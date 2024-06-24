PS5 DualSense kontrol cihazının pil ömrü nasıl artırılır?

Tam Boyutta Gör PlayStation 5'in DualSense kontrol cihazı oyunlarda en sürükleyici deneyimleri sunabilen, özelliklerle dolu bir giriş cihazıdır. Ancak PS5 kontrol cihazınızın pil ömrünü iyileştirmek isterseniz aşağıdaki birkaç yolu deneyebilirsiniz.

Denetleyicileri otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama

Herkesin bazen oyun seansına ara vermesi gerekir. Konsolunuzdan bir süre uzak kalmayı planlıyorsanız kumandanın uzun süre açık kalmasını istemezsiniz çünkü bu, pilinizi gereksiz yere tüketecektir. Bu nedenle PS5'in sistem ayarlarına gitmeli ve güç tasarrufu seçeneğini kontrol cihazlarınızın otomatik olarak kapanmasını sağlayacak şekilde ayarlamalısınız.

Işık çubuğu parlaklığını azaltın

Her DualSense, dokunmatik yüzeyin çevresinde, oyundaki belirli şeyleri bilmenizi sağlayan çeşitli özelliklere sahip bir ışık çubuğuyla birlikte gelir. Aynı anda birden fazla profilde oturum açtığınızda bu ışık çubuğu, hangi oynatıcının hangi denetleyiciye atandığını bilmenizi sağlamak için belirli renkleri bile görüntüler.

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Ancak her zaman açık olan bu ışık, zamanla az miktarda güç tüketebilir. Bu nedenle pil ömrünüzü artırmak için PS5'in kontrol cihazı ayarlarına gidip parlaklığı azaltmak isteyeceksiniz.

Kontrol cihazınızın hoparlörünü kapatın

DualSense, kontrol cihazının ön tarafındaki küçük bir mikrofon aracılığıyla bazı benzersiz oyun içi geri bildirim seçenekleri sunar. Bu, belirli oyunlarda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlasa da pil ömrünüz üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilir. Bu özelliği aktif olarak kullanmıyorsanız, kontrol cihazı ayarlarına gidin ve biraz daha fazla oyun süresi elde etmek için sesi tamamen kısın.

Titreşim yoğunluğunu azaltın

DualSense'in, ellerinizdeki hissi ekranda gerçekleşen olaylarla güzel bir şekilde eşleştirerek şimdiye kadar gördüğümüz en harika dokunsal geri bildirimlerden bazılarını sağladığı inkar edilemez. Ancak tüm bu titreşim, düşündüğünüzden daha fazla güç tüketiyor. Bu yoğunluğu kontrol cihazı ayarlarından azaltabilir veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz.

Uyarlanabilir tetikleyicileri kapatın

Dokunsal geri bildirim gibi, DualSense'in uyarlanabilir tetikleyicileri de PS5'te oyun oynamaya benzersiz ve ilgi çekici bir eklentidir. Oyun içinde silah ateşlemek veya büyük nesneleri çekmek gibi sürükleyici deneyimler için tetikleyicilerinizde gerilim sağlar. Bu özellikle çok fazla ilgilenmiyorsanız oyun kumandası ayarlarına gidin ve onu kapatın .

Kablosuz kulaklık kullanın

DualSense kablolu kulaklık kullanma seçeneğine sahip olsa da, bu kulaklık jakına takılan her şey güç çekiyor. Eğer mümkünse, kumandanızdaki küçük ama gözle görülür güç tüketimini durdurmak için bunun yerine kablosuz bir kulaklık kullanın.

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PS5 DualSense kontrol cihazının pil ömrü nasıl artırılır?