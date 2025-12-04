Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, merakla beklenen PlayStation Partner Awards 2025 kazananlarını açıkladı. 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 arasındaki performansların değerlendirildiği ödüller, Japonya ve Asya bölgelerinde geliştirilen yapımların küresel satış etkisini gösteriyor. Büyük ödül ise, en yüksek satış rakamına ulaşan ve Japonya/Asya bölgelerinde geliştirilen ilk üç oyuna veriliyor.

PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları açıklandı

Bu yıl etkinlikte, bilindik Büyük Ödül, Ortak Ödülü ve Kullanıcıların Seçimi Ödülü geri getirildi. Buna göre büyük ödülü kazanan yapımlar arasında, Dragon Ball: Sparking! Zero, eFootball, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds ve Zenless Zone Zero yer alıyor. Ortak ödül kazananları ise, Elden Ring Nightreign, Metal Gear Solid: Snake Eater, Path of Exile II, Silent Hill f ve Wuthering Waves oldu. Bu oyunlar güçlü bir oyuncu etkileşimi yakaladı. Ayrıca, birçoğu sevilen serilerini genişletti veya küresel varlıklarını güçlendiren iddialı güncellemeler sundu.

PS5 ve PS5 Slim sessizce yenilendi: Termal sorunlar çözülüyor 2 gün önce eklendi

Erişilebilirlik Ödülü kazananlarına gelirsek, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Monster Hunter Wilds. PlayStation Indies kategorisinin öncüleri ise, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, Nine Sols ve Urban Myth Dissolution Center. Son olarak kullanıcıların verdiği oylarla belirlenen Kullanıcıların Seçimi Ödülü kazananları ise,Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors: Origins, Monster Hunter Wilds, Silent Hill f ve Wuthering Waves

Büyük Ödül

Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment

eFootball | Konami

Marvel Rivals | NetEase Games

Monster Hunter Wilds | Capcom

Zenless Zone Zero | HoYoverse

Partner Ödülü

Elden Ring Nightreign | FromSoftware, Inc. / Bandai Namco Entertainment

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater | Konami

Path of Exile II | Grinding Gear Games

Silent Hill f | Konami

Wuthering Waves | Kuro Games

Erişilebilirlik Ödülü

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Sega

Monster Hunter Wilds | Capcom

PlayStation Indies Ödülü

Ender Magnolia: Bloom in the Mist | Binary Haze Interactive

Nine Sols | Red Candle Games

Urban Myth Dissolution Center | Shueisha Games

Kullanıcı Seçimi Ödülü

Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive

Dynasty Warriors: Origins | Koei Tecmo

Monster Hunter Wilds | Capcom

Silent Hill f | Konami

Wuthering Waves | Kuro Games

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: