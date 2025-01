PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ocak 2025

Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxeolmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 21 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ANNO: Mutationem, Orcs Must Die 3 ve Indiana Jones and the Staff of Kings başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. İşte Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

PlayStation Premium | Classics

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

