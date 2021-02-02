PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda yurt dışında 499 dolar, ülkemizde ise 8.299 TL'ye satışa çıkmıştı. İlave gümrük vergisi sebebiyle fiyat beklenen daha yüksek açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz ayın başında ilave gümrük vergisi %50'den %20'ye düşürüldü ve yeni fiyatın ne olacağı büyük merak konusu oldu.İlginizi Çekebilir PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!"
Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Türkiye, PlayStation 5'in disksiz sürümü için fiyat ve çıkış tarihi açıkladı. Buraya tıklayarak o haberimize ulaşabilirsiniz. Ardından da Vatan Bilgisayar, PlayStation 5'in fiyatını düşürdü. Şu anda PlayStation 5'in normal sürümünün fiyatı Vatan Bilgisayarda 7.499 TL.
PlayStation tarafından şu an için bir açıklama yok ancak büyük bir ihtimalle Vatan Bilgisayar'daki fiyat, PlayStation 5'in yeni resmi fiyatı. Buraya tıklayarak sayfayı inceleyebilirsiniz. Şu an için siparişe açık değil ancak "Çok Yakında" yazıyor.
PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ise 499$ veya 499€.
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Yetkililer: yarın sabahın ilk ışığıyla zam zam zam zam zam.
Euro TL kur azalışı: 2,00000000
Yetkililer:
Diskli PS5 yurt dışı satış fiyatı 500 euro, bundan mağaza kar marjını ve vergilerini çıkar 450 euro diyelim
Gümrükten geliş fiyat 450 euro = 450 x 8,6 = 3870 TL
Gümrük vergisi %20 = 774 TL
ÖTV %20 (gümrük vergisi eklenmiş fiyat üzerinden) = 928.8
KDV %18 (ötv de eklenmiş fiyat üzerinden) = 1003,1
Toplam fiyat 6575,9 oluyor
Yaklaşık 1000 tl ye yakın satıcı karı olmuş. Bu verginin vergisinin vergisi gibi saçma vergi politikarıyla 4000-5000 TL gibi fiyatlar hayal zaten.
499€-%19KDV(Almanya'daki KDV oranı) - %20 Kar oranı diyelim..
499-%19-%20=323,352€
324€+%20 ek gümrük vergisi +%20 ötv +%18 KDV +%20 Kar olarak hesaplarsan.
324€+%20+%20+%18%+%20=660€
660€*8.6= 5.676TL (Tüm vergiler ve %20 Satıcı kar oranıyla beraber..)
Aynı hesabı %10 Satıcı kar marjı ile hesaplarsan yine de ulaşacağı rakam 5.850 TL olur.
Dolayisiyla sadece Ps5 fiyatı değil, aynı zamanda Xbox fiyatlarıda normal bir düzeyde değil.
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