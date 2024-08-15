Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de satışa çıkıyor

Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de
Astro Bot Limited Edition Dualsense, Astro'nun kendisiyle uyumlu olacak şekilde beyaz ve mavi renk vurgularına sahip. PS5 DualSense’in dokunmatik yüzeyinde de Astro'nun yüzünü taklit eden bir çift göz bulunuyor. Sony, geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve bir dizi başka ülkede daha yeni DualSense kontrol cihazı Astro Bot Limited Edition için ön siparişlere başlamıştı. Şimdi ise PlayStation Türkiye, Astro Bot temalı PS5 DualSense’in Türkiye’de de satışa çıkacağını açıkladı.
PlayStation Türkiye çok fazla detay vermedi ve fiyat bilgisi paylaşmadı. Bununla birlikte diğer ülkelerde Astro Bot kontrol cihazı 6 Eylül tarihinde oyunun kendisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Muhtemelen o tarihe kadar Türkiye’de ön siparişler başlayabilir. Bununla birlikte yurt dışında Astro Bot Limited Edition Dualsense’in fiyatının 79 dolar/79 Euro olduğunu belirtelim, yani normal kontrolcüden 10 dolar/Euro daha pahalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.