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    Anlık Bildirim

    PS5’e özel olan Spider-Man 2’nin çıkış tarihi aktörü tarafından açıklandı

    PlayStation 5’e özel olarak geliştirilen Spider-Man 2, büyük bir ilgiyle bekleniyor. İlk oyunda büyük bir hayran kitlesi yaratan oyunun devamı olan Spider-Man 2’nin çıkış tarihi de belli oldu.
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    Spider-Man 2 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan Marvel's Spider-Man 2'deki Venom'un seslendirme sanatçısı olan Tony Todd, görünüşü göre yine iş başında. Geçmişte de gelişigüzel bilgiler paylaşan Todd, şimdi de oyuncuların merakla beklediği Marvel's Spider-Man 2 hakkında önemli detaylara ışık tuttu. Todd, açık bir şekilde Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak sorusunu bir tweet ile duyurdu.

    Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak?

    Insomniac tarafından geliştirilen devam oyununda Venom'u canlandıran Tony Todd’a göre Marvel's Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkacak. Todd, paylaştığı bir tweet’te çıkış tarihinin Eylül gibi göründüğünü ve Ağustos ayında büyük bir tanıtım kampanyasının başlayacağını ifade ediyor.

    Öte yandan Sony, Marvel's Spider-Man 2’nin çıkış tarihini resmi olarak paylaşmadı. Aralık ayında Marvel's Spider-Man 2’nin 2023 sonbaharında PS5'te çıkacağı, Peter Parker ve Miles Morales'ten oluşan Örümcek ikilinin devam oyununda geri döneceği söylenmişti.

    PlayStation için Spider-Man 2 bir amiral gemisi konumunda ve Eylül ayında çıkacak olması oyuncular için çok yoğun bir döneme işaret ediyor. Zira, Xbox'ın beklenen Starfield oyunu da 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Bu iki oyundan bir ay önce ise Baldur's Gate III çıkış yapacak. Görünüşe göre takvim çok sıkışık, bu nedenle henüz resmi olarak çıkış tarihi belirlenmemiş Spider-Man 2’nin farklı bir tarihte gelmesi de olasılıklar dahilinde.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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