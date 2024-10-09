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    PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ekim 2024 oyunları belli oldu. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2024

    Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 15 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Dead Island 2, Gris, Return to Monkey Island, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands ve Firefighting Simulator The Squad başta olmak üzere 14 yeni oyun ekleniyor. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Dead Island 2 | PS4, PS5
    • Two Point Campus | PS4, PS5
    • The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5
    • Gris | PS4, PS5
    • Return to Monkey Island | PS5
    • Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5
    • Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5
    • Overpass 2 | PS5
    • Tour de France 2023 | PS4, PS5
    • Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

    PlayStation Premium | Classics

    • The Last Clockwinder | PS VR2
    • Dino Crisis | PS4, PS5
    • Siren | PS4, PS5
    • R-Type Dimensions EX | PS4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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