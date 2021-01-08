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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu

    Xbox konsollarının kontrolcüleri yıllardır kontrolcüye güç sağlamak için pil kullanıyor. Bazı oyuncular bundan fazlasıyla memnun olsa da büyük bir kesim de fazlasıyla mutsuz.
    2 gün
    15,8b
    15
    48
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    21

    Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Konsolların en önemli aksesuarı bildiğiniz gibi kontrolcüler. Bu kontrolcülerin ne kadar kullanışlı olduğu da oyuncuların konsol seçimindeki kıstaslardan biri. Xbox tarafında oyuncuların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de kontrolcüye güç sağlaması için kullanılan piller.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor"

    Bildiğiniz gibi yıllardır PlayStation kendi kontrolcülerinde dahili şarj edilebilir piller kullanıyor. Hatta sadece PlayStation değil, tüm kontrolcüler artık dahili şarj edilebilir piller kullanıyor neredeyse. Ancak Xbox kontrolcülerinde AA pil kullanılıyor. Bunun sebebi de geçtiğimiz saatlerde Stealth Optional'a konuşan Duracell'in pazarlama yöneticisi Luke Anderson tarafından ortaya çıkarıldı.

    Luke Anderson'ın söylediğine göre, Xbox'ın hala pil kullanmasının sebebi Xbox ve Duracell arasındaki anlaşma. Hatta önümüzdeki birkaç yıl da bu anlaşma devam edeceği için Xbox, bir süre daha AA pil kullanmaya devam edecek.

    Şu anda Xbox Series alan oyunculara paketin içerisinde 2 adet pil de gönderiliyor. Oyuncular isterse farklı marka bir pil ya da şarj edilebilir pil kullanabiliyor. Xbox bu konuda seçenek sunsa da hala dahili pil isteyen oyuncuların sayısı da bir hayli yüksek.



    https://kotaku.com/xbox-controllers-apparently-still-use-aa-batteries-beca-1846007558 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ultra sonic 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 tl ye duracell şarj edilebilir pil aldım şarj kiti ile birlikte 4 tane pilim var 2 tanesi bittiğinde diğer ikisini takıp bitenleri şarj ediyorum yani pil daha mantıklı
    100 tl ye duracell şarj edilebilir pil aldım şarj kiti ile birlikte 4 tane pilim var 2 tanesi bittiğinde diğer ikisini takıp bitenleri şarj ediyorum yani pil da...
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    2 Yanıt Yanıtla +108
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ne xbox ne de ps sahibiyim ama bence piller daha mantıklı. çünkü 35 liraya 2'li şarjlı pil alınabiliyor. dahili pil olsa pil eskiyince 2-3 katı para isterler.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Batarya kiti almak bildiğin külfet. Bataryaları desen ayrı, şarj aleti desen aynı. Ama kalem pil dediğin her an her yerde var. O yüzden kalem pil her zaman daha iyi.
    Batarya kiti almak bildiğin külfet. Bataryaları desen ayrı, şarj aleti desen aynı. Ama kalem pil dediğin her an her yerde var. O yüzden kalem pil her zaman daha...
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    Yanıtla +38
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    1
    MetalWave (serdar günaydın) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok saçma bir haber, ancak xbox kolu kullanmayan adam pilli kollardan şikayetçi olur. 6 senedir xbox 360 kolu var 2 tane kullanmaya devam ediyorum. bataryalı olsa şuan kabloya bağlı olarak kullanmak zorunda kalacaktım.
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    oguzhanc64 (Oğuzhan Ç.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende de xbox 360 var.

    Kolun şarjı bittiğinde kablo ile devam edeceğine çekmeceden 2 tane AA pil takıp devam ediyorsun. Bu güzel bir şey.
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    tobepeople 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    5-6 Yıldır hala Çin'den aldığım şarjlı pilleri kullanıyorum , şarj olma sıklığı git gide artıyor ama hala iş görüyor önemli olan da bu!
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    masterchief117 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj edilebilir pil alıyorsun. Çok daha kullanışlı oluyor. Abartılacak bişey değil.
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    Technical_Support (SERIF SENTURK) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Varolan dahili bataryalı kontrolcülere powerbank takınca zaten şarj oluyor, bu kalem pil olayı nerden ne amaçla çıktı gördük. Duracell xbox ile anlaşma yapmış. Parayı alan xbox pilli kontrolcü çıkarıp milleti kekledi.
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    ahmet51 (Arthur MORGAN) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pil kullanımı pratik olsa da eger pili uzun süre içinde unutursan kontrolcün ayvayı yedi demektir.Xbox 360 kolumun pil takılan kısmının paslandığını farketmem benim için kötü bir tecrübe oldu.
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    heegee 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkmayan pil kim ister ki? Böyle daha iyi. Pil eskirse değiştirebiliyorsun.
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    Patria o Muerte 1 gün ( Mesaj Silindi )
    pil daha mantıklı, batarya olsa ömrü giderek kısalır.
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    Dante 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PS1'den beri tüm PS gamepadleri de Xbox gamepadleri'de kullanmış olarak Xbox gamepad'i her zaman daha başarılı buluyorum ergonomisi el ağrıtmaması dayanıklılığı çok ileri seviyede PS'ye göre. Analogların içbükey olması başlı başına avantaj zaten. Sony yıllar geçti idrak edemedi şu analogları içbükey yapması gerektiğini. Hala dışa bombe koyuyor inanılmaz.

    Ama pil konusunda Xbox başarısız ve eski kafa kalıyor bana göre. Pil değiştirme konusu Xbox gamepad'in en zayıf yönüdür bence. Ben Xbox 360'dan beri alışamadım buna sevemedim. Çünkü oynadığım konum zaten prize yakın, bana iki dk süre ver kablo takayım. Yok, kalk git pil değiştir. Yani pil değiştirmek başta e ne olacak ki diyorsunuz ama öyle değil. Bir tarafta kablonu taktın bitti gitti. Diğer tarafta oyunu bırak, kapağı çıkart pil al, değiştir sinir bozucu. Sonra şarjlı pil alacaksın şarj aleti alacaksın vs.. Masrafı ayrı olay. Kötü bu bence. Xbox Elite Series 2'nin built-in 40 saat pil süresi olması o kadar işime yarıyor ki. Bütün gün oyna şarjın bitemez. Gün sonunda koy yanında gelen şarj istasyonunun üstüne bitti gitti. şükür Xbox 360 nesli bittiğinden beri pil derdim olmadı bir daha. Bu pil değiştirme olayı bence fosil olarak tarihe karışmalı artık. DS4 bu konuda çok başarılıydı. 5 dk şarj etsen 1-2 saatlik süreyi çıkartıyordu. Duvar şarjı ile tabii. Ama onun da dayanıksızlığı ayrı dert, el ağrıtması ayrı dert. Analogların çok kötü olması ayrı bir olay. İyi ki Elite serisini yapmış Microsoft da seçeneğiniz oluyor hem ergonomi hem pil değiştirmesiz oyun oynamak.
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    Miex (Miex de Souza) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xbox'ın pil kullanmasındaki sebep tamamen esneklik, yedek pilin varsa kaldığın yerden devam edebiliyorsun elinde kabloyla tasmayla bağlı gibi her an hassasiyetle kopma yaşatacak veya komple nadasa bırakıp şarj olmasını beklemeni gerektiren bir durum olmuyor. Nereden bakarsanız bakın pil daha mantıklı.

    Şarjın süresi zaten oldukça kısa bu bir, ikincisi gittikçe zaman geçtikçe şarj kapasitesi ve ömrü azalıyor. Ben gamepad'in bataryasında sorun yaşayıp değiştiren görmedim ama bugün Xbox 360 gamepadini bile binlerce insan aktif kullanıyor bu sayede. 2 x 2 şarj edilebilir Duracell pilin olduğu zaman asla yarı yolda kalmazsın, takar geçersin en az 1 hafta kafan rahat olur. Mantıklı düşünen herkes bu noktaya varır diye düşünüyorum, 2021'de pil mi kaldı demek çok kaçamak bir cevap. Adam sana kesintisiz oyun imkanı veriyor, havadan enerji gelmeyeceğine göre işte pil en mantıklısı. Hiç mi olmuyor size ben Xbox kullanıyorum, PS sahibi biriyle oyun oynamaya fırsatı elde ettiğimde "kank onun şarjı yok yalnız, al bu da kablo" birden 55 inç ekrana 1 metre mesafeden oyun oynarken buluyorum kendimi, ani hareket yapınca da disconnect oluyor. Hangisi daha doğru şimdi? Bu arada ben pil şarj etmek zorunda mıyım diyen varsa isteyen hobi olarak yine kablo takıp oynayabilir zaten, bunun adı esneklik değil de nedir?
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    15785 kez okundu.
    39 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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    xbox kontrolcü, pil ve
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