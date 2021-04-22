PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek

Sony'nin abonelik servisi olan PlayStation Plus'ın hizmetleri arasına bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor ancak şimdilik yalnızca test aşamasında.
Ayrıca Bkz. "PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi"İlginizi Çekebilir PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass
Dün akşam saatlerinde Polonya'nın PlayStation Plus sayfasında PlayStation Plus Video Pass isimli bir hizmet yanlışlıkla sızdırıldı. Geçtiğimiz saatlerde de hizmet resmi olarak duyuruldu. PlayStation Plus Video Pass sızdırılan bilgilerin ardından tahmin edildiği gibi filmler ve diziler ile ilgili bir servis.
Açıklanan resmi bilgilere göre bu sistem, PS Plus abonelerine ekstra bir ücret istenmeden sunulacak. Başlangıçta 20'den fazla film ve 5'den fazla dizi sunuyor. Her üç ayda bir yeni yapımlar eklenecek. Servis şu anda yalnızca test aşamasında ve sadece Polonya'da bulunuyor. 1 yıl boyunca Polonya'da erişime açık olacak ve bu süre içerisinde başka bölgelere gelecek mi ya da hangi bölgelere gelecek bilinmiyor.
Sistemin özellikleri elbette yalnızca test aşaması için geçerli, tam olarak erişime açıldığında başka teklifler sunabilir. Sony küresel hizmetler başkan yardımcısı Nick Maguire, Polonya'daki PS Plus kullanıcılarında aradıkları kriterlerin tümünü bulduklarını ve bu yüzden orada denediklerini açıkladı. Ancak yine de bu yeniliği yalnızca bir bölgede test ediyor olmaları sisteme nasıl bir geri dönüş alacaklarından emin olmamaları anlamına geliyor olabilir.
Şu an için sistemde bulunan filmleri ve dizileri aşağıda bulabilirsiniz.
PS Plus Video Pass Filmleri
- Bloodshot
- Jumanji: The Next Level
- Zombieland 2: Double Tap
- Charlie's Angels (2019)
- Venom (2018)
- The Equalizer 2
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Underworld: Blood Wars
- Arrival
- Sausage Party
- Inferno (2016)
- American Hustle
- This is the End
- Bad Boys (1995)
PS Plus Video Pass Dizileri
- Future Man (sezon 1-3)
- SuperMansion (sezon 1-3)
- Community (sezon 1-6)
- Deadly Class (sezon 1)
- SWAT (sezon 1-2)
- Lost Girl (sezon 1-5)
Kaynakça https://www.ign.com/articles/sony-accidentally-teases-playstation-plus-video-pass https://www.pushsquare.com/news/2021/04/playstation_plus_video_pass_expands_ps_plus_with_movies_and_tv_shows_but_only_in_poland_for_now Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gamepass gibi bir servis oluşturmak yerine ortada tonlarca dijital film, dizi izleme platformu varken bu alana girmek ne derece doğru? Kur gamepass'e rakip Sony, tren tamamen kaçınca çok üzülürsün. Ayrıca büyük ihtimal ilerde Standart Plus ve PS Plus+Video Pass şeklinde iki abonelik sistemi olur.