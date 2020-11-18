PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL

Tam Boyutta Gör

PlayStation 5 birçok ülkede 12 Kasım'da çıkışını gerçekleştirdi ancak Avrupa ve Türkiye çıkışını yarın, yani 19 Kasım'da yapacak. Geçtiğimiz hafta bazı aksesuarların fiyatları belli olmuştu. Şimdi de kulaklık ve şarj istasyonunun Türkiye fiyatı belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat"

PlayStation 5 kontrolcüsünün Türkiye'de ilk kez listelendiği OverGame isimli oyun odaklı satış yapan internet sitesinde, PlayStation 5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı 1569 TL olarak listelendi ve ön siparişe açıldı. Ayrıca birkaç farklı sitede daha kulaklık yine aynı fiyata satılıyor. Ülkemizde 1569 TL'ye satılan kulaklığın yurt dışı fiyatı ise 99,99 dolar.

Ayrıca HepsiSony isimli bir diğer sitede PlayStation 5 kontrolcüsünün şarj istasyonu da 479 TL'den siparişe açılmış ancak şu an için stokta kalmamış durumda ne yazık ki. PlayStation 5 kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatın yine hayret içerisinde bıraktığını da söylemek gerek.

Tam Boyutta Gör

Özellikler

PS5 konsollarında1 3D ses için incelikle ayarlanmış kablosuz bir kulaklıkla rahatça oynayın. PULSE 3D kablosuz kulaklık, çift gürültü önleyici mikrofon, USB Type-C® şarj ve bir dizi kolay erişimli kontrol düzeni ile incelikli bir tasarıma sahiptir.

Yeni nesil için tasarlandı

3D ses için incelikle tasarlandı. PULSE 3D kablosuz kulaklık PlayStation®5 konsolunun sağladığı 3D Sesi iletmek için özel olarak tasarlandı. Tempest 3D AudioTech ile güçlendirilen PS5 konsolu, sizi her yönden ses geliyormuş gibi hissettirecek şekilde çevreleyen bir ses düzeninin merkezine koyar.

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL

Geliştirilmiş tasarım

PS5 konsolunun görünümünü mükemmel bir şekilde tamamlayan ve ekstra konfor için kulak ve baş süngeri bulunan şık bir kulaklıkla tarzınızı yansıtarak oynayın.

İkili gömülü mikrofon

Temiz ses yakalama için en uygun şekilde yerleştirilmiş ve gürültü önleyici teknolojisiyle geliştirilmiş iki dahili mikrofonla, çevrimiçiyken2 arkadaşlarınızın sizi duyduğundan emin olun.

Kolay erişilen kontroller

Dahili mikrofon susturma, ana ses düzeyi ve sohbet için oyun içi kontrolleriyle, oynarken kurulumunuzu ayarlayın. Özel mikrofon izleme düğmesiyle takım arkadaşlarınızın sizi nasıl duyduğunu kolayca kontrol edin.

Kablosuz adaptör

Dahili şarj edilebilen pili sayesinde 12 saate varan kablosuz oyununuzun keyfini çıkarın. PS5 ve PS4™ konsollarının yanı sıra içeriğindeki adaptör ile uyumlu Windows ve macOS® bilgisayarlara da bağlayın.

3.5Mm jak

Kulaklığınızı 3.5mm’lik jak ses kablosu destekleyen mobil cihazlarınız da dahil olmak üzere PlayStation®VR cihazınıza kolay bir şekilde takın

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.