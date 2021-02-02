PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü!

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda yurt dışında 499 dolar, ülkemizde ise 8.299 TL'ye satışa çıkmıştı. İlave gümrük vergisi sebebiyle fiyat beklenen daha yüksek açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz ayın başında ilave gümrük vergisi %50'den %20'ye düşürüldü ve yeni fiyatın ne olacağı büyük merak konusu oldu.

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PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!"

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Türkiye, PlayStation 5'in disksiz sürümü için fiyat ve çıkış tarihi açıkladı. Buraya tıklayarak o haberimize ulaşabilirsiniz. Ardından da Vatan Bilgisayar, PlayStation 5'in fiyatını düşürdü. Şu anda PlayStation 5'in normal sürümünün fiyatı Vatan Bilgisayarda 7.499 TL.

PlayStation tarafından şu an için bir açıklama yok ancak büyük bir ihtimalle Vatan Bilgisayar'daki fiyat, PlayStation 5'in yeni resmi fiyatı. Buraya tıklayarak sayfayı inceleyebilirsiniz. Şu an için siparişe açık değil ancak "Çok Yakında" yazıyor.

PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ise 499$ veya 499€.

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