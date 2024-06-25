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    Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: Tam 15 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Temmuz 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Temmuz ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Temmuz ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları

    Kaçıranlar için Amazon, Prime Day İndirimlerinin 16 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu ve Prime Gaming abonelerini de sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında STAR WARS™ Battlefront II başta olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

    Temmuz 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin tamamıyla yenilendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Call of Juarez, Call of Juarez Bound in Blood, TAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords ve Deceive Inc. dahil 15 yeni oyun yer alıyor. İşte 25 Haziran'dan 11 Temmuz'a kadar sunulacak ücretsiz oyunlar...]

    Prime Gaming'e eklenecek yeni oyunlar

    • Deceive Inc.
    • Tearstone: Thieves of the Heart
    • The Invisible Hand 
    • Call of Juarez
    • Forager - 27 Haziran
    • Card Shark - 27 Haziran
    • Heaven Dust 2 - 27 Haziran
    • Soulstice - 27 Haziran
    • Wall World - 3 Temmuz
    • Hitman Absolution - 3 Temmuz
    • Call of Juarez: Bound in Blood - 3 Temmuz
    •  Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - 11 Temmuz
    • STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords - 11 Temmuz
    • Alex Kidd in Miracle World DX - 11 Temmuz
    • Samurai Bringer - 11 Temmuz

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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