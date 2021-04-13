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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz

    PlayStation 5'in ilk büyük sistem güncellemesinden detaylar paylaşıldı. Güncelleme yarın yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 16:05 (1 gün)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz
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    Bildiğiniz gibi 2020 Kasım ayında Microsoft'un ve Sony'nin konsolları çıkışını yaptı. Çıkışının ardından da neredeyse her teknolojik ürünün kaçınılmazı olan güncellemeler gelmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesinin detayları paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek"

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    Güncellemenin bugünlük yalnızca detayları paylaşıldı, güncelleme yarın yayınlanacak. Güncellemenin detaylarına baktığımızda ise şüphesiz en dikkat çeken nokta USB ile oyun depolama özelliği.

    Oyunlarınızı USB'ye Depolayabileceksiniz

    Yarından itibaren oyuncular PlayStation'a bağlayacakları bir USB bellek ile birlikte oyunlarını depolayabilecek. Ne yazık ki oyunu direkt USB üzerinden oyanayamayacaksınız veya PlayStation 5'in dahili depolamasını yükseltmeyecek. Oyunu oynayacağınız zaman USB'nizi cihaza bağlayarak, oyunun dosyalarını PlayStation 5'e kopyalayabilir ve oyununuzu oynayabilirsiniz. Sony, bu kopyalama sürecinin, oyunu yeniden indirmekten veya başka bir diskten kopyalamaktan daha hızlı olacağını söylüyor.

    PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz
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    Oyunların USB'den oynanamamasının sebebi ise oyunların SSD'nin yüksek teknolojisinden yararlanarak daha hızlı çalışması. Bu yüzden oyunları dahili SSD dışında bir bellekten çalıştırmak mümkün değil. Dahili depolamaya aktardığınız veya geri kopyaladığınız oyunlar, uygun olduğunda otomatik olarak güncellenecektir. Ayrıca, seçeneği destekleyen belirli başlıklar için hangi oyun modlarını (hikaye modu veya çok oyunculu gibi) yüklemek istediğinizi de seçebilirsiniz.

    Diğer Yenilikler

    USB'ye oyun kopyalama özelliği dışında bu güncelleme ile birlikte birkaç yenilik daha gelecek. Bunların arasında mobil cihazlar için PlayStation Uygulaması'na gelecek yenilikler; PS5 ve PS4 arasındaki Share Play özelliği ile ilgili yenilikler bulunuyor. Tüm detayları burada bulabilirsiniz. 

    Ayrıca bu yaz gelecek olan bir destek ile birlikte kullanıcılar PlayStation 5'lerinin içerisine yeni depolama birimi ekleyebilecek. Detayları burada bulabilirsiniz.



    Kaynakça https://blog.playstation.com/2021/04/13/ps5-april-update-brings-new-storage-options-and-social-features/ https://www.polygon.com/22381488/ps5-system-software-update-external-usb-storage-firmware-release-date
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CaptanFarfan
    Tamam tamam . Cöp oldugunu birtek sen biliyorsun. Korona sureci sadece oyun piyasasi degil butun sektöru vurdu adamlar taleplere yetisemiyorlar. Sen cocugu ölü dogurdun 😊.
    Tamam tamam . Cöp oldugunu birtek sen biliyorsun. Korona sureci sadece oyun piyasasi degil butun sektöru vurdu adamlar taleplere yetisemiyorlar. Sen cocugu ölü...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    disk sürücüsüz modeli nereye kadar adamlara ara demoları ultra Gigabyte ultra HD yapmış haliyle USB girişleri açmaları gerekecekti.
    bu arada ilk kez resmi olarak usb üzerinden oyun datasına giriş izni veriliyor !!! haliyle UART kodlamalarını hackerlar daha çabuk çözecek gibi !
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    Mene (Melih Murat Kızılçelik) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    ee zaten bu özellik yok mu? ben aylardır 4TB'lık harici disk'imi USB'den PS5'e bağlayarak tüm oyunlarımı orada depolayabiliyorum, hatta PS4 oyunlarını da direkt harici disk üzerinden oynayabiliyorum. Bu neyin güncellemesi şimdi?
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    FameHooker 22 sa. ( Mesaj Silindi ) Mene
    Ps5 oyunları harici diske taşınmıyordu. Sadece ps4 oyunları taşınabiliyordu.
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    CaptanFarfan (Ozan ****) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsol bildiğin ölü doğdu. Depolama alanı yetersiz bir makineye şimdiden usb takviyesi yaptılar. Onu da ssd hızına toz kondurmamak için depolama alanına kopyalamadan oynayamıyorsun.
    Konsola özel oyunlar bir bir erteleniyor üstelik. Ayrıca Gamepass gibi herhangi bir hizmeti de bulunmuyor şimdilik. Dolayısıyla konsolun tercih edilmesi için pek bir artısı kalmıyor.
    Ha bir de kontrolcülerinde kronik arıza olduğu da biliniyor.
    Sonuç olarak kötü iş yönetme süreci mobil bölümden Playstation bölümüne de kaydı sanırım.
    Rakibi Microsoft ise oyun tarafında yaptığı yatırımlarla ilk defa güçlü şekilde adından söz ettirmeye başladı. Belki bu nesilde olmayacak ama bir sonraki nesilde (eğer böyle bir nesil gelecekse) Sony pazar payını Microsoft'a kaptırabilir. Ki gidişat o yöne doğru ilerliyor.
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) CaptanFarfan
    Tamam tamam . Cöp oldugunu birtek sen biliyorsun. Korona sureci sadece oyun piyasasi degil butun sektöru vurdu adamlar taleplere yetisemiyorlar. Sen cocugu ölü dogurdun 😊.
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    Ocelot- 20 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) CaptanFarfan
    tmm
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    WeDneS (Ercan ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 içerisindeki depolama birimi için gelen güncellemeyi bekliyoruz, hafıza yetmiyor.
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