Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu

Konsolların en önemli aksesuarı bildiğiniz gibi kontrolcüler. Bu kontrolcülerin ne kadar kullanışlı olduğu da oyuncuların konsol seçimindeki kıstaslardan biri. Xbox tarafında oyuncuların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de kontrolcüye güç sağlaması için kullanılan piller.İlginizi Çekebilir Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor
Ayrıca Bkz. "Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor"
Bildiğiniz gibi yıllardır PlayStation kendi kontrolcülerinde dahili şarj edilebilir piller kullanıyor. Hatta sadece PlayStation değil, tüm kontrolcüler artık dahili şarj edilebilir piller kullanıyor neredeyse. Ancak Xbox kontrolcülerinde AA pil kullanılıyor. Bunun sebebi de geçtiğimiz saatlerde Stealth Optional'a konuşan Duracell'in pazarlama yöneticisi Luke Anderson tarafından ortaya çıkarıldı.
Luke Anderson'ın söylediğine göre, Xbox'ın hala pil kullanmasının sebebi Xbox ve Duracell arasındaki anlaşma. Hatta önümüzdeki birkaç yıl da bu anlaşma devam edeceği için Xbox, bir süre daha AA pil kullanmaya devam edecek.
Şu anda Xbox Series alan oyunculara paketin içerisinde 2 adet pil de gönderiliyor. Oyuncular isterse farklı marka bir pil ya da şarj edilebilir pil kullanabiliyor. Xbox bu konuda seçenek sunsa da hala dahili pil isteyen oyuncuların sayısı da bir hayli yüksek.
https://kotaku.com/xbox-controllers-apparently-still-use-aa-batteries-beca-1846007558 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Kolun şarjı bittiğinde kablo ile devam edeceğine çekmeceden 2 tane AA pil takıp devam ediyorsun. Bu güzel bir şey.
Ama pil konusunda Xbox başarısız ve eski kafa kalıyor bana göre. Pil değiştirme konusu Xbox gamepad'in en zayıf yönüdür bence. Ben Xbox 360'dan beri alışamadım buna sevemedim. Çünkü oynadığım konum zaten prize yakın, bana iki dk süre ver kablo takayım. Yok, kalk git pil değiştir. Yani pil değiştirmek başta e ne olacak ki diyorsunuz ama öyle değil. Bir tarafta kablonu taktın bitti gitti. Diğer tarafta oyunu bırak, kapağı çıkart pil al, değiştir sinir bozucu. Sonra şarjlı pil alacaksın şarj aleti alacaksın vs.. Masrafı ayrı olay. Kötü bu bence. Xbox Elite Series 2'nin built-in 40 saat pil süresi olması o kadar işime yarıyor ki. Bütün gün oyna şarjın bitemez. Gün sonunda koy yanında gelen şarj istasyonunun üstüne bitti gitti. şükür Xbox 360 nesli bittiğinden beri pil derdim olmadı bir daha. Bu pil değiştirme olayı bence fosil olarak tarihe karışmalı artık. DS4 bu konuda çok başarılıydı. 5 dk şarj etsen 1-2 saatlik süreyi çıkartıyordu. Duvar şarjı ile tabii. Ama onun da dayanıksızlığı ayrı dert, el ağrıtması ayrı dert. Analogların çok kötü olması ayrı bir olay. İyi ki Elite serisini yapmış Microsoft da seçeneğiniz oluyor hem ergonomi hem pil değiştirmesiz oyun oynamak.
Şarjın süresi zaten oldukça kısa bu bir, ikincisi gittikçe zaman geçtikçe şarj kapasitesi ve ömrü azalıyor. Ben gamepad'in bataryasında sorun yaşayıp değiştiren görmedim ama bugün Xbox 360 gamepadini bile binlerce insan aktif kullanıyor bu sayede. 2 x 2 şarj edilebilir Duracell pilin olduğu zaman asla yarı yolda kalmazsın, takar geçersin en az 1 hafta kafan rahat olur. Mantıklı düşünen herkes bu noktaya varır diye düşünüyorum, 2021'de pil mi kaldı demek çok kaçamak bir cevap. Adam sana kesintisiz oyun imkanı veriyor, havadan enerji gelmeyeceğine göre işte pil en mantıklısı. Hiç mi olmuyor size ben Xbox kullanıyorum, PS sahibi biriyle oyun oynamaya fırsatı elde ettiğimde "kank onun şarjı yok yalnız, al bu da kablo" birden 55 inç ekrana 1 metre mesafeden oyun oynarken buluyorum kendimi, ani hareket yapınca da disconnect oluyor. Hangisi daha doğru şimdi? Bu arada ben pil şarj etmek zorunda mıyım diyen varsa isteyen hobi olarak yine kablo takıp oynayabilir zaten, bunun adı esneklik değil de nedir?
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