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    PS Plus Nisan 2022'nin ücretsiz oyunları indirmeye sunuldu

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Nisan 2022 oyunları geçtiğimiz saatlerde indirmeye sunuldu.                     
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    PS Plus Nisan 2022'nin ücretsiz oyunları indirmeye sunuldu
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Nisan 2022 ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Bu ay verilen oyunları şu andan itibaren indirebilirsiniz. Mayıs 2022 oyunları ise 27 Nisan 2022'de açıklanacak ve oyunlar da 3 Mayıs 2022'de erişime açılacak. Bu ayın oyunlarını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunları kütüphanenize 3 Mayıs'a kadar eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.

    PS Plus Nisan 2022 Oyunları

    • Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)
    • Slay the Spire (PS4)
    • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

     

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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