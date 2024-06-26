PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Temmuz 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

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Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olacak. Bu üç oyunun 2 Temmuz Salı gününden 1 Ağustos'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Temmuz tarihine kadar SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4'ü oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Borderlands 3 | PS4, PS5

NHL 24 | PS4, PS5

Among Us | PS4, PS5

Ayrıca bu ay PlayStation Plus üyelerine Genshin Impact için bazı oyun içi ödüller de sunulacak. Bu paketi, 16 Temmuz'da satışa sunulduğunda PlayStation Store'da bulabilir ve indirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: 3.100 TL değerinde