PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve otomotiv sektöründe son yılların en büyük anlaşması olarak nitelendirilen Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşmesinde nihai kararın verileceği tarih belli oldu.

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Gelen haberlere göre, Fiat Chrysler ve PSA arasındaki birleşmenin rekabet açısından bir sorun teşkil edip etmeyeceği Avrupa Komisyonu tarafından incelenecek. Komisyon, yapılan incelemeler sonunda birleşme konusundaki nihai kararını 17 Haziran’da açıklayacak.

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Anlaşmanın Avrupa Komisyonu’ndan onay alması halinde, oluşacak yeni şirketin bünyesinde Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yer alacak. Toplam 50 milyar değerindeki anlaşmanın ardından FCA ve PSA, dünyanın en büyük 5 otomotiv üreticisi arasındaki yerini almış olacak.

Birleşme sürecinin koronavirüs salgını yüzünden satışların ve üretimin durduğu bir döneme gelmesi, tarafların anlaşmadan çekildiği gibi iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. PSA ve FCA, geçtiğimiz ay bu iddiaları yalanlamış, aksine süreci hızlandırma gayretinde olduklarını dile getirmişti.

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