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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler alan Groupe PSA Türkiye, minimum sayıda kişiyi bayilere bulundurmak için görüntülü konuşma ile araç tanıtımı ve online satış yapacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomotiv sektöründeki üretimi olduğu kadar satışları da etkiledi. Markalar, showroom’ları evinden çıkamayan tüketicinin ayağına getirmek için yeni çözümler aramaya başladı.

    Bu zor dönemde tüketiciye kesintisiz hizmet sunmak isteyen Groupe PSA Türkiye, çatısı altındaki Peugeot, Citroen, Opel ve DS yetkili satıcılarında ve servislerinde artık e-rezervasyon/online randevu, video call/görüntülü görüşme, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapıyor.

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    Bu yeni çalışma sistemi sayesinde müşteriler istedikleri gün ve saat için ilgilendikleri markanın web sitesi üzerinden online satış veya servis randevusu oluşturma imkanı bularak yetkili satıcılarla görüşebilecek. Bu randevular bir sonraki adımda müşterinin talebine göre showroom randevusuna dönüştürülecek veya görüntülü online görüşme şeklinde yapılabilecek.

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    Minimum sayıda kişiyi bayilerde bulundurmayı hedefleyen bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom’a gitmeleri gerekmeyecek, showroom’lar müşterilerin ayağına gelecek.

    Groupe PSA Türkiye’nin yeni uygulamasını rakiplerinden ayıran bir diğer özellik de mesafeli satış sistemi. Bu yeni çalışma modeli ile müşteriler evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşteriler satın aldıkları modeli dilerse showroom’a giderek, dilerse de ayağına kadar getirterek teslim alabilecek.



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    frudi (ferdi istanbul) 6 gün en beğenilen
    Evden çıkmadan otomobil alıcam eee kapıda dursun komik 😁
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    Eminim çok kalabalıktır bu önlemi almasalar nece olurdu
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    yiğit_kemal 3 gün
    Araç durduğu yerde yanınca hiçbir sorumluluk kabul etmeyen PSA mi bu? Oldu biz kalkalım o zaman.
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    çok mantıklı bir karar :D
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    Lemale1 5 gün
    Abdullah Ciftci nin dedikleri bir bir cikiyor yalniz. Hafife alinacak bir konu degil. Dunya genelinde online yasamin provasini yapiyorlar resmen.



    Muhtemelen sistemin eksiklerini vs belirleyip ilerleyen yillarda yeni kurgularla gecisi resmiyete dokmek isteyeceklerdir.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün
    Mesafeli satış sisteminde beğenmezsem 15 gün iade süresi var bunda da olmalı o zaman.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    Eminim çok kalabalıktır bu önlemi almasalar nece olurdu
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    frudi (ferdi istanbul) 6 gün en beğenilen
    Evden çıkmadan otomobil alıcam eee kapıda dursun komik 😁
    Yanıtla +12
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