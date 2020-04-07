PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu

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PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunları ücretsiz veriliyor. Her iki oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Özellikle de Uncharted 4'ü hala oynamamış olanlar için güzel bir fırsat. Tabi PS4'ü olup Uncharted 4 oynamayanların sayısının çok fazla olmadığı söylenebilir ancak satış rakamlarına baktığımızda durumun biraz daha farklı olduğunu görüyoruz: PS4 satış rakamı 106 milyon, Uncharted 4 satış rakamı ise 16 milyon.

Dirt Rally 2.0 ise yarış oyunu sevenler için çok iyi bir fırsat. Son yıllarda bildiğiniz gibi yarış oyunlarında pek başarılı yapımlar göremiyoruz. Dirt Rally serisi ise en sevilen ve en çok satan yarış serilerinden birisi.

Uncharted 4 ve Dirt Rally 2.0 oyunları 4 Mayıs'a kadar indirilebilir olacak. Mayıs ayının oyunlarının da nisan ayının sonlarına doğru açıklanmasını bekliyoruz.

PlayStation 4

Uncharted 4: A Thief's End

Dirt Rally 2.0

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