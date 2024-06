Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: Tam 15 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Temmuz ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları

Kaçıranlar için Amazon, Prime Day İndirimlerinin 16 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu ve Prime Gaming abonelerini de sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında STAR WARS™ Battlefront II başta olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

Steam Yaz İndirimleri başlıyor: İşte ayrıntılar 4 sa. önce eklendi

Temmuz 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin tamamıyla yenilendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Call of Juarez, Call of Juarez Bound in Blood, TAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords ve Deceive Inc. dahil 15 yeni oyun yer alıyor. İşte 25 Haziran'dan 11 Temmuz'a kadar sunulacak ücretsiz oyunlar...]

Prime Gaming'e eklenecek yeni oyunlar

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Call of Juarez

Forager - 27 Haziran

Card Shark - 27 Haziran

Heaven Dust 2 - 27 Haziran

Soulstice - 27 Haziran

Wall World - 3 Temmuz

Hitman Absolution - 3 Temmuz

Call of Juarez: Bound in Blood - 3 Temmuz

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - 11 Temmuz

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords - 11 Temmuz

Alex Kidd in Miracle World DX - 11 Temmuz

Samurai Bringer - 11 Temmuz

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz!