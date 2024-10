PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2024

Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 15 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Dead Island 2, Gris, Return to Monkey Island, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands ve Firefighting Simulator The Squad başta olmak üzere 14 yeni oyun ekleniyor. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

PlayStation Premium | Classics

The Last Clockwinder | PS VR2

Dino Crisis | PS4, PS5

Siren | PS4, PS5

R-Type Dimensions EX | PS4

