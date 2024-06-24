PS5 DualSense kontrol cihazının pil ömrü nasıl artırılır?

Denetleyicileri otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama
Herkesin bazen oyun seansına ara vermesi gerekir. Konsolunuzdan bir süre uzak kalmayı planlıyorsanız kumandanın uzun süre açık kalmasını istemezsiniz çünkü bu, pilinizi gereksiz yere tüketecektir. Bu nedenle PS5'in sistem ayarlarına gitmeli ve güç tasarrufu seçeneğini kontrol cihazlarınızın otomatik olarak kapanmasını sağlayacak şekilde ayarlamalısınız.
Işık çubuğu parlaklığını azaltın
Her DualSense, dokunmatik yüzeyin çevresinde, oyundaki belirli şeyleri bilmenizi sağlayan çeşitli özelliklere sahip bir ışık çubuğuyla birlikte gelir. Aynı anda birden fazla profilde oturum açtığınızda bu ışık çubuğu, hangi oynatıcının hangi denetleyiciye atandığını bilmenizi sağlamak için belirli renkleri bile görüntüler.
Ancak her zaman açık olan bu ışık, zamanla az miktarda güç tüketebilir. Bu nedenle pil ömrünüzü artırmak için PS5'in kontrol cihazı ayarlarına gidip parlaklığı azaltmak isteyeceksiniz.
Kontrol cihazınızın hoparlörünü kapatın
DualSense, kontrol cihazının ön tarafındaki küçük bir mikrofon aracılığıyla bazı benzersiz oyun içi geri bildirim seçenekleri sunar. Bu, belirli oyunlarda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlasa da pil ömrünüz üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilir. Bu özelliği aktif olarak kullanmıyorsanız, kontrol cihazı ayarlarına gidin ve biraz daha fazla oyun süresi elde etmek için sesi tamamen kısın.
Titreşim yoğunluğunu azaltın
DualSense'in, ellerinizdeki hissi ekranda gerçekleşen olaylarla güzel bir şekilde eşleştirerek şimdiye kadar gördüğümüz en harika dokunsal geri bildirimlerden bazılarını sağladığı inkar edilemez. Ancak tüm bu titreşim, düşündüğünüzden daha fazla güç tüketiyor. Bu yoğunluğu kontrol cihazı ayarlarından azaltabilir veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz.
Uyarlanabilir tetikleyicileri kapatın
Dokunsal geri bildirim gibi, DualSense'in uyarlanabilir tetikleyicileri de PS5'te oyun oynamaya benzersiz ve ilgi çekici bir eklentidir. Oyun içinde silah ateşlemek veya büyük nesneleri çekmek gibi sürükleyici deneyimler için tetikleyicilerinizde gerilim sağlar. Bu özellikle çok fazla ilgilenmiyorsanız oyun kumandası ayarlarına gidin ve onu kapatın .
Kablosuz kulaklık kullanın
DualSense kablolu kulaklık kullanma seçeneğine sahip olsa da, bu kulaklık jakına takılan her şey güç çekiyor. Eğer mümkünse, kumandanızdaki küçük ama gözle görülür güç tüketimini durdurmak için bunun yerine kablosuz bir kulaklık kullanın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.