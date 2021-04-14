PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi!

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Geçtiğimiz haftalarda sizlere PlayStation Mağazası'nda Bahar İndirimi başladığını aktarmıştık. Şimdi de Bahar İndirimi'ndeki oyunlar yenilendi ve 250 oyun daha eklendi.

Ayrıca Bkz. "PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler"

İndirimlere baktığımızda ise Bahar İndirimi'nde indirime girmeyen neredeyse tüm popüler oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 29 Nisan 2021. Tüm indirimlerin olduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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