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    Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat

    Sony PlayStation CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5 oyunlarının 80 Euro/70 Dolar fiyatının gayet makul bir fiyat olduğunu söyledi.
    2 sa.
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    34
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi zamlanan oyun fiyatlarıyla geliyor. Activision, Take-Two gibi firmaların ardından Sony de birinci parti oyunlarını yeni nesil için ABD'de 70 dolar, Avrupa'da ise 80 Euro'dan satmaya başladı. PlayStation CEO'su Jim Ryan ise bu fiyatın gayet normal olduğunu söylüyor.

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    The Telegraph'a konuşan Ryan,"Büyük PS5 oyunları için belirlediğimiz 70 dolarlık fiyat etiketi, bu dev yapıımlar için gerekli büyüyen geliştirme kaynaklarımızın bir yansıması. 70 doların gayet makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. Ryan ayrıca fiyat/performans anlamında PS5 oyunlarının diğer herhangi bir eğlence formundan çok daha iyi konumda olduğunu belirtti. 

    The Telegraph ayrıca Jim Ryan'a, "Yeni God of War oyunu PS4'e gelecek mi?" sorusunu da yöneltti. Ryan ise bu soruyu cevapsız bırakmayı tercih etti. God of War: Ragnarok oyunu 2021'de çıkış yapacak ancak PS4'e gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

    Yeni nesilde yeni normal: 70 dolar

    Yeni nesilde oyun fiyatlarının artması gerektiği konusunda son bir yıl içerisinde epey bir tartışma yaşanmıştı. Birçok oyun yapımcısı, oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını ve oyun fiyatlarının da artık buna göre artış göstermesi gerektiğini savundu. Geliştiriciler, 2005'ten bu yana fiyatların 60 dolar olduğunu ancak yapım maliyetlerinin ise %300 arttığını söyledi.

    Fiyat artışına şu ana kadar Sony, Take-Two, Activision ve EA de dahil olmak üzere hemen her büyük yapımcı destek vermiş durumda. Xbox tarafından ise henüz bir bilgi yok ancak onların da yine yavaş yavaş 70 dolara geçiş yapması bekleniyor.



    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/70-ps5-game-pricing-is-fair-argues-playstation-boss/ https://www.telegraph.co.uk/gaming/features/playstation-ceo-jim-ryan-70-fair-price-ps5-games-launch-line/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2005 den beri 60 dolar olduğu halde, maliyetler %300 arttığı halde demekki yıllarca oyuncuları iyi düdükledik gibi bir açıklama bu. Hatta resmen iyi geçirdik itirafı..



    2005 den beri Eflasyon + maliyet artışına rağmen kar yaptiklari ortada.



    Nah alırım 80 Euro ya oyun... 1 yıl beklerim 15-20 Euro.. Sonny iyice ayarı kaçırmaya başladı.
    2005 den beri 60 dolar olduğu halde, maliyetler %300 arttığı halde demekki yıllarca oyuncuları iyi düdükledik gibi bir açıklama bu. Hatta resmen iyi geçirdik it...
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    fotifoti (foti ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almayın hemen, mecbur düşürecekler
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    nuksws_99 (dasasd ) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    game pass varken ağla sony
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    gurkanse (gurkan sevinc) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar haklı orada 1euro =1euro bizde ise 1 euro = 9-10 ? olan bize oluyor gene. oy verenlere buradan hakkımı haram zıkkım ediyorum
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    crazywinner3 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakibin aylık abonelikle gayet iyi oyunlar verirken 80 euro'dan satmaya devam aynen sony. Bu kafayla telefonu batırdıkları gibi burayı da batıracaklar
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    Ethnicity (Hakan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şunu sormak gerekiyor,Sony sadece playstation alanında değil,aynı zamanda müzik ve sinema alanında da var.Özellikle sinema alanında milyonlarca $ bütçeli blu-ray filmleri nasıl oluyorda avrupada 15-20€'dan satılıyor? Burada tek maliyet online oyunlardaki server maliyeti,buda sürekli bir gider oluşturuyo ancak bir oyunu 80€ yapacak kadar etkiler mi bilmiyorum.
    Hoş ps veya xbox alacağımdan değil ancak bu oyun fiyatlarıyla zaten alınmaz.
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    mementopolis (ULU BEY) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 euroya oyun almayacagima göre :D istedikleri kadar pahalilastirsinlar.
    üstelik standart sürümü icin bu kadar istiyorlar.

    Yoksa inanmiyorum her oyunun bir önceki nesil kadar para harcandigini.
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    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kar payı içinde ederi max 20 euro fazlası kazık
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    fukarakoala 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bye bye yeni nesil diyordu gönlüm bu düşünceye gittikçe yaklaşıyorum. Bir ihtimalle xbox series x alabilirim.
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    fotifoti (foti ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almayın hemen, mecbur düşürecekler
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    joven 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında 80 Euro çok yüksek bir fiyat sayılmaz yalnız oyunlar bu parayı haketmeli yani ps4 ile ps5 nesil farkını oyunlarda görmeliyiz ödediğimiz parayı oyun haketmeli
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2005 den beri 60 dolar olduğu halde, maliyetler %300 arttığı halde demekki yıllarca oyuncuları iyi düdükledik gibi bir açıklama bu. Hatta resmen iyi geçirdik itirafı..



    2005 den beri Eflasyon + maliyet artışına rağmen kar yaptiklari ortada.



    Nah alırım 80 Euro ya oyun... 1 yıl beklerim 15-20 Euro.. Sonny iyice ayarı kaçırmaya başladı.
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