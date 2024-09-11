2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony, Salı günü PlayStation 5 Pro konsolunu resmen duyurdu. PS5 Pro’nun 60fps kare hızını korurken daha iyi grafikler sunması bekleniyor. Daha büyük GPU, gelişmiş ışın izleme, yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme gibi güzel gelişmeler olsa da konsolun açıklanan fiyatı güzel karşılanmadı. Tanıtım sonrasında yenilenmiş PlayStation 5 ve kolun yakında satışa sunulacağı da ortaya çıktı.

PS5 Pro için güncellenecek ilk oyunlar açıklandı: İşte liste 1 gün önce eklendi

Yenilenmiş PlayStation 5 Pro nasıl olacak?

Sony, doğrudan PlayStation sitesinde “Sertifikalı Yenilenmiş” modeller olarak adlandırdığı ürünleri satmaya hazırlanıyor. Sony, bunların yeni kadar iyi olacağını söylüyor. PlayStation tarafından sertifikalandırılan her yenilenmiş ürün, yeni PlayStation ürünleriyle aynı işlevsel standartları karşılıyor ve tüm testleri içeren yeniden sertifikalandırma sürecini tamamlıyor. Sertifikalı yenilenmiş ürünler yeni gibi çalışıyor.

Tüm sertifikalı yenilenmiş ürünler gerekli aksesuarlar, kablolar ve kitapçıklarla birlikte gelecek. Yenilenmiş PS5 konsol, standart bir yıl garantiyle gelecek ve ürün kutusunda “sertifikalı yenilenmiş” ibaresi olacak.

Yenilenmiş PS5 fiyatı ne kadar?

Peki, yenilenmiş PS5’in fiyatı ne kadar? Sertifikalı yenilenmiş PlayStation 5’in dijital sürümü 350 dolar, diskli sürümü 400 dolar olarak fiyatlandırılmış. Yenilenmiş DualSense kolunun fiyatı ise 60 dolar. Bu yenilenmiş PS 5 ürünlerinin ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Sony, yenilenmiş PlayStation 5 ve PS5 kolu satacak