PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir

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Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.

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Diablo II: Resurrected’ta birçok yenilik ve geliştirme bulunacak ancak PlayStation 5 sahipleri için ekstra bir geliştirme olabilir. Geliştirici ekibin yaptığı bir toplantıdan paylaşılan notlara göre ekip şu anda PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense’in özelliklerini, özellikle dokunsal geri bildirim özelliğini Diablo II: Resurrected’a eklemek istiyor.

Şu an nasıl kullanabilecekleri konusunda çalışmalar yapılıyor. DualSense’in özelliklerini üçüncü parti oyunlarda kullanıldığını görmek kesinlikle sevindirici bir durum. Umuyoruz PlayStation 4’ün dokunmatik yüzeyi gibi işlevsiz bir şekilde kalmaz.

Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca son haberlere göre bu yıl içerisinde iki kez alfa testi yapılacak. İlk teste buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/diablo_2_remaster_looking_to_use_haptic_feedback_on_ps5

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