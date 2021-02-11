PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın çıkış tarihi açıklandı.

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Özellikle PlayStation 5'in SSD'sinin gücünü tam olarak kullanması ile dikkat çeken yalnızca PlayStation 5 için çıkacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart, 11 Haziran'da bizlerle buluşacak. Ayrıca oyunun Türkiye fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı.

Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni fragmanı daşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Ratchet ve Clank’le boyut dolu bir maceraya atılarak, başka bir gerçeklikteki şeytani bir imparatoru alt etmelerine yardım et. Aksiyon dolu dünyalar ve ötesine, akıllara durgunluk veren hızlarda sıçra. Etkileyici görseller ve şaşırtıcı silahlarla dolu bu macerada galaksiler arası maceracılar, PS5™ konsoluna patlama dolu bir giriş yapıyorlar.

Çılgın silahlar

Şeytani bir robot olan imparator, boyutlar arası dünyaları keşfetmeye niyetli ve sırada, Ratchet ve Clank’in kendi boyutu var. Dinamik ikilinin çılgın silahlarının tozunu almalı ve yaklaşmakta olan bir boyut çöküşünü durdurmalısın.

Burst Pistol, Topiary Sprinkler ve Shatterbomb’un da içinde bulunduğu etkileyici yeni silahlarla eve dönüş yolunda önüne geleni patlat. Şehir semalarındaki halatlarda kay, çatışmaya atıl ve fizik kurallarına meydan okuyan yeni teçhizatlarla boyutlarda geçiş yap.

Yeni simalar

Muhteşem ikili, tanıdık müttefiklere ve yeni simalara rastlayacak. Bunlardan birisi, robotik kötülüğü defetme konusunda bir o kadar kararlı olan yepyeni bir Lombax direniş savaşçısı

Ratchet ve farklı bir boyuttan gelen yeni gizemli kadın Lombax olarak oyna.

Clank’in yepyeni boyutlar arası mekaniklerini keşfet.

Baş döndüren görseller

PlayStation®5 konsolunun nefes kesen hızı ve oyuncuyu içine çeken özellikleriyle desteklenen büyüleyici ve boyutlar arası maceranın tadını çıkar. Yapımları çokça beğenilen Insomniac Games tarafından sıfırdan geliştirilen bu yapımda, DualSense™ kablosuz kontrol cihazı ile oyundaki hareketlerinin elinde bıraktığı hissin çok daha ötesine geçeceksin.

Tarzla yolculuk yap

Yeni dünyaları ve oynanış şekillerini bir araya getiren galaksiler arası düzlemdeki boyut yarıklarını tecrübe et. Çatışma avantajını hızlıca sağlamak için savaş alanları boyunca ışınlan ve boyut geçişli bulmacalarla gezegen yarıklarını onar.

Daha önce görülmemiş gezegenleri ziyaret et ve PlayStation®5 konsolunun gücü sayesinde egzotik bitki örtüsü ve hayvan topluluğuyla her zamankinden daha canlı olan eski ve sevilen gezegenlerin alternatif boyutlardaki hâllerini gör.

https://www.ign.com/articles/ratchet-clank-rift-apart-release-date-annonuced

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