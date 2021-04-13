PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz

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Bildiğiniz gibi 2020 Kasım ayında Microsoft'un ve Sony'nin konsolları çıkışını yaptı. Çıkışının ardından da neredeyse her teknolojik ürünün kaçınılmazı olan güncellemeler gelmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesinin detayları paylaşıldı.

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PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek

Güncellemenin bugünlük yalnızca detayları paylaşıldı, güncelleme yarın yayınlanacak. Güncellemenin detaylarına baktığımızda ise şüphesiz en dikkat çeken nokta USB ile oyun depolama özelliği.

Oyunlarınızı USB'ye Depolayabileceksiniz

Yarından itibaren oyuncular PlayStation'a bağlayacakları bir USB bellek ile birlikte oyunlarını depolayabilecek. Ne yazık ki oyunu direkt USB üzerinden oyanayamayacaksınız veya PlayStation 5'in dahili depolamasını yükseltmeyecek. Oyunu oynayacağınız zaman USB'nizi cihaza bağlayarak, oyunun dosyalarını PlayStation 5'e kopyalayabilir ve oyununuzu oynayabilirsiniz. Sony, bu kopyalama sürecinin, oyunu yeniden indirmekten veya başka bir diskten kopyalamaktan daha hızlı olacağını söylüyor.

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Oyunların USB'den oynanamamasının sebebi ise oyunların SSD'nin yüksek teknolojisinden yararlanarak daha hızlı çalışması. Bu yüzden oyunları dahili SSD dışında bir bellekten çalıştırmak mümkün değil. Dahili depolamaya aktardığınız veya geri kopyaladığınız oyunlar, uygun olduğunda otomatik olarak güncellenecektir. Ayrıca, seçeneği destekleyen belirli başlıklar için hangi oyun modlarını (hikaye modu veya çok oyunculu gibi) yüklemek istediğinizi de seçebilirsiniz.

Diğer Yenilikler

USB'ye oyun kopyalama özelliği dışında bu güncelleme ile birlikte birkaç yenilik daha gelecek. Bunların arasında mobil cihazlar için PlayStation Uygulaması'na gelecek yenilikler; PS5 ve PS4 arasındaki Share Play özelliği ile ilgili yenilikler bulunuyor. Tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Ayrıca bu yaz gelecek olan bir destek ile birlikte kullanıcılar PlayStation 5'lerinin içerisine yeni depolama birimi ekleyebilecek. Detayları burada bulabilirsiniz.

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