PS4 ve PS5 sahipleri 2020 yılındaki oyun istatistiklerini buradan öğrenebilir

2020 yılı ne yazık ki salgın sebebiyle genel olarak evde olduğumuz bir yıl oldu. Evde olunca da oyuncular olarak oyunlara çok daha fazla vakit ayırdık. Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan PlayStation'ın resmi istatistik sayfası sayesinde de 2020'de PlayStation'da ne kadar vakit geçirdiğinizi öğrenebilirsiniz.

2019 yılında da olduğu gibi Sony, PlayStation istatistiklerimizi öğrenebildiğimiz PlayStation Wrap Up'ı yayınlandı. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfada, 2020 yılında PlayStation'daki şahsi istatistiklerinize dair birçok veriyi öğrenebilirsiniz. Sayfanın 2 Mart 2021'e kadar açık olduğunu hatırlatalım.

Eğer sayfayı açarken sorun yaşarsanız, gizli sekmeden girmeyi deneyebilirsiniz.

2020 yılında öğrenebildiğiniz verilere baktığımızda; 2020 yılı içerisinde kaç saat oynadığınız, en çok vakit ayırdığınız üç oyun, haftanın en çok hangi günü oyun oynadığınız, 2020'de kazandığınız Başarımlar ve 2020'de toplam kaç gün PlayStation'da vakit geçirdiğiniz gibi birçok veri bulunuyor. Ayrıca The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi oyunlar için özel bazı istatistikler de bulunuyor.

https://blog.playstation.com/2021/02/02/celebrate-your-gaming-year-with-playstation-wrap-up-2020/

