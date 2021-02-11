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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

    Dün size aktardığımız PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense için gelen şikayetler bir davaya dönüşebilir. Bir hukuk firması şu anda araştırma aşamasında.
    11 Şubat 2021, 11:00 (6 gün)
    7,1b
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir
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    PlayStation'ın yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi. Yeni nesilde de şu ana kadar en çok konuşulan durumlardan biri de şüphesi PlayStation 5'in kontrolcüsü DuaSense oldu. Bildiğiniz gibi birçok yeni özellik ile gelen DualSense, oyuncuların bir hayli sevgisini kazanmış durumda. Ancak dünden bu yana çıkan haberler işleri biraz değiştirdi.

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    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı"

    Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız gibi bazı oyuncular DualSense için şikayetlerini iletmeye başladı. Reddit'te birçok insanın sorununu paylaştığına göre kontrolcülerin analog tuşlarında takılma sorunu yaşayan oyuncular bulunuyor. Bu sayı her ne kadar çok olmasa da olayı büyütecek kadar bir sayıya ulaşmış durumda diyebiliriz. 

    Daha önce Nintendo'nun kontrolcüsü için de dava açmış olan Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP isimli bir ABD hukuk bürosu, Sony'e dava açmak için dün başlayan olayları incelemeye başladı. Büro, buradaki sayfadan sorun yaşayan oyuncuların ulaşmasını istedi. 

    Tekrar etmekte fayda var. Analog tuşlarda yaşanan sorunun genel bir sorun olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Hukuk bürosu da şu anda bu tarz durumları inceliyor. Ayrıca PlayStation 5 alanların ürünleri hala garanti kapsamında olduğu için şirket, kontrolcüleri ücretsiz bir şekilde tamir ediyor. Ancak Kotaku'nun haberine göre bu süreç biraz uzun sürüyor.



    https://www.ign.com/articles/ps5-dualsense-controller-drift-class-action-lawsuit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni bir konsol, oyun veya ekipman hatta telefon piyasaya çıkacağı zaman yere göğe konulamıyor, sabah akşam ondan bahsediliyor, siyasiler televizyonlara çıkıp çocuklarımız bile alamıyoruz diye ağıtlar yakıyor, yüzyılın icadı, hayatları kurtaracak mucize veya mutluluğun parayla alınabilecek tek formülü gibi sıraya girilip aylar öncesinden siparişler verilip paralar boşaltılıyor üzerine. Çıktıktan bir iki gün sonra yerden yere vurmalar, istenilen mükemmellikte olmadığından karalamalar, parayı hak etmiyorlar deyişler, mutsuzum diye haykırışlar, iade edişler mahkemeye verişler. Bana bir tür manik depresif durum yaşanıyor gibi geliyor. PS5 Konsolun çıkışı için yapılan yaygaralar ile Cyberpunk ve hatta Iphone modeller için yapılanlar neredeyse aynı. Fazla anlam ve beklenti mi yükleniyor nedir. Bur bir cihaz sizi kurtarmaya gelecek bir peygamber değil. Gerçi peygamberlerini bile öldüren bir dünyadayız ne beklenebilir ki.
    Yeni bir konsol, oyun veya ekipman hatta telefon piyasaya çıkacağı zaman yere göğe konulamıyor, sabah akşam ondan bahsediliyor, siyasiler televizyonlara çıkıp ç...
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da her şeye yakında dava açar oldu. Yok Cd Projekt Red, yok Sony... Yakında evrene de dava açarlar
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    neyin davası, garantisi var mı var bitti gitti.
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni bir konsol, oyun veya ekipman hatta telefon piyasaya çıkacağı zaman yere göğe konulamıyor, sabah akşam ondan bahsediliyor, siyasiler televizyonlara çıkıp çocuklarımız bile alamıyoruz diye ağıtlar yakıyor, yüzyılın icadı, hayatları kurtaracak mucize veya mutluluğun parayla alınabilecek tek formülü gibi sıraya girilip aylar öncesinden siparişler verilip paralar boşaltılıyor üzerine. Çıktıktan bir iki gün sonra yerden yere vurmalar, istenilen mükemmellikte olmadığından karalamalar, parayı hak etmiyorlar deyişler, mutsuzum diye haykırışlar, iade edişler mahkemeye verişler. Bana bir tür manik depresif durum yaşanıyor gibi geliyor. PS5 Konsolun çıkışı için yapılan yaygaralar ile Cyberpunk ve hatta Iphone modeller için yapılanlar neredeyse aynı. Fazla anlam ve beklenti mi yükleniyor nedir. Bur bir cihaz sizi kurtarmaya gelecek bir peygamber değil. Gerçi peygamberlerini bile öldüren bir dünyadayız ne beklenebilir ki.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    D dede17 (amdfusion ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    İmza
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    W WereChaos 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Kankam onu fanboylara anlat yapabileceğimiz bir şey yok o konuda insanlar ister istemez heyecanlanıyor aldıklarındada bu ne be diye tepki gösterip gömebiliyorlar.Aslında beni ilgilendirmez bunu zamanında 1.5k 'ya aldığım laptoptan yazıyorum :,)
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