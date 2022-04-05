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Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Nisan 2022 ücretsiz oyunları erişime açıldı.

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Bu ay verilen oyunları şu andan itibaren indirebilirsiniz. Mayıs 2022 oyunları ise 27 Nisan 2022'de açıklanacak ve oyunlar da 3 Mayıs 2022'de erişime açılacak. Bu ayın oyunlarını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunları kütüphanenize 3 Mayıs'a kadar eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.

PS Plus Nisan 2022 Oyunları

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Slay the Spire (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

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PS Plus Nisan 2022'nin ücretsiz oyunları indirmeye sunuldu