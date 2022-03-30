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    PS Plus abonelerine Nisan 2022’de verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

    Sony'nin PlayStation kullanıcıları sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Nisan 2022 oyunları, geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi sızdırıldı.                     
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    PS Plus'ın Nisan 2022 oyunları belli oldu
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Nisan 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.

    Sızdırılan bilgi Dealabs'ten geliyor ki kendileri artık düzenli bir şekilde her ay oyunları sızdırıyor. Bu yüzden oyunların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar resmi olarak 30 Mart'ta açıklanacak ve 5 Nisan'da da erişime açılacak. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Plus Nisan 2022 Oyunları

    • Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)
    • Slay the Spire (PS4)
    • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

     

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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