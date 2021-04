PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor

Tam Boyutta Gör

PlayStation konsolu deyince şüphesiz akla ilk başta özel oyunları geliyor. Her nesilde hem popüler serilerinin yeni oyunlarını hem de tamamen yeni oyunlarını görüyoruz. PlayStation'ın oyun stüdyosunun başındaki isim Hermen Hulst da bu konuda heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation oyun tarafındaki patronu Hermen Hulst, Game Industry'e konuştu ve orada gelecekte PlayStation sahiplerini ne tarz yapımlar beklediğine dair ufak ipuçları verdi diyebiliriz. Hermen Hulst'ın söylediğine göre gelecekte popüler serilerine devam etmenin dışında tamamen yeni ve deneysel oyunlara devam edeceklerini ve sayılarını arttıracaklarını söyledi.

Hermen Hulst, "Yaptığımız oyunların olabildiğince farklı ve çeşitli olduğunu düşünüyorum. The Last of Us Part 2, Ghosts of Tsushima, Dreams ve Sackboy bunlara örnek. Bu oyunları yapmaya devam edeceğimizi bilmelisiniz çünkü bu oyunlar PlayStation'ın kalbi ve ruhu. Ancak aynı zamanda farklı deneyimler sunmak ve yeni fikirler üretmek için de çok çalışıyoruz." dedi.

Daha öncesinde de PlayStation patronu Jim Ryan, bu nesilde daha fazla özel oyun göreceğimizi garanti etmişti. Umuyoruz ki söyledikleri gibi bu nesilde birçok özel oyun görebiliriz.

