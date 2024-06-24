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    Anlık Bildirim

    PS5 DualSense kontrol cihazının pil ömrü nasıl artırılır?

    Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşlarıyla oyun dünyasına yeni bir deneyim sunan Sony PlayStation 5’in DualSense kontrol cihazının pil ömrünü nasıl artırabilirisiniz? İşte detaylar...
    PS5 DualSense kontrol cihazının pil ömrü nasıl artırılır? Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5'in DualSense kontrol cihazı oyunlarda en sürükleyici deneyimleri sunabilen, özelliklerle dolu bir giriş cihazıdır. Ancak PS5 kontrol cihazınızın pil ömrünü iyileştirmek isterseniz aşağıdaki birkaç yolu deneyebilirsiniz.

    Denetleyicileri otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama

    Herkesin bazen oyun seansına ara vermesi gerekir. Konsolunuzdan bir süre uzak kalmayı planlıyorsanız kumandanın uzun süre açık kalmasını istemezsiniz çünkü bu, pilinizi gereksiz yere tüketecektir. Bu nedenle PS5'in sistem ayarlarına gitmeli ve güç tasarrufu seçeneğini kontrol cihazlarınızın otomatik olarak kapanmasını sağlayacak şekilde ayarlamalısınız.

    Işık çubuğu parlaklığını azaltın

    Her DualSense, dokunmatik yüzeyin çevresinde, oyundaki belirli şeyleri bilmenizi sağlayan çeşitli özelliklere sahip bir ışık çubuğuyla birlikte gelir. Aynı anda birden fazla profilde oturum açtığınızda bu ışık çubuğu, hangi oynatıcının hangi denetleyiciye atandığını bilmenizi sağlamak için belirli renkleri bile görüntüler.

    Ancak her zaman açık olan bu ışık, zamanla az miktarda güç tüketebilir. Bu nedenle pil ömrünüzü artırmak için PS5'in kontrol cihazı ayarlarına gidip parlaklığı azaltmak isteyeceksiniz.

    Kontrol cihazınızın hoparlörünü kapatın

    DualSense, kontrol cihazının ön tarafındaki küçük bir mikrofon aracılığıyla bazı benzersiz oyun içi geri bildirim seçenekleri sunar. Bu, belirli oyunlarda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlasa da pil ömrünüz üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilir. Bu özelliği aktif olarak kullanmıyorsanız, kontrol cihazı ayarlarına gidin ve biraz daha fazla oyun süresi elde etmek için sesi tamamen kısın.

    Titreşim yoğunluğunu azaltın

    DualSense'in, ellerinizdeki hissi ekranda gerçekleşen olaylarla güzel bir şekilde eşleştirerek şimdiye kadar gördüğümüz en harika dokunsal geri bildirimlerden bazılarını sağladığı inkar edilemez. Ancak tüm bu titreşim, düşündüğünüzden daha fazla güç tüketiyor. Bu yoğunluğu kontrol cihazı ayarlarından azaltabilir veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz.

    Uyarlanabilir tetikleyicileri kapatın

    Dokunsal geri bildirim gibi, DualSense'in uyarlanabilir tetikleyicileri de PS5'te oyun oynamaya benzersiz ve ilgi çekici bir eklentidir. Oyun içinde silah ateşlemek veya büyük nesneleri çekmek gibi sürükleyici deneyimler için tetikleyicilerinizde gerilim sağlar. Bu özellikle çok fazla ilgilenmiyorsanız oyun kumandası ayarlarına gidin ve onu kapatın .

    Kablosuz kulaklık kullanın

    DualSense kablolu kulaklık kullanma seçeneğine sahip olsa da, bu kulaklık jakına takılan her şey güç çekiyor. Eğer mümkünse, kumandanızdaki küçük ama gözle görülür güç tüketimini durdurmak için bunun yerine kablosuz bir kulaklık kullanın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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