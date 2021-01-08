PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir video paylaşıldı.
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Geliştirici günlüğü tarzında olan videoda oyunun yönetmeni Harry Krueger, oyuna dair bazı detaylar paylaşıyor. Detayların paylaşıldığı esnada da oyundan bazı oynanış görüntüleri geliyor ekrana. Genel olarak aşağıdaki videoyu izleyerek konuşulan tüm detayları öğrenebilir ve oyun içi görüntülere bakabilirsiniz.
Videonun dikkat çekici kısımlarını aktaracak olursak en önemli kısım; oyunun, PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'i nasıl kullanacağı. Oyun uyarlanabilir tetik tuşları sayesinde silahların tetik tuşlarındaki ağırlığı hissettirmeyi planlıyor. Ayrıca dokunsal geri bildirim özelliği ile de yoğun savaşların atmosferini hissedebileceğiz.
Diğer oyunlardan ekstra kullanım şekli olarak sol tetik tuşuna bir özellik eklenmiş. Sol tetik tuşuna yarım basarak klasik TPS kamera açısından nişan alabiliyorsunuz. Ancak sol tetik tuşuna tamamen bastığınızda kullandığınız silahın yeni bir atış moduna geçiş yapıyorsunuz. Yani silahınızın alternatif atış modu aktive ediliyor.
Returnal, 19 Mart 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak.
https://www.gamesradar.com/ps5-exclusive-returnal-gets-new-gameplay-alongside-dualsense-features-reveal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Sistemin tüm özelliklerini kullanarak işin görsel kısmındada zirveye oynayacaklarından eminim. Şu izlediğim videoların hiçbiri yeni nesil hissini vermiyor malesef. Eski oyunlardan farkı yok. Bu nesilde üst seviye artistic işler olmalı. Yükleme hızlarıyla mekaniklerle kandırmasınlar bence....En çokta şu Unreal Engine 5 te gösterdikleri teknik geliştirmeleri tüm sektörde görelim bakalım artık. Milyar poligonmuş vs imiş...