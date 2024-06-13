Sony PlayStation 5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

Discord, PS5'te çok ihtiyaç duyulan bir revizyona kavuşuyor
İlk olarak arama başlatmak için gerekli olan mobil uygulamayı açmalısınız. Bu yeni özellikten yararlanmak isteyenlerin PlayStation Network ve Discord hesaplarının bağlantılı olduğundan emin olmaları gerekiyor. Discord'u zaten PS5'te kullandıysanız bunu bir daha yapmanıza gerek kalmayacak.
Bu şekilde devam ettiğinizde bir çağrıya katılmak için DualSense Kablosuz Kumandanızı almanız, Kontrol Merkezini açmak için PlayStation düğmesine basmanız ve Oyun Tabanına gitmeniz yeterli olacaktır.
Buradan doğrudan mesajlarınıza ve grup DM'lerine göz atma seçeneğinin yanı sıra mevcut sunucularınızın bir listesini görüntüleyerek yeni bir Discord seçeneğini seçebilirsiniz. Katılmak için bir sunucu ses kanalı seçtiğinizde size aramanın mevcut katılımcılarının bir önizlemesi gösterilir. Bağlanmak ve sohbete başlamak için katıl tuşuna basabilirsiniz.
Bu durum telefonunuzu PS5'e aktarmadan önce arama başlatmanızı gerektiren önceki sisteme göre çok büyük bir gelişme olacak. DualSense Kablosuz Denetleyicide bulunan hoparlör kesinlikle işlevsel olsa da özel bir ses aksesuarı, aramadaki herkesin ses deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.