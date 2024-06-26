PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Temmuz 2024 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.
Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olacak. Bu üç oyunun 2 Temmuz Salı gününden 1 Ağustos'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Temmuz tarihine kadar SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4'ü oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- Borderlands 3 | PS4, PS5
- NHL 24 | PS4, PS5
- Among Us | PS4, PS5
Ayrıca bu ay PlayStation Plus üyelerine Genshin Impact için bazı oyun içi ödüller de sunulacak. Bu paketi, 16 Temmuz'da satışa sunulduğunda PlayStation Store'da bulabilir ve indirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.