Sony, yenilenmiş PlayStation 5 ve PS5 kolu satacak

Yenilenmiş PlayStation 5 Pro nasıl olacak?
Sony, doğrudan PlayStation sitesinde “Sertifikalı Yenilenmiş” modeller olarak adlandırdığı ürünleri satmaya hazırlanıyor. Sony, bunların yeni kadar iyi olacağını söylüyor. PlayStation tarafından sertifikalandırılan her yenilenmiş ürün, yeni PlayStation ürünleriyle aynı işlevsel standartları karşılıyor ve tüm testleri içeren yeniden sertifikalandırma sürecini tamamlıyor. Sertifikalı yenilenmiş ürünler yeni gibi çalışıyor.
Tüm sertifikalı yenilenmiş ürünler gerekli aksesuarlar, kablolar ve kitapçıklarla birlikte gelecek. Yenilenmiş PS5 konsol, standart bir yıl garantiyle gelecek ve ürün kutusunda “sertifikalı yenilenmiş” ibaresi olacak.
Yenilenmiş PS5 fiyatı ne kadar?
Peki, yenilenmiş PS5’in fiyatı ne kadar? Sertifikalı yenilenmiş PlayStation 5’in dijital sürümü 350 dolar, diskli sürümü 400 dolar olarak fiyatlandırılmış. Yenilenmiş DualSense kolunun fiyatı ise 60 dolar. Bu yenilenmiş PS 5 ürünlerinin ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı.Kaynakça https://direct.playstation.com/en-us/certified-refurbished https://www.neowin.net/news/sony-will-soon-sell-refurbished-ps5-consoles-and-controllers-for-discounts/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.