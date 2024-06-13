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    Sony PlayStation 5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

    Sony'nin son PlayStation 5 beta güncellemesi, çok beklenen bir özellik olan ses ayarları ve oyun durumu da dahil olmak üzere Discord sesli sohbetini kullanıma sunuyor.
    Sony PlayStation 5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Discord ve PlayStation, doğrudan PlayStation 5 üzerinden bir Discord görüşmesine katılma olanağını sunan yeni güncellemeyi sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma sunulacak ve telefonunuza sürekli ulaşma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

    Discord, PS5'te çok ihtiyaç duyulan bir revizyona kavuşuyor

    İlk olarak arama başlatmak için gerekli olan mobil uygulamayı açmalısınız. Bu yeni özellikten yararlanmak isteyenlerin PlayStation Network ve Discord hesaplarının bağlantılı olduğundan emin olmaları gerekiyor. Discord'u zaten PS5'te kullandıysanız bunu bir daha yapmanıza gerek kalmayacak.

    Bu şekilde devam ettiğinizde bir çağrıya katılmak için DualSense Kablosuz Kumandanızı almanız, Kontrol Merkezini açmak için PlayStation düğmesine basmanız ve Oyun Tabanına gitmeniz yeterli olacaktır. 

    Buradan doğrudan mesajlarınıza ve grup DM'lerine göz atma seçeneğinin yanı sıra mevcut sunucularınızın bir listesini görüntüleyerek yeni bir Discord seçeneğini seçebilirsiniz. Katılmak için bir sunucu ses kanalı seçtiğinizde size aramanın mevcut katılımcılarının bir önizlemesi gösterilir. Bağlanmak ve sohbete başlamak için katıl tuşuna basabilirsiniz.

    Bu durum telefonunuzu PS5'e aktarmadan önce arama başlatmanızı gerektiren önceki sisteme göre çok büyük bir gelişme olacak. DualSense Kablosuz Denetleyicide bulunan hoparlör kesinlikle işlevsel olsa da özel bir ses aksesuarı, aramadaki herkesin ses deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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