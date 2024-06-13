Sony PlayStation 5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Discord ve PlayStation, doğrudan PlayStation 5 üzerinden bir Discord görüşmesine katılma olanağını sunan yeni güncellemeyi sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma sunulacak ve telefonunuza sürekli ulaşma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Discord, PS5'te çok ihtiyaç duyulan bir revizyona kavuşuyor

İlk olarak arama başlatmak için gerekli olan mobil uygulamayı açmalısınız. Bu yeni özellikten yararlanmak isteyenlerin PlayStation Network ve Discord hesaplarının bağlantılı olduğundan emin olmaları gerekiyor. Discord'u zaten PS5'te kullandıysanız bunu bir daha yapmanıza gerek kalmayacak.

Bu şekilde devam ettiğinizde bir çağrıya katılmak için DualSense Kablosuz Kumandanızı almanız, Kontrol Merkezini açmak için PlayStation düğmesine basmanız ve Oyun Tabanına gitmeniz yeterli olacaktır.

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Buradan doğrudan mesajlarınıza ve grup DM'lerine göz atma seçeneğinin yanı sıra mevcut sunucularınızın bir listesini görüntüleyerek yeni bir Discord seçeneğini seçebilirsiniz. Katılmak için bir sunucu ses kanalı seçtiğinizde size aramanın mevcut katılımcılarının bir önizlemesi gösterilir. Bağlanmak ve sohbete başlamak için katıl tuşuna basabilirsiniz.

Bu durum telefonunuzu PS5'e aktarmadan önce arama başlatmanızı gerektiren önceki sisteme göre çok büyük bir gelişme olacak. DualSense Kablosuz Denetleyicide bulunan hoparlör kesinlikle işlevsel olsa da özel bir ses aksesuarı, aramadaki herkesin ses deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir.

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