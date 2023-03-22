PS5’e özel olan Spider-Man 2’nin çıkış tarihi aktörü tarafından açıklandı

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Marvel's Spider-Man 2'deki Venom'un seslendirme sanatçısı olan Tony Todd, görünüşü göre yine iş başında. Geçmişte de gelişigüzel bilgiler paylaşan Todd, şimdi de oyuncuların merakla beklediği Marvel's Spider-Man 2 hakkında önemli detaylara ışık tuttu. Todd, açık bir şekilde Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak sorusunu bir tweet ile duyurdu.

Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak?

Insomniac tarafından geliştirilen devam oyununda Venom'u canlandıran Tony Todd’a göre Marvel's Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkacak. Todd, paylaştığı bir tweet’te çıkış tarihinin Eylül gibi göründüğünü ve Ağustos ayında büyük bir tanıtım kampanyasının başlayacağını ifade ediyor.

Öte yandan Sony, Marvel's Spider-Man 2’nin çıkış tarihini resmi olarak paylaşmadı. Aralık ayında Marvel's Spider-Man 2’nin 2023 sonbaharında PS5'te çıkacağı, Peter Parker ve Miles Morales'ten oluşan Örümcek ikilinin devam oyununda geri döneceği söylenmişti.

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PlayStation için Spider-Man 2 bir amiral gemisi konumunda ve Eylül ayında çıkacak olması oyuncular için çok yoğun bir döneme işaret ediyor. Zira, Xbox'ın beklenen Starfield oyunu da 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Bu iki oyundan bir ay önce ise Baldur's Gate III çıkış yapacak. Görünüşe göre takvim çok sıkışık, bu nedenle henüz resmi olarak çıkış tarihi belirlenmemiş Spider-Man 2’nin farklı bir tarihte gelmesi de olasılıklar dahilinde.

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PS5’e özel olan Spider-Man 2’nin çıkış tarihi açıklandı