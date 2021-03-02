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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir

    Geçtiğimiz haftalarda BlizzConline etkinliğinde duyurulan Diablo 2: Resurrected’te PlayStation 5’in kontrolcüsü DualSense’in dokunsal geri bildirim özelliği bulunabilir.
    02 Mart 2021, 15:00 (6 gün)
    1,1b
    1
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber"

    Diablo II: Resurrected’ta birçok yenilik ve geliştirme bulunacak ancak PlayStation 5 sahipleri için ekstra bir geliştirme olabilir. Geliştirici ekibin yaptığı bir toplantıdan paylaşılan notlara göre ekip şu anda PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense’in özelliklerini, özellikle dokunsal geri bildirim özelliğini Diablo II: Resurrected’a eklemek istiyor.

    Şu an nasıl kullanabilecekleri konusunda çalışmalar yapılıyor. DualSense’in özelliklerini üçüncü parti oyunlarda kullanıldığını görmek kesinlikle sevindirici bir durum. Umuyoruz PlayStation 4’ün dokunmatik yüzeyi gibi işlevsiz bir şekilde kalmaz.

    Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca son haberlere göre bu yıl içerisinde iki kez alfa testi yapılacak. İlk teste buradan kayıt yaptırabilirsiniz.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/diablo_2_remaster_looking_to_use_haptic_feedback_on_ps5
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Teste kayıt olduk bakalım
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    Playstation5 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelecek ====> SONY
    Yanıtla
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    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok dayanamayacaksın Blizzard, sen de Türkiye'ye özel TL üzerinden fiyatlandırmaya geçeceksin. İşte o zaman Diablo 2'nin dibine vuracağız :)
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