PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomotiv sektöründeki üretimi olduğu kadar satışları da etkiledi. Markalar, showroom’ları evinden çıkamayan tüketicinin ayağına getirmek için yeni çözümler aramaya başladı.

Bu zor dönemde tüketiciye kesintisiz hizmet sunmak isteyen Groupe PSA Türkiye, çatısı altındaki Peugeot, Citroen, Opel ve DS yetkili satıcılarında ve servislerinde artık e-rezervasyon/online randevu, video call/görüntülü görüşme, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapıyor.

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Bu yeni çalışma sistemi sayesinde müşteriler istedikleri gün ve saat için ilgilendikleri markanın web sitesi üzerinden online satış veya servis randevusu oluşturma imkanı bularak yetkili satıcılarla görüşebilecek. Bu randevular bir sonraki adımda müşterinin talebine göre showroom randevusuna dönüştürülecek veya görüntülü online görüşme şeklinde yapılabilecek.

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Minimum sayıda kişiyi bayilerde bulundurmayı hedefleyen bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom’a gitmeleri gerekmeyecek, showroom’lar müşterilerin ayağına gelecek.

Groupe PSA Türkiye’nin yeni uygulamasını rakiplerinden ayıran bir diğer özellik de mesafeli satış sistemi. Bu yeni çalışma modeli ile müşteriler evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşteriler satın aldıkları modeli dilerse showroom’a giderek, dilerse de ayağına kadar getirterek teslim alabilecek.

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