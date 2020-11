Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi zamlanan oyun fiyatlarıyla geliyor. Activision, Take-Two gibi firmaların ardından Sony de birinci parti oyunlarını yeni nesil için ABD'de 70 dolar, Avrupa'da ise 80 Euro'dan satmaya başladı. PlayStation CEO'su Jim Ryan ise bu fiyatın gayet normal olduğunu söylüyor.

The Telegraph'a konuşan Ryan,"Büyük PS5 oyunları için belirlediğimiz 70 dolarlık fiyat etiketi, bu dev yapıımlar için gerekli büyüyen geliştirme kaynaklarımızın bir yansıması. 70 doların gayet makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. Ryan ayrıca fiyat/performans anlamında PS5 oyunlarının diğer herhangi bir eğlence formundan çok daha iyi konumda olduğunu belirtti.

The Telegraph ayrıca Jim Ryan'a, "Yeni God of War oyunu PS4'e gelecek mi?" sorusunu da yöneltti. Ryan ise bu soruyu cevapsız bırakmayı tercih etti. God of War: Ragnarok oyunu 2021'de çıkış yapacak ancak PS4'e gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Yeni nesilde yeni normal: 70 dolar

Yeni nesilde oyun fiyatlarının artması gerektiği konusunda son bir yıl içerisinde epey bir tartışma yaşanmıştı. Birçok oyun yapımcısı, oyun geliştirme maliyetlerinin arttığını ve oyun fiyatlarının da artık buna göre artış göstermesi gerektiğini savundu. Geliştiriciler, 2005'ten bu yana fiyatların 60 dolar olduğunu ancak yapım maliyetlerinin ise %300 arttığını söyledi.

Fiyat artışına şu ana kadar Sony, Take-Two, Activision ve EA de dahil olmak üzere hemen her büyük yapımcı destek vermiş durumda. Xbox tarafından ise henüz bir bilgi yok ancak onların da yine yavaş yavaş 70 dolara geçiş yapması bekleniyor.

