büyük Ödül
- Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment
- eFootball | Konami
- Marvel Rivals | NetEase Games
- Monster Hunter Wilds | Capcom
- Zenless Zone Zero | HoYoverse
Partner Ödülü
- Elden Ring Nightreign | FromSoftware, Inc. / Bandai Namco Entertainment
- Metal Gear Solid Δ: Snake Eater | Konami
- Path of Exile II | Grinding Gear Games
- Silent Hill f | Konami
- Wuthering Waves | Kuro Games
Erişilebilirlik Ödülü
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Sega
- Monster Hunter Wilds | Capcom
PlayStation Indies Ödülü
- Ender Magnolia: Bloom in the Mist | Binary Haze Interactive
- Nine Sols | Red Candle Games
- Urban Myth Dissolution Center | Shueisha Games
Kullanıcı Seçimi Ödülü
- Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive
- Dynasty Warriors: Origins | Koei Tecmo
- Monster Hunter Wilds | Capcom
- Silent Hill f | Konami
- Wuthering Waves | Kuro Games