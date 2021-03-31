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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler

    PlayStation Store'da büyük ilkbahar indirimleri başladı. Son dönemlerin en iyi kampanyası olarak dikkat çeken ilkbahar indirimlerinin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
    31 Mart 2021, 13:20 (3 sa.)
    2,4b
    133
    8
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler
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    Sony Avrupa, PS Store'da büyük ilkbahar indirimlerini bugün itibarıyla resmen başlattı. İki hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanya döneminde onlarca kaliteli oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

    İlkbahar indirimleri PS Store'da son dönemlerin en iyi kampanyası olmuş diyebiliriz. Ghost of Tsushima ve The Last of Us 2 oyunları PS Store'daki ilk büyük indirimlerini almış. Diğer taraftan Bloodborne, Resident Evil 2 ve 3, Metro Exodus, Gran Turismo Sport, Witcher 3 ve DiRT Rally 2.0 gibi onlarca oyun uygun fiyatlara gerilemiş durumda.

    Kampanya 15 Nisan TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı indirimleri listeledik.

    • Ghost of Tsushima -- 284,43 TL
    • The Last of Us Part II -- 214,57 TL
    • FIFA 21 Standard Edition PS4 & PS5 -- 209,95 TL
    • Star Wars Jedi Fallen Order -- 160,65 TL
    • F1 2020 -- 89,70 TL
    • Bloodborne: Game of the Year Edition -- 68,37 TL
    • Resident Evil 2 -- 71,60 TL
    • Resident Evil 3 -- 85,47 TL
    • Resident Evil 7 Biohazard -- 42,00 TL
    • Resident Evil Remake -- 22,25 TL
    • Dark Souls III -- 89,75 TL
    • Metro Exodus -- 53,70 TL
    • Battlefield 1 -- 40,00 TL
    • Overwatch Legendary Edition -- 98,67 TL
    • Gran Turismo Sport -- 59,50 TL
    • The Crew 2 Deluxe Edition -- 71,19 TL
    • Crash Bandicoot N.Sane Trilogy -- 89,50 TL
    • Tekken 7 -- 85,80 TL
    • SOUL CALIBUR VI -- 65,66 TL
    • The Elder Scrolls Online -- 39,60 TL
    • The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition -- 43,80 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 47,80 TL
    • Jurassic World Evolution -- 82,57 TL
    • Fallout 76 -- 59,07 TL
    • DiRT Rally 2.0 -- 62,25 TL
    • The Division 2 Warlords of New York -- 77,70 TL
    • Unravel Two -- 29,99 TL
    • DOOM -- 42,00 TL
    • Sniper Elite 4 -- 49,90 TL
    • Star Wars Battlefront II Celebration Edition -- 77,70 TL
    • BioShock: The Collection -- 39,80 TL
    • PUBG -- 72,27 TL
    • Skyrim Special Edition + Fallout 4 GOTY Edition -- 153,50 TL
    • EA Family Bundle (Need for Speed + Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 + Unravel)-- 59,85 TL


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    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hele şükür TLOU ve GOT indirime girmiş.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    PUBG alınır mı yoksa COD Warzone deva mı?
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    tugares (tugares ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar maalesef pahalı geldi, detaylı incelemedim ama burada yazılanlar için söylüyorum çok pahalı.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az önce girip baktım. Bazı indirimler malesef o fiyata görülmüyor. Hala yüksek. Ayrıca Witcher 3 Full paket şu an satın alınamıyor diyor. Witcher 3 alabilen var mı?
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sonunda Ghost of Tshusima,
    Last of us 2 oynamayanlar da kaçırmasın.
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    B bulduren (Süleyman Konur) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Metro Exodus güzel fiyata düşmüş, konsolcular kaçırmasın derim çünkü daha önceki indirimlerde bu fiyata inmemişti sanırsam.

    The Last of Us Part II'nun da fiyatı güzele benziyor değerlendirilebilir.

    Ghost of Tsushima biraz az inmiş 280 çok geldi bana, en azından 200'e yakın olsaydı daha memnun edici olurdu, yine de iyi tarafından bakalım sonuçta indirime girmiş ve 3-4 aydır falan da bu fiyata hiç inmemiş.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ghost of PlayStation
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