PS Plus abonelerine Nisan 2022’de verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Nisan 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.
Sızdırılan bilgi Dealabs'ten geliyor ki kendileri artık düzenli bir şekilde her ay oyunları sızdırıyor. Bu yüzden oyunların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar resmi olarak 30 Mart'ta açıklanacak ve 5 Nisan'da da erişime açılacak. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.
PS Plus Nisan 2022 Oyunları
- Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)
- Slay the Spire (PS4)
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)
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