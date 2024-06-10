Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve ilk fragman

- Microsoft Flight Simulator 2024 nasıl olacak?
- Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?
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Microsoft Flight Simulator 2024 nasıl olacak?
Asobo, etkinlikte ticari uçuşları, hava ambulanslarını ve hatta hava reklamlarını gösterdi. Oyuna çeşitli yeni uçakların ekleneceği belirtildi. Oyuncular arama ve kurtarma ekibinin parçası olarak uçabilecek veya tarımsal havacılık ve havadan yangınla mücadeleye yardımcı olabilecek. Asobo hava yarışları, hava dalışı uçuşu ve hatta VIP charter hizmetleri gibi eklemeler üzerinde de çalıştığını belirtti.
Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?
Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım’da Xbox Series S/X ve PC’ye çıkış yapacak. Oyun çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming platformlarına da eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.