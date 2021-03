PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler

Tam Boyutta Gör

Sony Avrupa, PS Store'da büyük ilkbahar indirimlerini bugün itibarıyla resmen başlattı. İki hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanya döneminde onlarca kaliteli oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

İlkbahar indirimleri PS Store'da son dönemlerin en iyi kampanyası olmuş diyebiliriz. Ghost of Tsushima ve The Last of Us 2 oyunları PS Store'daki ilk büyük indirimlerini almış. Diğer taraftan Bloodborne, Resident Evil 2 ve 3, Metro Exodus, Gran Turismo Sport, Witcher 3 ve DiRT Rally 2.0 gibi onlarca oyun uygun fiyatlara gerilemiş durumda.

Kampanya 15 Nisan TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı indirimleri listeledik.

Ghost of Tsushima -- 284,43 TL

-- 284,43 TL The Last of Us Part II -- 214,57 TL

-- 214,57 TL FIFA 21 Standard Edition PS4 & PS5 -- 209,95 TL

-- 209,95 TL Star Wars Jedi Fallen Order -- 160,65 TL

-- 160,65 TL F1 2020 -- 89,70 TL

-- 89,70 TL Bloodborne: Game of the Year Edition -- 68,37 TL

-- 68,37 TL Resident Evil 2 -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Resident Evil 3 -- 85,47 TL

-- 85,47 TL Resident Evil 7 Biohazard -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Resident Evil Remake -- 22,25 TL

-- 22,25 TL Dark Souls III -- 89,75 TL

-- 89,75 TL Metro Exodus -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Battlefield 1 -- 40,00 TL

-- 40,00 TL Overwatch Legendary Edition -- 98,67 TL

-- 98,67 TL Gran Turismo Sport -- 59,50 TL

-- 59,50 TL The Crew 2 Deluxe Edition -- 71,19 TL

-- 71,19 TL Crash Bandicoot N.Sane Trilogy -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Tekken 7 -- 85,80 TL

-- 85,80 TL SOUL CALIBUR VI -- 65,66 TL

-- 65,66 TL The Elder Scrolls Online -- 39,60 TL

-- 39,60 TL The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition -- 43,80 TL

-- 43,80 TL ARK: Survival Evolved -- 47,80 TL

-- 47,80 TL Jurassic World Evolution -- 82,57 TL

-- 82,57 TL Fallout 76 -- 59,07 TL

-- 59,07 TL DiRT Rally 2.0 -- 62,25 TL

-- 62,25 TL The Division 2 Warlords of New York -- 77,70 TL

-- 77,70 TL Unravel Two -- 29,99 TL

-- 29,99 TL DOOM -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Sniper Elite 4 -- 49,90 TL

-- 49,90 TL Star Wars Battlefront II Celebration Edition -- 77,70 TL

-- 77,70 TL BioShock: The Collection -- 39,80 TL

-- 39,80 TL PUBG -- 72,27 TL

-- 72,27 TL Skyrim Special Edition + Fallout 4 GOTY Edition -- 153,50 TL

-- 153,50 TL EA Family Bundle (Need for Speed + Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 + Unravel)-- 59,85 TL

