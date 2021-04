PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek

Tam Boyutta Gör

Sony'nin abonelik servisi olan PlayStation Plus'ın hizmetleri arasına bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor ancak şimdilik yalnızca test aşamasında.

Dün akşam saatlerinde Polonya'nın PlayStation Plus sayfasında PlayStation Plus Video Pass isimli bir hizmet yanlışlıkla sızdırıldı. Geçtiğimiz saatlerde de hizmet resmi olarak duyuruldu. PlayStation Plus Video Pass sızdırılan bilgilerin ardından tahmin edildiği gibi filmler ve diziler ile ilgili bir servis.

Açıklanan resmi bilgilere göre bu sistem, PS Plus abonelerine ekstra bir ücret istenmeden sunulacak. Başlangıçta 20'den fazla film ve 5'den fazla dizi sunuyor. Her üç ayda bir yeni yapımlar eklenecek. Servis şu anda yalnızca test aşamasında ve sadece Polonya'da bulunuyor. 1 yıl boyunca Polonya'da erişime açık olacak ve bu süre içerisinde başka bölgelere gelecek mi ya da hangi bölgelere gelecek bilinmiyor.

Sistemin özellikleri elbette yalnızca test aşaması için geçerli, tam olarak erişime açıldığında başka teklifler sunabilir. Sony küresel hizmetler başkan yardımcısı Nick Maguire, Polonya'daki PS Plus kullanıcılarında aradıkları kriterlerin tümünü bulduklarını ve bu yüzden orada denediklerini açıkladı. Ancak yine de bu yeniliği yalnızca bir bölgede test ediyor olmaları sisteme nasıl bir geri dönüş alacaklarından emin olmamaları anlamına geliyor olabilir.

Şu an için sistemde bulunan filmleri ve dizileri aşağıda bulabilirsiniz.

PS Plus Video Pass Filmleri

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie's Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

PS Plus Video Pass Dizileri

Future Man (sezon 1-3)

SuperMansion (sezon 1-3)

Community (sezon 1-6)

Deadly Class (sezon 1)

SWAT (sezon 1-2)

Lost Girl (sezon 1-5)

