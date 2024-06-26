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    PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın bu ayki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Temmuz ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...
    PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: 3.100 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    PS Plus Temmuz 2024 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti. 

    Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olacak. Bu üç oyunun 2 Temmuz Salı gününden 1 Ağustos'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Temmuz tarihine kadar SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4'ü oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    • Borderlands 3 | PS4, PS5 
    • NHL 24 | PS4, PS5 
    • Among Us | PS4, PS5

    Ayrıca bu ay PlayStation Plus üyelerine Genshin Impact için bazı oyun içi ödüller de sunulacak. Bu paketi, 16 Temmuz'da satışa sunulduğunda PlayStation Store'da bulabilir ve indirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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