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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü!

    Geçtiğimiz yıl getirilen ilave gümrük vergisinin bu yılın başında kaldırılması ile birlikte yeni nesil konsolların yeni fiyatı ne olacak büyük merak konusuydu. PS5'in fiyatı belli oldu.
    02 Şubat 2021, 14:45 (2 hf.)
    14,6b
    1
    106
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    44

    PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü!
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz aylarda yurt dışında 499 dolar, ülkemizde ise 8.299 TL'ye satışa çıkmıştı. İlave gümrük vergisi sebebiyle fiyat beklenen daha yüksek açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz ayın başında ilave gümrük vergisi %50'den %20'ye düşürüldü ve yeni fiyatın ne olacağı büyük merak konusu oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!"

    Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Türkiye, PlayStation 5'in disksiz sürümü için fiyat ve çıkış tarihi açıkladı. Buraya tıklayarak o haberimize ulaşabilirsiniz. Ardından da Vatan Bilgisayar, PlayStation 5'in fiyatını düşürdü. Şu anda PlayStation 5'in normal sürümünün fiyatı Vatan Bilgisayarda 7.499 TL. 

    PlayStation tarafından şu an için bir açıklama yok ancak büyük bir ihtimalle Vatan Bilgisayar'daki fiyat, PlayStation 5'in yeni resmi fiyatı. Buraya tıklayarak sayfayı inceleyebilirsiniz. Şu an için siparişe açık değil ancak "Çok Yakında" yazıyor.

    PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ise 499$ veya 499€.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CrowMeister (Furkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tam düşmemiş, ayağı takılmış o kadar
    1 Yanıt Yanıtla +143
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    Six Feet Under. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dolar neredeyse 6'lı rakamları görecek, vergi indirimi geldi ama 800 lira düştü fiyat he? Oldu o zaman aslan.
    2 Yanıt Yanıtla +79
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi sakın şu saçma sapan fiyata kötünün iyisi falan deyip normalleştirmeye kalkmayın. Ne kurla ne de vergiyle açıklanamayacak seviyede yüksek bir fiyat
    1 Yanıt Yanıtla +65
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    Yorumlar (81) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ahmet51 (Arthur MORGAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimse almazsa o fiyatı 499 dolar+kdv cinsinden tl bazinda fiyata paşa paşa düşürürler de cikar çıkmaz alacak enayi çok .
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    Sarısin (Zed ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Playstation 4 ilk çıktığı zamanlar kemeraltından spotdan ikinci el almıştım 900 liraya, evet doğru duydunuz 900 lira verdim 7500 lira bence çok uygun ps5 için (?) yeter artık be.
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    Rapid Step (Rapid Step) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4.500 eder max
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    lextor (Ömer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Euro TL kur artışı: 0,0000000001



    Yetkililer: yarın sabahın ilk ışığıyla zam zam zam zam zam.



    Euro TL kur azalışı: 2,00000000



    Yetkililer:
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    raytinez_77 (Emir Soyvural) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hâla yüksek
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    K Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ay ne ucuz ne ucuz !!
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    A Android1907 (Okan Han ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vatan hala saplamanın derdinde
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    The Brand Planet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En azından, 7000 TL olsa tüketiciler açısından biraz daha iyi olurdu.
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    yeops (Hasan Polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar biriniz bir hesaplama yapsaydınız da olması gereken fiyatı, bayinin karını falan bir ölçebilseydik. Ben bir deneyeyim. Bir yanlışlık varsa uyarırsınız.

    Diskli PS5 yurt dışı satış fiyatı 500 euro, bundan mağaza kar marjını ve vergilerini çıkar 450 euro diyelim

    Gümrükten geliş fiyat 450 euro = 450 x 8,6 = 3870 TL
    Gümrük vergisi %20 = 774 TL
    ÖTV %20 (gümrük vergisi eklenmiş fiyat üzerinden) = 928.8
    KDV %18 (ötv de eklenmiş fiyat üzerinden) = 1003,1
    Toplam fiyat 6575,9 oluyor

    Yaklaşık 1000 tl ye yakın satıcı karı olmuş. Bu verginin vergisinin vergisi gibi saçma vergi politikarıyla 4000-5000 TL gibi fiyatlar hayal zaten.
    2 Yanıt Yanıtla
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    AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yeops
    amazon avrupadan ürün alınca %18 kdv düşüyordu. sadece kdv düşsen 425 olur, ek olarak mağaza demişsin onu da düşsen 400e iner belki
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    P profondeur (murat cicek) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yeops
    Sen çok iyimser hesaplamissin.
    499€-%19KDV(Almanya'daki KDV oranı) - %20 Kar oranı diyelim..
    499-%19-%20=323,352€
    324€+%20 ek gümrük vergisi +%20 ötv +%18 KDV +%20 Kar olarak hesaplarsan.
    324€+%20+%20+%18%+%20=660€
    660€*8.6= 5.676TL (Tüm vergiler ve %20 Satıcı kar oranıyla beraber..)
    Aynı hesabı %10 Satıcı kar marjı ile hesaplarsan yine de ulaşacağı rakam 5.850 TL olur.

    Dolayisiyla sadece Ps5 fiyatı değil, aynı zamanda Xbox fiyatlarıda normal bir düzeyde değil.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    X box Alırım daha iyi....
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    14573 kez okundu.
    79 kişi, toplam 81 yorum yazdı.

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