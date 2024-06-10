Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman

Tam Boyutta Gör Microsoft Flight Simulator 2024, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyuruldu. PC ve Xbox konsollara çıkış yapacak uçuş simülatörü oyununda sıcak hava balonu gezileri, havadan yangınla mücadele ve çok daha fazlası yer alacak.

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Microsoft Flight Simulator 2024 nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Microsoft Flight Simulator 2024’te birkaç zorlu görev ve mücadeleden daha fazlası olacak. Oyuncular, çeşitli farklı havacılık temalı deneyimleri simüle edecek. Fragmanda helikopterler, planörler, savaş uçakları, sıcak hava balonları, zeplinler ve ticari jetler gösterildi. Serinin yeni oyununda Airbus A330, varsayılan uçak olarak yer alacak. Tanıtım videosunda mevsimler, yeni hava durumu efektleri, geliştirilmiş insan modelleri gibi detaylar da göze çarpıyor.

Asobo, etkinlikte ticari uçuşları, hava ambulanslarını ve hatta hava reklamlarını gösterdi. Oyuna çeşitli yeni uçakların ekleneceği belirtildi. Oyuncular arama ve kurtarma ekibinin parçası olarak uçabilecek veya tarımsal havacılık ve havadan yangınla mücadeleye yardımcı olabilecek. Asobo hava yarışları, hava dalışı uçuşu ve hatta VIP charter hizmetleri gibi eklemeler üzerinde de çalıştığını belirtti.

Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?

Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım’da Xbox Series S/X ve PC’ye çıkış yapacak. Oyun çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming platformlarına da eklenecek.

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