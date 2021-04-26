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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor

    PlayStation'ın oyun patronu Hermen Hulst, daha öncesinde Jim Ryan'ın açıklamasını destekleyen ve heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Nisan 2021, 13:00 (14 sa.)
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    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor
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    PlayStation konsolu deyince şüphesiz akla ilk başta özel oyunları geliyor. Her nesilde hem popüler serilerinin yeni oyunlarını hem de tamamen yeni oyunlarını görüyoruz. PlayStation'ın oyun stüdyosunun başındaki isim Hermen Hulst da bu konuda heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

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    Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak"

    Geçtiğimiz günlerde PlayStation oyun tarafındaki patronu Hermen Hulst, Game Industry'e konuştu ve orada gelecekte PlayStation sahiplerini ne tarz yapımlar beklediğine dair ufak ipuçları verdi diyebiliriz. Hermen Hulst'ın söylediğine göre gelecekte popüler serilerine devam etmenin dışında tamamen yeni ve deneysel oyunlara devam edeceklerini ve sayılarını arttıracaklarını söyledi. 

    Hermen Hulst, "Yaptığımız oyunların olabildiğince farklı ve çeşitli olduğunu düşünüyorum. The Last of Us Part 2, Ghosts of Tsushima, Dreams ve Sackboy bunlara örnek. Bu oyunları yapmaya devam edeceğimizi bilmelisiniz çünkü bu oyunlar PlayStation'ın kalbi ve ruhu. Ancak aynı zamanda farklı deneyimler sunmak ve yeni fikirler üretmek için de çok çalışıyoruz." dedi.

    Daha öncesinde de PlayStation patronu Jim Ryan, bu nesilde daha fazla özel oyun göreceğimizi garanti etmişti. Umuyoruz ki söyledikleri gibi bu nesilde birçok özel oyun görebiliriz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-insists-its-committed-to-releasing-experimental-games-alongside-blockbusters/
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee yani bi zahmet artık hep aynı oyunlar sıktı
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    Denorath 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle yeraltında geçen Agartha/Şambala temalı bir MMO yapsalar WOW gibi yıllarca ekmeğini yerler :)
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