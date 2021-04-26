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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak

    PlayStaiton 5'in bu yıl çıkacak olan özel oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkçe altyazı desteği ile birlikte geleceği açıklandı.
    26 Nisan 2021, 16:54 (Güncellendi, 10 sa.)
    476
    2
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor"

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    Geçtiğimiz yıl State of Play sunumunda tanıtılan PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak. Duyuru PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Ayrıca oyunun oynanış fragmanı da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Son olarak Sony, 30 Nisan'da Ratchet & Clank: Rift Apart için bir State of Play sunumu yapılacağını açıkladı. Sunum Ratchet & Clank: Rift Apart ve iki farklı bağımsız oyunu içerecek. 15 dakika sürecek olan sunumda Ratchet & Clank: Rift Apart'tan uzun bir oynanış videosu paylaşılacak. Sunum Türkiye saati ile 30 Nisan'da 00.00'da başlayacak.

    Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/04/state-of-play-featuring-ratchet-clank-rift-apart-two-indie-titles-set-for-april-29 https://www.gematsu.com/2021/04/ratchet-clank-rift-apart-gameplay-trailer
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    ugah6aiw 15 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    X X4eros 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyata en azından dublaj olsa
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moral Veren Adam 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekte olan: Dublaj yok.

    Alternatif gerçeklik: Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak!
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    joven ( joven) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Animasyon oyununu Türkçe dublaj getirmemek nasıl bir kafa yapısıdır? Üstelik ilk oyunda efsane dublaj varken.
    Yanıtla +3
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka değil 620 lira...
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    Bıyıklı Bey 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    700₺ yediyüz.
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    X X4eros 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyata en azından dublaj olsa
    Yanıtla +4
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    1ses1 (hasan türk) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oğlum için alabilirim ama bu fiyata asla. 600 lira verilmez. İndirim zamanı alırım. Zaten playstation steam gibi fiyat politikası yapmadığı sürece çok zor satar bu oyunları. Eu 10 lira olmuşken.
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