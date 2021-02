PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone, PC için duyuruldu.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz saatlerde GQ ile yaptığı röportajda Days Gone'ın PC için bu ilkbaharda çıkış yapacağını söyledi. Ayrıca Jim Ryan, ilerde daha fazla oyunun PC'ye geleceğinin sinyalini de verdi. Ne yazık ki ilerde hangi oyunların geleceği belli değil. Ancak uzun bir süredir The Last of Us'ın ilk oyununa dair ciddi söylentiler çıkıyordu.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan konu ile ilgili, "Özellikle PlayStation 4 döneminin ikinci yarısında stüdyolarımız cidden harika oyunlar yaptı. Bu harika oyunları daha geniş bir kitleye sunma fırsatımız var. Bu fırsat her zaman elde edilebilecek bir şey değil. Bu yüzden bizim için fazlasıyla kolay bir karar oldu." dedi.

Days Gone'ın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyunun Tanıtım Yazısı

Başıboş ve ganimet avcısı olan Deacon St. John’la ölümcül bir salgının mahvettiği bir kurtlar sofrasına doğru sür.

Sadık başıboş motorunla bozuk yoldaki tehlikelere karşı gelirken, aklını yitirmiş vahşi Kaçık sürüleri ve bir o kadar tehlikeli insanlarla yüzleş.

Tahmin edilmez hava koşulları ve günün farklı zamanları inanılmaz tehlikelere, şok edici sürprizlere ve ölmeni isteyen diğer her şeye gebe olabilir.

Vahşi açık dünya: Pasifik Kuzeybatı’nın inanılmaz derecede gerçekçi, devasa ve düşmancıl bölgelerini keşfet.

Pasifik Kuzeybatı’nın inanılmaz derecede gerçekçi, devasa ve düşmancıl bölgelerini keşfet. Sert ve açık uçlu çatışmalar: Silahlarını ve yeteneklerini özelleştirerek, tuzak üreterek ve motosikletini geliştirerek stratejilerini belirle.

Silahlarını ve yeteneklerini özelleştirerek, tuzak üreterek ve motosikletini geliştirerek stratejilerini belirle. Sürükleyici hikâye: Derin ve kişisel bir kaybın ardından yaşama tutunacak bir sebep ararken, acımasız doğada hayatta kal.

