PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir video paylaşıldı.

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Geliştirici günlüğü tarzında olan videoda oyunun yönetmeni Harry Krueger, oyuna dair bazı detaylar paylaşıyor. Detayların paylaşıldığı esnada da oyundan bazı oynanış görüntüleri geliyor ekrana. Genel olarak aşağıdaki videoyu izleyerek konuşulan tüm detayları öğrenebilir ve oyun içi görüntülere bakabilirsiniz.

Videonun dikkat çekici kısımlarını aktaracak olursak en önemli kısım; oyunun, PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'i nasıl kullanacağı. Oyun uyarlanabilir tetik tuşları sayesinde silahların tetik tuşlarındaki ağırlığı hissettirmeyi planlıyor. Ayrıca dokunsal geri bildirim özelliği ile de yoğun savaşların atmosferini hissedebileceğiz.

Diğer oyunlardan ekstra kullanım şekli olarak sol tetik tuşuna bir özellik eklenmiş. Sol tetik tuşuna yarım basarak klasik TPS kamera açısından nişan alabiliyorsunuz. Ancak sol tetik tuşuna tamamen bastığınızda kullandığınız silahın yeni bir atış moduna geçiş yapıyorsunuz. Yani silahınızın alternatif atış modu aktive ediliyor.

Returnal, 19 Mart 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/ps5-exclusive-returnal-gets-new-gameplay-alongside-dualsense-features-reveal/

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