PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2024
Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 15 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Dead Island 2, Gris, Return to Monkey Island, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands ve Firefighting Simulator The Squad başta olmak üzere 14 yeni oyun ekleniyor. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Dead Island 2 | PS4, PS5
- Two Point Campus | PS4, PS5
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5
- Gris | PS4, PS5
- Return to Monkey Island | PS5
- Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5
- Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5
- Overpass 2 | PS5
- Tour de France 2023 | PS4, PS5
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4
PlayStation Premium | Classics
- The Last Clockwinder | PS VR2
- Dino Crisis | PS4, PS5
- Siren | PS4, PS5
- R-Type Dimensions EX | PS4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.