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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!

    Yaptığı özel oyunlar ile oyuncuların kalbini kazanan PlayStaiton'ın 2019 yılında yayınladığı PlayStation 4 özel oyunu Days Gone PC'ye geliyor.
    23 Şubat 2021, 17:55 (Güncellendi, 1 sa.)
    1,1b
    88
    15
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone, PC için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu"

    Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz saatlerde GQ ile yaptığı röportajda Days Gone'ın PC için bu ilkbaharda çıkış yapacağını söyledi. Ayrıca Jim Ryan, ilerde daha fazla oyunun PC'ye geleceğinin sinyalini de verdi. Ne yazık ki ilerde hangi oyunların geleceği belli değil. Ancak uzun bir süredir The Last of Us'ın ilk oyununa dair ciddi söylentiler çıkıyordu.

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    Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan konu ile ilgili, "Özellikle PlayStation 4 döneminin ikinci yarısında stüdyolarımız cidden harika oyunlar yaptı. Bu harika oyunları daha geniş bir kitleye sunma fırsatımız var. Bu fırsat her zaman elde edilebilecek bir şey değil. Bu yüzden bizim için fazlasıyla kolay bir karar oldu." dedi.

    Days Gone'ın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Oyunun Tanıtım Yazısı

    Başıboş ve ganimet avcısı olan Deacon St. John’la ölümcül bir salgının mahvettiği bir kurtlar sofrasına doğru sür.

    Sadık başıboş motorunla bozuk yoldaki tehlikelere karşı gelirken, aklını yitirmiş vahşi Kaçık sürüleri ve bir o kadar tehlikeli insanlarla yüzleş.

    Tahmin edilmez hava koşulları ve günün farklı zamanları inanılmaz tehlikelere, şok edici sürprizlere ve ölmeni isteyen diğer her şeye gebe olabilir.

    • Vahşi açık dünya: Pasifik Kuzeybatı’nın inanılmaz derecede gerçekçi, devasa ve düşmancıl bölgelerini keşfet.
    • Sert ve açık uçlu çatışmalar: Silahlarını ve yeteneklerini özelleştirerek, tuzak üreterek ve motosikletini geliştirerek stratejilerini belirle.
    • Sürükleyici hikâye: Derin ve kişisel bir kaybın ardından yaşama tutunacak bir sebep ararken, acımasız doğada hayatta kal.


    https://www.gematsu.com/2021/02/more-playstation-games-coming-to-pc-starting-with-days-gone-this-spring Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

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    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ocelot- 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Xit
    Niye yara alsın stüdyolar Sony'in zaten satacağını satmış konsolda. Buradan gelen para da Sony'nin cebine giriyor
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Nevfel (T. I.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha öncede yazmıştım yine yazıyorum. Bundan sonra yeni model sınırlı süreli exclusive oyun. 2 sene yada en fazla 3 sene özel olacak sonra pc'ye gelecek.



    Çünkü sony'de biliyor ki pc pazarında iyi para var. Pc oyuncusu da kolay kolay konsola geçmiyor. Niye bu pazardan boş bir inat uğruna vazgeçsinler?
    Daha öncede yazmıştım yine yazıyorum. Bundan sonra yeni model sınırlı süreli exclusive oyun. 2 sene yada en fazla 3 sene özel olacak sonra pc'ye gelecek.
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Super Meat Boy 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    xbox excleri pcye çıkarırken laf söyleyenler iş ps olunca doğru karar diyor. LOL.
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bekleyenlere hayırlı olsun oynanması gereken bir oyun
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    Playstation5 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    SONY'den gayet doğru ve yerinde bir karar. Bu SONY'nin ilk PC'ye çıkan EX oyunu değil sonda olmayacak. Aynı anda PC'ye çıkmadığı sürece PS taraftarı için hiç sorun olmadı olmayacak da. PC'ciler de SONY PS kalitesini tatmalı bu SONY'den bir şey götürmez aksine çok şey katar zamanla anlarsınız.
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulan 3 gün önce satın aldım 5-6 saat oynadım. Bilseydim beklerdim 25 fps oynamazdım.
    Yanıtla +1
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    Press a Key 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony ileri dönemlerde God of War, Last of Us gibi oyun serilerini de getirecektir, bunların hepsinin Hermen Hulst'un kararı olduğunu tahmin etmek zor değil, Shawn Layden gittiğinden beri Sony kanadında bir korku var, senin oluşturduğun markalar konsol sattırıyor zaten, bunca yıl kullanıcılar sana gelmiş, şimdi de sen markalarını ayaklar altına seriyor, onlar senin yanına gelmesi gerekirken sen onların yanına gidiyorsun.



    Hoş, istenilen olsun, benim tek endişem oyunların bundan sonraki süreçlerde o kalite hissini verememesi olur. Sağlık olsun diyelim :)
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    N nasaz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu çöp geleceğine bloodborne gelsin.
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    Nevfel (T. I.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha öncede yazmıştım yine yazıyorum. Bundan sonra yeni model sınırlı süreli exclusive oyun. 2 sene yada en fazla 3 sene özel olacak sonra pc'ye gelecek.



    Çünkü sony'de biliyor ki pc pazarında iyi para var. Pc oyuncusu da kolay kolay konsola geçmiyor. Niye bu pazardan boş bir inat uğruna vazgeçsinler?
    Yanıtla +9
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    Kendomen (Enes ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım optimizasyonu Horizon Zero Dawn kadar kötü olmaz.
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    C ctntas 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yea
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi
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