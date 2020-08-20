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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da bu ayın ikinci kampanya dönemi başladı. Yeni indirimlerde 90 TL altı oyunlar var.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store'da "90 TL'den ucuz oyunlar" başlıklı yeni indirim dönemi bugün itibarıyla resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

    Geçen yılın en popüler oyunlarından olan Devil May Cry 5 şu anda yaklaşık yüzde elli indirimle 89 TL'ye satılıyor. Metro 2033 Redux ve Metro Last Light Redux oyunlarını içeren ikili paket ise 40 TL gibi uygun bir fiyata alınabiliyor. Ayrıca Dark Souls Remastered, The Evil Within, The Witcher 3 ve Diablo III gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.

    90 TL altı oyunlar kampanyası 3 Eylül TSİ 02.00'da sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Devil May Cry 5 -- 89,00 TL
    • Metro Redux Paketi -- 40,20 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 65,70 TL
    • Diablo III: Eternal Collection -- 89,00 TL
    • Assassin's Creed Origins -- 64,00 TL
    • Far Cry New Dawn -- 64,00 TL
    • The Division 2 Standard Edition -- 49,01 TL
    • Dying Light -- 62,65 TL
    • Hello Neighbor -- 33,50 TL
    • Fallout 4 -- 42,00 TL
    • Dark Souls Remastered -- 64,00 TL
    • Jurassic World Evolution -- 64,00 TL 
    • Elite Dangerous -- 45,60 TL
    • Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr -- 49,00 TL
    • Life is Strange Season Pass -- 15,20 TL
    • L.A. Noire -- 71,19 TL
    • Wolfenstein: The New ORder -- 25,20 tL
    • Borderlands The Handsome Collection -- 64,75 TL
    • The Evil Within -- 25,20 TL
    • The Evil Within 2 -- 84,00 TL
    • Dirt Rally 2.0 GOTY Edition -- 89,00 TL
    • Little Nightmares Complete Edition -- 34,75 TL
    • XCOM 2 -- 49,75 TL
    • Nioh: Tam Sürüm -- 66,23 TL
    • Batman Arkham Knight Premium Edition -- 69,00 TL
    • Portal Knights -- 33,60 TL


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 1 gün
    B o ş l u k. .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ebavamqko 1 gün gowlet
    bence fiyatlar iyi. 10 euro bile yapmayan var.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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