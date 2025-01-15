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    PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ocak 2025 oyunları belli oldu. İşte Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Ocak 2025

    Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxeolmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 21 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ANNO: Mutationem, Orcs Must Die 3 ve Indiana Jones and the Staff of Kings başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. İşte Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • God of War Ragnarök | PS4, PS5
    • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5
    • Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5
    • SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5
    • Sayonara Wild Hearts | PS4
    • ANNO: Mutationem | PS4, PS5
    • Orcs Must Die 3 | PS4, PS5
    • Citizen Sleeper | PS4, PS5
    • Poker Club | PS4

    PlayStation Premium | Classics

    • Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5
    • Medievil II | PS4, PS5
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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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