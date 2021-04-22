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    PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek

    Dün akşam saatlerinde yanlışlıkla sızdırılan PlayStation Plus Video Pass'in detayları açıklandı. Şu an için yalnızca Polonya'da bulunuyor ve bir süre için test edilecek.
    22 Nisan 2021, 19:09 (1 sa.)
    281
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek
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    Sony'nin abonelik servisi olan PlayStation Plus'ın hizmetleri arasına bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor ancak şimdilik yalnızca test aşamasında.

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    Dün akşam saatlerinde Polonya'nın PlayStation Plus sayfasında PlayStation Plus Video Pass isimli bir hizmet yanlışlıkla sızdırıldı. Geçtiğimiz saatlerde de hizmet resmi olarak duyuruldu. PlayStation Plus Video Pass sızdırılan bilgilerin ardından tahmin edildiği gibi filmler ve diziler ile ilgili bir servis.

    Açıklanan resmi bilgilere göre bu sistem, PS Plus abonelerine ekstra bir ücret istenmeden sunulacak. Başlangıçta 20'den fazla film ve 5'den fazla dizi sunuyor. Her üç ayda bir yeni yapımlar eklenecek. Servis şu anda yalnızca test aşamasında ve sadece Polonya'da bulunuyor. 1 yıl boyunca Polonya'da erişime açık olacak ve bu süre içerisinde başka bölgelere gelecek mi ya da hangi bölgelere gelecek bilinmiyor.

    Sistemin özellikleri elbette yalnızca test aşaması için geçerli, tam olarak erişime açıldığında başka teklifler sunabilir. Sony küresel hizmetler başkan yardımcısı Nick Maguire, Polonya'daki PS Plus kullanıcılarında aradıkları kriterlerin tümünü bulduklarını ve bu yüzden orada denediklerini açıkladı. Ancak yine de bu yeniliği yalnızca bir bölgede test ediyor olmaları sisteme nasıl bir geri dönüş alacaklarından emin olmamaları anlamına geliyor olabilir.

    Şu an için sistemde bulunan filmleri ve dizileri aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Plus Video Pass Filmleri

    • Bloodshot
    • Jumanji: The Next Level
    • Zombieland 2: Double Tap
    • Charlie's Angels (2019)
    • Venom (2018)
    • The Equalizer 2
    • Baby Driver
    • Blade Runner 2049
    • Underworld: Blood Wars
    • Arrival
    • Sausage Party
    • Inferno (2016)
    • American Hustle
    • This is the End
    • Bad Boys (1995)

    PS Plus Video Pass Dizileri

    • Future Man (sezon 1-3)
    • SuperMansion (sezon 1-3)
    • Community (sezon 1-6)
    • Deadly Class (sezon 1)
    • SWAT (sezon 1-2)
    • Lost Girl (sezon 1-5)


    Kaynakça https://www.ign.com/articles/sony-accidentally-teases-playstation-plus-video-pass https://www.pushsquare.com/news/2021/04/playstation_plus_video_pass_expands_ps_plus_with_movies_and_tv_shows_but_only_in_poland_for_now
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    mekanikk.g 2 saat önce

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    frostburn 7 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

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    necoinside 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gaara34 (Gökberk ) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Boş işlerle uğraşıyor Sony. Konsoldan öncelikli beklenti oyun.
    Gamepass gibi bir servis oluşturmak yerine ortada tonlarca dijital film, dizi izleme platformu varken bu alana girmek ne derece doğru? Kur gamepass'e rakip Sony, tren tamamen kaçınca çok üzülürsün. Ayrıca büyük ihtimal ilerde Standart Plus ve PS Plus+Video Pass şeklinde iki abonelik sistemi olur.
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    Ussuz (mehmet ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ek ücret yok ama iki hafta sonra ps plus ücretine zam var! olmaz umarım
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