PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var

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PlayStation Türkiye'den art arda üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bugün yapılan bir güncellemeyle birlikte oyun fiyatlarına yine bir zam geldi. Bazı yeni oyunların standart versiyonları artık 700 TL'yi aşan fiyatlara sahip. Daha önce 499 TL olan maksimum oyun fiyatları şu anda 600 TL-700 TL'ye tırmanmış durumda.

Örneğin daha önce 429 TL olan Marvel's Avengers oyunu şu anda 679 TL'ye satılıyor. 199 TL'ye satışa çıkan PES 2021 ise 319 TL yapılmış. FIFA 20'nin fiyatı da yine 679 TL'ye çıkarılmış. Son olarak Need for Speed Heat ise bir zam rekoru kırmış diyebiliriz, şu anda tam 709 TL'lik müthiş bir fiyat etiketine sahip.

PS Store'daki yeni zamlar yeni nesil oyunlara da elbette yansıyacak. Sony ve diğer birçok oyun firması yeni PS5 oyunlarını 80 Euro fiyattan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Böylece 800 TL sınırı da çok yakında kırılacak gibi. Kasım ayında PS5 için çıkacak olan Demon's Souls'un fiyatını herhalde şimdiden tahmin edebiliriz.

Diğer taraftan yeni zamlar şu an için mağaza geneline yansıtılmamış gibi görünüyor. Bazı oyunlar hala eski fiyatlarından satışta.

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