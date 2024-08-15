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    Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de satışa çıkıyor

    Sony, geçtiğimiz ay yaptığı duyuru ile Astro Bot temalı PlayStation 5 kontrol cihazını tanıtmıştı. Şimdi ise “Astro Bot Limited Edition Dualsense” kontrolcüsünün Türkiye’de satışa çıkacağı açıklandı.
    Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, birkaç ay önce düzenlediği State of Play etkinliğinde PlayStation 5 (PS5) için Astro Bot oyununu duyurmuştu. Ardından bu oyunun temasıyla uyumlu “Astro Bot Limited Edition Dualsense” kontrolcüsü tanıtılmıştı. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de de satışa çıkacak.

    Astro Bot temalı PS5 DualSense Türkiye’de

    Astro Bot Limited Edition Dualsense, Astro'nun kendisiyle uyumlu olacak şekilde beyaz ve mavi renk vurgularına sahip. PS5 DualSense’in dokunmatik yüzeyinde de Astro'nun yüzünü taklit eden bir çift göz bulunuyor. Sony, geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve bir dizi başka ülkede daha yeni DualSense kontrol cihazı Astro Bot Limited Edition için ön siparişlere başlamıştı. Şimdi ise PlayStation Türkiye, Astro Bot temalı PS5 DualSense’in Türkiye’de de satışa çıkacağını açıkladı.

    PlayStation Türkiye çok fazla detay vermedi ve fiyat bilgisi paylaşmadı. Bununla birlikte diğer ülkelerde Astro Bot kontrol cihazı 6 Eylül tarihinde oyunun kendisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Muhtemelen o tarihe kadar Türkiye’de ön siparişler başlayabilir. Bununla birlikte yurt dışında Astro Bot Limited Edition Dualsense’in fiyatının 79 dolar/79 Euro olduğunu belirtelim, yani normal kontrolcüden 10 dolar/Euro daha pahalı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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