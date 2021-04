PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl State of Play sunumunda tanıtılan PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak. Duyuru PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Ayrıca oyunun oynanış fragmanı da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

Son olarak Sony, 30 Nisan'da Ratchet & Clank: Rift Apart için bir State of Play sunumu yapılacağını açıkladı. Sunum Ratchet & Clank: Rift Apart ve iki farklı bağımsız oyunu içerecek. 15 dakika sürecek olan sunumda Ratchet & Clank: Rift Apart'tan uzun bir oynanış videosu paylaşılacak. Sunum Türkiye saati ile 30 Nisan'da 00.00'da başlayacak.

Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz.

