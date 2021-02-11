Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

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PlayStation'ın yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi. Yeni nesilde de şu ana kadar en çok konuşulan durumlardan biri de şüphesi PlayStation 5'in kontrolcüsü DuaSense oldu. Bildiğiniz gibi birçok yeni özellik ile gelen DualSense, oyuncuların bir hayli sevgisini kazanmış durumda. Ancak dünden bu yana çıkan haberler işleri biraz değiştirdi.

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Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı"

Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız gibi bazı oyuncular DualSense için şikayetlerini iletmeye başladı. Reddit'te birçok insanın sorununu paylaştığına göre kontrolcülerin analog tuşlarında takılma sorunu yaşayan oyuncular bulunuyor. Bu sayı her ne kadar çok olmasa da olayı büyütecek kadar bir sayıya ulaşmış durumda diyebiliriz.

Daha önce Nintendo'nun kontrolcüsü için de dava açmış olan Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP isimli bir ABD hukuk bürosu, Sony'e dava açmak için dün başlayan olayları incelemeye başladı. Büro, buradaki sayfadan sorun yaşayan oyuncuların ulaşmasını istedi.

Tekrar etmekte fayda var. Analog tuşlarda yaşanan sorunun genel bir sorun olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Hukuk bürosu da şu anda bu tarz durumları inceliyor. Ayrıca PlayStation 5 alanların ürünleri hala garanti kapsamında olduğu için şirket, kontrolcüleri ücretsiz bir şekilde tamir ediyor. Ancak Kotaku'nun haberine göre bu süreç biraz uzun sürüyor.

https://www.ign.com/articles/ps5-dualsense-controller-drift-class-action-lawsuit

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