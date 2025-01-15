PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ocak 2025
Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxeolmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 21 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ANNO: Mutationem, Orcs Must Die 3 ve Indiana Jones and the Staff of Kings başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. İşte Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- God of War Ragnarök | PS4, PS5
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5
- Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5
- SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5
- Sayonara Wild Hearts | PS4
- ANNO: Mutationem | PS4, PS5
- Orcs Must Die 3 | PS4, PS5
- Citizen Sleeper | PS4, PS5
- Poker Club | PS4
PlayStation Premium | Classics
- Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5
- Medievil II | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil