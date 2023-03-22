PS5’e özel olan Spider-Man 2’nin çıkış tarihi aktörü tarafından açıklandı

Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak?
Insomniac tarafından geliştirilen devam oyununda Venom'u canlandıran Tony Todd’a göre Marvel's Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkacak. Todd, paylaştığı bir tweet’te çıkış tarihinin Eylül gibi göründüğünü ve Ağustos ayında büyük bir tanıtım kampanyasının başlayacağını ifade ediyor.
Öte yandan Sony, Marvel's Spider-Man 2’nin çıkış tarihini resmi olarak paylaşmadı. Aralık ayında Marvel's Spider-Man 2’nin 2023 sonbaharında PS5'te çıkacağı, Peter Parker ve Miles Morales'ten oluşan Örümcek ikilinin devam oyununda geri döneceği söylenmişti.
PlayStation için Spider-Man 2 bir amiral gemisi konumunda ve Eylül ayında çıkacak olması oyuncular için çok yoğun bir döneme işaret ediyor. Zira, Xbox'ın beklenen Starfield oyunu da 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Bu iki oyundan bir ay önce ise Baldur's Gate III çıkış yapacak. Görünüşe göre takvim çok sıkışık, bu nedenle henüz resmi olarak çıkış tarihi belirlenmemiş Spider-Man 2’nin farklı bir tarihte gelmesi de olasılıklar dahilinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)