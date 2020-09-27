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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var

    PlayStation Store'da oyunlara yeni bir zam geldi. Bazı oyunlar artık 700 TL'ye kadar çıkan fiyatlara sahip.
    3 sa.
    3,9b
    78
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var
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    PlayStation Türkiye'den art arda üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bugün yapılan bir güncellemeyle birlikte oyun fiyatlarına yine bir zam geldi. Bazı yeni oyunların standart versiyonları artık 700 TL'yi aşan fiyatlara sahip. Daha önce 499 TL olan maksimum oyun fiyatları şu anda 600 TL-700 TL'ye tırmanmış durumda.

    Örneğin daha önce 429 TL olan Marvel's Avengers oyunu şu anda 679 TL'ye satılıyor. 199 TL'ye satışa çıkan PES 2021 ise 319 TL yapılmış. FIFA 20'nin fiyatı da yine 679 TL'ye çıkarılmış. Son olarak Need for Speed Heat ise bir zam rekoru kırmış diyebiliriz, şu anda tam 709 TL'lik müthiş bir fiyat etiketine sahip.

    PS Store'daki yeni zamlar yeni nesil oyunlara da elbette yansıyacak. Sony ve diğer birçok oyun firması yeni PS5 oyunlarını 80 Euro fiyattan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Böylece 800 TL sınırı da çok yakında kırılacak gibi. Kasım ayında PS5 için çıkacak olan Demon's Souls'un fiyatını herhalde şimdiden tahmin edebiliriz.

    Diğer taraftan yeni zamlar şu an için mağaza geneline yansıtılmamış gibi görünüyor. Bazı oyunlar hala eski fiyatlarından satışta



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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 sa. en beğenilen
    179 TL olduğu zamanlar çok uzak değildi, gençlerin gençliğini elinden aldı iktidar, bu gençler de çalışıp bu ülkeye neden fayda sağlamak için uğraşsın, göç eder.
    179 TL olduğu zamanlar çok uzak değildi, gençlerin gençliğini elinden aldı iktidar, bu gençler de çalışıp bu ülkeye neden fayda sağlamak için uğraşsın, göç eder...
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    3 Yanıt Yanıtla +69
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    Illusive Man (Can ) 3 sa.
    Genç nesil bu iktidara sandıkta nasıl tepki verecek hep birlikte göreceğiz
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    AtiMX4 (Ati ) 3 sa.
    Almayin aldırmayın. Sadece bu ulkede durmadan zam yapiliyor.
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 9 sn.
    Bu iş döviz kurundan çok sony türkiyenin aç gözlülüğü arkadaşlar bu ezelden beri böyle.
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    carter (Volkan ) 2 dk.
    Bu gidişle millet Xbox'a dönecek. Game pass çok daha mantıklı.
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    memnunov (Murat ) 11 dk.
    Yetmez, 1,000 TL olsun.Nasıl olsa artık oyun moyun almıyorum.
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    FİT GYM (Poyraz Bilir) 19 dk.
    Şimdi Mesut Çevik abimize soralım,bu fiyatlarmı insanların emeklerini hice saymakdır,yoksa bu oyunları korsan oynamakmı ?@Speed-Step
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    lido 27 dk.
    God of War ın yeni oyunu deluxe sürüm heralde 2000 liraya falan gelir
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    zartzurt456 (alii fuat) 38 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ozgur79 (Ozzy Petro) 19 dk. zartzurt456
    Game Pass aylık 30 TL ve yakında zamlanabilir. Bedava olduğunu nerden çıkardınız?
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    asko56 1 sa. (düzenlendi)
    fiyatlar normal ps de zaten artık daha da ucuza satamazdı savundu demeyin avro 9 a güncellendi store kuru70 avro bir oyun gelişi store a zaten çevir 624 lira yapar birde yüzde 18 kdv alınıyor kdv dahil fiyat 736,32 storedaki oyun 710 lira gene insaflı davranmış 20 lira aşşagı koymuşlar ha simdi gelip savundu ps fanboyu diye atlamayın gerçekler bu adam kur 9 olmusken sana kuru 7 den oyun verecek hali yok sonuçta bu şirketler tamamen kar odaklı artık ps5 ön siparis veren hele digital veren arkadaşlara büyük geçmiş olsun xbox series x ve series s harici yalan xbox olmasa türk oyuncusu tamamen bitmiş gidicen 5 bine series s alıcan yanına netflix gibi aylık 44 liraya da ultimate e abone olucan geçicek gidicek ultimateye de kardeşlik yapacan gelecek sana 20 liraya aylıgı bazı oyunlar daha güncellenmemiş fiyatları onlarda yakında güncellenir
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    Olsun exclusive var
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    mShinQda 1 sa.
    Sony TR savunucusu Goldpunch beyfendi gelsin açıklasın bize çok övdüğü kankilerini.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Haram olsun emeği geçenlere.
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