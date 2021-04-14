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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi!

    PlayStation Mağazası'nda geçtiğimiz haftalarda başlayan indirimler yenilendi. Şimdi de ilk indirimdeki oyunlardan farklı olan 250 oyun daha indirime girdi.
    14 Nisan 2021, 13:26 (3 sa.)
    1,5b
    42
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi!
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda sizlere PlayStation Mağazası'nda Bahar İndirimi başladığını aktarmıştık. Şimdi de Bahar İndirimi'ndeki oyunlar yenilendi ve 250 oyun daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler"

    İndirimlere baktığımızda ise Bahar İndirimi'nde indirime girmeyen neredeyse tüm popüler oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 29 Nisan 2021. Tüm indirimlerin olduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WienerWald (AD ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben indirim göremedim
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeolog. (Caner AKSOY) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Last of us remastered aldım şuan çok sevdiğimi soyleyemem. Biraz kendini tekrar ediyor gibi gibi
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Last of us remastered aldım şuan çok sevdiğimi soyleyemem. Biraz kendini tekrar ediyor gibi.
    Yanıtla
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    runeterra (Rune Terra) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başlık Yanlış Olmuş

    "PS STORE UN BAHAR BİNDİRİMLERİ YENİLENDİ 250 FARKLI OYUN BİNDİRİME GİRDİ "
    Yanıtla
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Watch Dogs Legion nasıl oynayan var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
    Kendini tekrarlıyor. Pintipanda 7 bölüm çekti bıraktı oyunu.
    Yanıtla
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    punkek 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    klasik donanimhaber tipi haberimiz gelmis yine.
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    aaz (ORAL SAYIN) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberi baştan sona okudum, hala indirimli fiyatları arıyorum 😏
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ghost of Tshushima'yı aldım indirimden kıyamıyorum oynamaya, sonra boşluğa düşüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    emre1393 (Emre K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    ben her yere yürüyerek gidiyorum oyun uzasın diye
    Yanıtla +2
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    from softwave 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    tsubasa nin indirimli fiyati steam in indirimsiz fiyatina yakin. ps4 u ilk aldigim zamanlar oyunlar max 180tl oluyordu da 160 a falan gg deki saticilardan cikma tarihinden birkac gun once alinabiliyordu simdi ise %50 indirim var fiyat 250 ler de .Ekonomimiz gercekten büyüyor ama arkadan
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    WienerWald (AD ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben indirim göremedim
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uncharted Collection + 4. Oyunu pc gelse bee :(
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    1508 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps store, indirim ve
    3 etiket daha playstation indirim playstation Yazılım
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