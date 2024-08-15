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Tam Boyutta Gör Sony, birkaç ay önce düzenlediği State of Play etkinliğinde PlayStation 5 (PS5) için Astro Bot oyununu duyurmuştu. Ardından bu oyunun temasıyla uyumlu “Astro Bot Limited Edition Dualsense” kontrolcüsü tanıtılmıştı. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de de satışa çıkacak.

Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de

Astro Bot Limited Edition Dualsense, Astro'nun kendisiyle uyumlu olacak şekilde beyaz ve mavi renk vurgularına sahip. PS5 DualSense’in dokunmatik yüzeyinde de Astro'nun yüzünü taklit eden bir çift göz bulunuyor. Sony, geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve bir dizi başka ülkede daha yeni DualSense kontrol cihazı Astro Bot Limited Edition için ön siparişlere başlamıştı. Şimdi ise PlayStation Türkiye, Astro Bot temalı PS5 DualSense’in Türkiye’de de satışa çıkacağını açıkladı.

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PlayStation Türkiye çok fazla detay vermedi ve fiyat bilgisi paylaşmadı. Bununla birlikte diğer ülkelerde Astro Bot kontrol cihazı 6 Eylül tarihinde oyunun kendisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Muhtemelen o tarihe kadar Türkiye’de ön siparişler başlayabilir. Bununla birlikte yurt dışında Astro Bot Limited Edition Dualsense’in fiyatının 79 dolar/79 Euro olduğunu belirtelim, yani normal kontrolcüden 10 dolar/Euro daha pahalı.

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Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de satışa çıkıyor