Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları açıklandı

    Her dönem Sony Interactive Entertainment tarafından düzenlenen PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları belli oldu. İşte tüm kategorilerden kazananlar...  

    PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sony, merakla beklenen PlayStation Partner Awards 2025 kazananlarını açıkladı. 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 arasındaki performansların değerlendirildiği ödüller, Japonya ve Asya bölgelerinde geliştirilen yapımların küresel satış etkisini gösteriyor. Büyük ödül ise, en yüksek satış rakamına ulaşan ve Japonya/Asya bölgelerinde geliştirilen ilk üç oyuna veriliyor.

    PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları açıklandı

    Bu yıl etkinlikte, bilindik Büyük Ödül, Ortak Ödülü ve Kullanıcıların Seçimi Ödülü geri getirildi. Buna göre büyük ödülü kazanan yapımlar arasında, Dragon Ball: Sparking! Zero, eFootball, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds ve Zenless Zone Zero yer alıyor. Ortak ödül kazananları ise, Elden Ring Nightreign, Metal Gear Solid: Snake Eater, Path of Exile II, Silent Hill f ve Wuthering Waves oldu. Bu oyunlar güçlü bir oyuncu etkileşimi yakaladı. Ayrıca, birçoğu sevilen serilerini genişletti veya küresel varlıklarını güçlendiren iddialı güncellemeler sundu.

    Erişilebilirlik Ödülü kazananlarına gelirsek, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Monster Hunter Wilds. PlayStation Indies kategorisinin öncüleri ise, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, Nine Sols ve Urban Myth Dissolution Center. Son olarak kullanıcıların verdiği oylarla belirlenen Kullanıcıların Seçimi Ödülü kazananları ise,Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors: Origins, Monster Hunter Wilds, Silent Hill f ve Wuthering Waves

    Büyük Ödül

    • Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment
    • eFootball | Konami
    • Marvel Rivals | NetEase Games
    • Monster Hunter Wilds | Capcom
    • Zenless Zone Zero | HoYoverse

    Partner Ödülü

    • Elden Ring Nightreign | FromSoftware, Inc. / Bandai Namco Entertainment 
    • Metal Gear Solid Δ: Snake Eater | Konami
    • Path of Exile II | Grinding Gear Games
    • Silent Hill f | Konami
    • Wuthering Waves | Kuro Games

    Erişilebilirlik Ödülü

    • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Sega
    • Monster Hunter Wilds | Capcom

    PlayStation Indies Ödülü

    • Ender Magnolia: Bloom in the Mist | Binary Haze Interactive
    • Nine Sols | Red Candle Games
    • Urban Myth Dissolution Center | Shueisha Games

    Kullanıcı Seçimi Ödülü

    • Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive
    • Dynasty Warriors: Origins | Koei Tecmo
    • Monster Hunter Wilds | Capcom
    • Silent Hill f | Konami
    • Wuthering Waves | Kuro Games
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayakta cam parçası kalması belirtileri bulaşık makinesi çalışırken su kesilirse ne olur gsb wifi çekmiyor küs olan arkadaşla nasıl barışılır ps5 ısınıp kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
    Acer Nitro Lite Gaming Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum