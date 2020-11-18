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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL

    PlayStation 5'in Türkiye çıkışına günler kala aksesuarlarının fiyatları da teker teker belli olmaya başladı. PlayStation 5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset 1569 TL.
    10 dk.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL
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    PlayStation 5 birçok ülkede 12 Kasım'da çıkışını gerçekleştirdi ancak Avrupa ve Türkiye çıkışını yarın, yani 19 Kasım'da yapacak. Geçtiğimiz hafta bazı aksesuarların fiyatları belli olmuştu. Şimdi de kulaklık ve şarj istasyonunun Türkiye fiyatı belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat"

    PlayStation 5 kontrolcüsünün Türkiye'de ilk kez listelendiği OverGame isimli oyun odaklı satış yapan internet sitesinde, PlayStation 5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı 1569 TL olarak listelendi ve ön siparişe açıldı. Ayrıca birkaç farklı sitede daha kulaklık yine aynı fiyata satılıyor. Ülkemizde 1569 TL'ye satılan kulaklığın yurt dışı fiyatı ise 99,99 dolar.

    Ayrıca HepsiSony isimli bir diğer sitede PlayStation 5 kontrolcüsünün şarj istasyonu da 479 TL'den siparişe açılmış ancak şu an için stokta kalmamış durumda ne yazık ki. PlayStation 5 kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatın yine hayret içerisinde bıraktığını da söylemek gerek.

    PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL
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    Özellikler

    PS5 konsollarında1 3D ses için incelikle ayarlanmış kablosuz bir kulaklıkla rahatça oynayın. PULSE 3D kablosuz kulaklık, çift gürültü önleyici mikrofon, USB Type-C® şarj ve bir dizi kolay erişimli kontrol düzeni ile incelikli bir tasarıma sahiptir.

    Yeni nesil için tasarlandı

    3D ses için incelikle tasarlandı. PULSE 3D kablosuz kulaklık PlayStation®5 konsolunun sağladığı 3D Sesi iletmek için özel olarak tasarlandı. Tempest 3D AudioTech ile güçlendirilen PS5 konsolu, sizi her yönden ses geliyormuş gibi hissettirecek şekilde çevreleyen bir ses düzeninin merkezine koyar.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL

    Geliştirilmiş tasarım

    PS5 konsolunun görünümünü mükemmel bir şekilde tamamlayan ve ekstra konfor için kulak ve baş süngeri bulunan şık bir kulaklıkla tarzınızı yansıtarak oynayın.

    İkili gömülü mikrofon

    Temiz ses yakalama için en uygun şekilde yerleştirilmiş ve gürültü önleyici teknolojisiyle geliştirilmiş iki dahili mikrofonla, çevrimiçiyken2 arkadaşlarınızın sizi duyduğundan emin olun. 

    Kolay erişilen kontroller

    Dahili mikrofon susturma, ana ses düzeyi ve sohbet için oyun içi kontrolleriyle, oynarken kurulumunuzu ayarlayın. Özel mikrofon izleme düğmesiyle takım arkadaşlarınızın sizi nasıl duyduğunu kolayca kontrol edin.

    Kablosuz adaptör

    Dahili şarj edilebilen pili sayesinde 12 saate varan kablosuz oyununuzun keyfini çıkarın. PS5 ve PS4™ konsollarının yanı sıra içeriğindeki adaptör ile uyumlu Windows ve macOS® bilgisayarlara da bağlayın.

    3.5Mm jak

    Kulaklığınızı 3.5mm’lik jak ses kablosu destekleyen mobil cihazlarınız da dahil olmak üzere PlayStation®VR cihazınıza kolay bir şekilde takın



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    20 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 28 sn. ( Mesaj Silindi )
    Ps4'ü 1.300 tl'ye almıştım. Şimdi kulaklığı bile alamıyorsun o fiyata. Durmak yoooooook, yola devaaaaaam !
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    theraptorx 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar uçmuş. Bu nasıl bir fiyattır böyle!
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun böyük yegennn
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    Nevfel (T. I. ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda herhangi bir ek vergi yok benim bildiğim.



    Öyle olsa yurtdışından gelen her kulaklık böyle fiyatlanırdı.



    Sony baktı millet kapışıyor ne versem dayadı zammı.



    Ederi 999 tl bir lira fazla değil.
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    the_dedektif (gurur kutay) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    rezilliğe bakarmısın.
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    frostburn 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    100 dolarlık alet iki katına satılıyor
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    kataaay 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyata bak fiyata

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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