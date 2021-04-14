PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi!

Geçtiğimiz haftalarda sizlere PlayStation Mağazası'nda Bahar İndirimi başladığını aktarmıştık. Şimdi de Bahar İndirimi'ndeki oyunlar yenilendi ve 250 oyun daha eklendi.
Ayrıca Bkz. "PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler"
İndirimlere baktığımızda ise Bahar İndirimi'nde indirime girmeyen neredeyse tüm popüler oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 29 Nisan 2021. Tüm indirimlerin olduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 234,15 TL
- NBA 2K21 - 139,72 TL
- Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 - 235,00 TL
- FIFA 21 Standart Sürüm PS4™ & PS5™ - 209,95 TL
- HITMAN 3 - Standard Edition - 374,25 TL
- F1 2020 - 89,70 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 87,56 TL
- Assassin's Creed® Odyssey - 136,01 TL
- Marvel's Avengers - 171,60 TL
- Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - 209,25 TL
- RESIDENT EVIL 3 - 84,47 TL
- Marvel’s Spider-Man - 124,50 TL
- Sid Meier's Civilization VI - 79,75 TL
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"PS STORE UN BAHAR BİNDİRİMLERİ YENİLENDİ 250 FARKLI OYUN BİNDİRİME GİRDİ "
42 Kişi Okuyor (19 Üye, 23 Misafir) 5 Masaüstü 37 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1508 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
ps store, indirim ve