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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    PlayStaiton 5'in bu yıl çıkacak olan özel oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart'ın çıkış tarihi açıklandı ve Türkiye fiyatı belli oldu.
    11 Şubat 2021, 21:30 (Güncellendi, 6 gün)
    3,1b
    1
    26
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir"

    Özellikle PlayStation 5'in SSD'sinin gücünü tam olarak kullanması ile dikkat çeken yalnızca PlayStation 5 için çıkacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart, 11 Haziran'da bizlerle buluşacak. Ayrıca oyunun Türkiye fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı.

    Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni fragmanı daşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    Ratchet ve Clank’le boyut dolu bir maceraya atılarak, başka bir gerçeklikteki şeytani bir imparatoru alt etmelerine yardım et. Aksiyon dolu dünyalar ve ötesine, akıllara durgunluk veren hızlarda sıçra. Etkileyici görseller ve şaşırtıcı silahlarla dolu bu macerada galaksiler arası maceracılar, PS5™ konsoluna patlama dolu bir giriş yapıyorlar.

    Çılgın silahlar

    • Şeytani bir robot olan imparator, boyutlar arası dünyaları keşfetmeye niyetli ve sırada, Ratchet ve Clank’in kendi boyutu var. Dinamik ikilinin çılgın silahlarının tozunu almalı ve yaklaşmakta olan bir boyut çöküşünü durdurmalısın.
    • Burst Pistol, Topiary Sprinkler ve Shatterbomb’un da içinde bulunduğu etkileyici yeni silahlarla eve dönüş yolunda önüne geleni patlat. Şehir semalarındaki halatlarda kay, çatışmaya atıl ve fizik kurallarına meydan okuyan yeni teçhizatlarla boyutlarda geçiş yap.

    Yeni simalar

    • Muhteşem ikili, tanıdık müttefiklere ve yeni simalara rastlayacak. Bunlardan birisi, robotik kötülüğü defetme konusunda bir o kadar kararlı olan yepyeni bir Lombax direniş savaşçısı
    • Ratchet ve farklı bir boyuttan gelen yeni gizemli kadın Lombax olarak oyna. 
    • Clank’in yepyeni boyutlar arası mekaniklerini keşfet.

    Baş döndüren görseller

    • PlayStation®5 konsolunun nefes kesen hızı ve oyuncuyu içine çeken özellikleriyle desteklenen büyüleyici ve boyutlar arası maceranın tadını çıkar. Yapımları çokça beğenilen Insomniac Games tarafından sıfırdan geliştirilen bu yapımda, DualSense™ kablosuz kontrol cihazı ile oyundaki hareketlerinin elinde bıraktığı hissin çok daha ötesine geçeceksin.

    Tarzla yolculuk yap

    • Yeni dünyaları ve oynanış şekillerini bir araya getiren galaksiler arası düzlemdeki boyut yarıklarını tecrübe et. Çatışma avantajını hızlıca sağlamak için savaş alanları boyunca ışınlan ve boyut geçişli bulmacalarla gezegen yarıklarını onar.
    • Daha önce görülmemiş gezegenleri ziyaret et ve PlayStation®5 konsolunun gücü sayesinde egzotik bitki örtüsü ve hayvan topluluğuyla her zamankinden daha canlı olan eski ve sevilen gezegenlerin alternatif boyutlardaki hâllerini gör.


    https://www.ign.com/articles/ratchet-clank-rift-apart-release-date-annonuced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Z Zodian 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şaka gibi ya gerçekten. İmkansız arkadaş bir oyuncunun PS5 alıp doyasıya oyun oynaması resmen imkansız. Bu oyuna 600 tl vereceğime 500 tl ye xbox game pass alırım 200 den fazla oyunu oynarım insanlar nasıl PS5 tercih ediyor anlamıyorum.
    Şaka gibi ya gerçekten. İmkansız arkadaş bir oyuncunun PS5 alıp doyasıya oyun oynaması resmen imkansız. Bu oyuna 600 tl vereceğime 500 tl ye xbox game pass alır...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    XBOX Türkiye'de parçalar böyle salak salak fiyatlandırma yaparlarsa, tamam ekonomimiz yok ama yapmadığınız şey değil yerel fiyatlandırma, inatla batmak istiyorsunuz Türkiye'de.
    XBOX Türkiye'de parçalar böyle salak salak fiyatlandırma yaparlarsa, tamam ekonomimiz yok ama yapmadığınız şey değil yerel fiyatlandırma, inatla batmak istiyors...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    veteriner69 6 gün ( Mesaj Silindi )
    PC nin gözünü seveyim.
    Hem oyun oyna hem bir dolu işini gör.
    Parası çok olmayana "ilaç" tır PC.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Captain Marvel (Semih İnce) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada bu oyuna 619 tl yi bayıcak arkadaşvar mı merak ediyorum çok. Sackboya 520 tl veren kitle ile aynıdır muhtemelen.
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    Funder 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Tinúviel (Ensar AYDIN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    PC'de tam fiyattan çıkış yapan oyunların Steam, uPlay ve Epic'deki yerel fiyatlandırması istisnalar hariç yüksek oranda 249tl şu anda. Cyberpunk'ı Hitman 3'ü 600tl değil bu fiyattan satabiliyorlar hadi konsol farkı diyelim 349tl olsun. Yerel fiyatlandırma olmadan böyle saçma salak bir politika ile konsolun işi çok zor.
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    HeLLgaTe (Emre Hayırlı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe Dublajlı gelmesse alanın aklını yiyim.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirime giren eski oyunları oynuyoruz,alıyoruz. Mesela Middle Eart Shadow of Mordor ve War GOTY edition ikisi de indirimde. Biri 107 diğeri 86 tl. Eski meski. Ucuz sonuçta. Dark Souls 3 Digital Deluxe 77 tl. Oynamayanlar için ucuz eski oyunlar var. ( Bize göre hala ucuz değil tabii )
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bay sony öldürmeye gelmiş..
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    beetle26 5 gün ( Mesaj Silindi )
    xbox game pass ultimate aralık ayında aldım 500 tl idi 3 yıllık abonelik yüzlerce oyunluk kütüphane ve sürekli güncelleniyor ayrıca her ay 4 oyun bedava geliyor Türkiye de konsol X Box da oynanır
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    -SWARTHY (Can ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyun bile kaç tl
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    veteriner69 6 gün ( Mesaj Silindi )
    PC nin gözünü seveyim.
    Hem oyun oyna hem bir dolu işini gör.
    Parası çok olmayana "ilaç" tır PC.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Captain Marvel (Semih İnce) 6 gün ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    valla konsol stok gözlüyordum steam indirimi varmış, mortal kombat 11 kaptım.. rx 550 , ryzen 2 1200 8 gb ram kaldırırsa oyunu vazgeççem konsoldan. aynı oyun xbox ve ps de 499 papel 61 tl ye aldım.
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    Captain Marvel (Semih İnce) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Afedersin ama şu .b...tan oyuna 620 tl de ne diyeyim bilemedim. Plus verse kütüphaneye eklemeyeceğim oyunların fiyatına bak şaka gibi.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3097 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Ratchet & Clank: Rift Apart, Yazılım ve
    3 etiket daha ps5 özel oyunu ps5 playstation
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