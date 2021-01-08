Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu

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Konsolların en önemli aksesuarı bildiğiniz gibi kontrolcüler. Bu kontrolcülerin ne kadar kullanışlı olduğu da oyuncuların konsol seçimindeki kıstaslardan biri. Xbox tarafında oyuncuların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de kontrolcüye güç sağlaması için kullanılan piller.

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Bildiğiniz gibi yıllardır PlayStation kendi kontrolcülerinde dahili şarj edilebilir piller kullanıyor. Hatta sadece PlayStation değil, tüm kontrolcüler artık dahili şarj edilebilir piller kullanıyor neredeyse. Ancak Xbox kontrolcülerinde AA pil kullanılıyor. Bunun sebebi de geçtiğimiz saatlerde Stealth Optional'a konuşan Duracell'in pazarlama yöneticisi Luke Anderson tarafından ortaya çıkarıldı.

Luke Anderson'ın söylediğine göre, Xbox'ın hala pil kullanmasının sebebi Xbox ve Duracell arasındaki anlaşma. Hatta önümüzdeki birkaç yıl da bu anlaşma devam edeceği için Xbox, bir süre daha AA pil kullanmaya devam edecek.

Şu anda Xbox Series alan oyunculara paketin içerisinde 2 adet pil de gönderiliyor. Oyuncular isterse farklı marka bir pil ya da şarj edilebilir pil kullanabiliyor. Xbox bu konuda seçenek sunsa da hala dahili pil isteyen oyuncuların sayısı da bir hayli yüksek.

https://kotaku.com/xbox-controllers-apparently-still-use-aa-batteries-beca-1846007558

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