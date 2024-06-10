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    Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman

    Microsoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde popüler uçuş simülatörü serisinin yenisini duyurdu. Microsoft Flight Simulator 2024, yeni uçak ve uçuş stilleri getiriyor.
    Microsoft Flight Simulator 2024 çıkış tarihi & fragman Tam Boyutta Gör
    Microsoft Flight Simulator 2024, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyuruldu. PC ve Xbox konsollara çıkış yapacak uçuş simülatörü oyununda sıcak hava balonu gezileri, havadan yangınla mücadele ve çok daha fazlası yer alacak.

    Microsoft Flight Simulator 2024 nasıl olacak?

    uçuş simülatörü Microsoft Flight Simulator 2024 Tam Boyutta Gör
    Microsoft Flight Simulator 2024’te birkaç zorlu görev ve mücadeleden daha fazlası olacak. Oyuncular, çeşitli farklı havacılık temalı deneyimleri simüle edecek. Fragmanda helikopterler, planörler, savaş uçakları, sıcak hava balonları, zeplinler ve ticari jetler gösterildi. Serinin yeni oyununda Airbus A330, varsayılan uçak olarak yer alacak. Tanıtım videosunda mevsimler, yeni hava durumu efektleri, geliştirilmiş insan modelleri gibi detaylar da göze çarpıyor.

    Asobo, etkinlikte ticari uçuşları, hava ambulanslarını ve hatta hava reklamlarını gösterdi. Oyuna çeşitli yeni uçakların ekleneceği belirtildi. Oyuncular arama ve kurtarma ekibinin parçası olarak uçabilecek veya tarımsal havacılık ve havadan yangınla mücadeleye yardımcı olabilecek. Asobo hava yarışları, hava dalışı uçuşu ve hatta VIP charter hizmetleri gibi eklemeler üzerinde de çalıştığını belirtti.

    Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?

    Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım’da Xbox Series S/X ve PC’ye çıkış yapacak. Oyun çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming platformlarına da eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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