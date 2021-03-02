PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir

Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.İlginizi Çekebilir Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor
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Diablo II: Resurrected’ta birçok yenilik ve geliştirme bulunacak ancak PlayStation 5 sahipleri için ekstra bir geliştirme olabilir. Geliştirici ekibin yaptığı bir toplantıdan paylaşılan notlara göre ekip şu anda PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense’in özelliklerini, özellikle dokunsal geri bildirim özelliğini Diablo II: Resurrected’a eklemek istiyor.
Şu an nasıl kullanabilecekleri konusunda çalışmalar yapılıyor. DualSense’in özelliklerini üçüncü parti oyunlarda kullanıldığını görmek kesinlikle sevindirici bir durum. Umuyoruz PlayStation 4’ün dokunmatik yüzeyi gibi işlevsiz bir şekilde kalmaz.
Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca son haberlere göre bu yıl içerisinde iki kez alfa testi yapılacak. İlk teste buradan kayıt yaptırabilirsiniz.
https://www.pushsquare.com/news/2021/03/diablo_2_remaster_looking_to_use_haptic_feedback_on_ps5 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...