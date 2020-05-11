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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu

    Gelen haberlere göre PSA ve FCA birleşmesinde son viraja girildi. Anlaşmanın Avrupa Komisyonu tarafından inceleneceği, konuyla ilgili son kararın da Haziran ayında açıklanacağı ifade edildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve otomotiv sektöründe son yılların en büyük anlaşması olarak nitelendirilen Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşmesinde nihai kararın verileceği tarih belli oldu.

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    Gelen haberlere göre, Fiat Chrysler ve PSA arasındaki birleşmenin rekabet açısından bir sorun teşkil edip etmeyeceği Avrupa Komisyonu tarafından incelenecek. Komisyon, yapılan incelemeler sonunda birleşme konusundaki nihai kararını 17 Haziran’da açıklayacak.

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    Anlaşmanın Avrupa Komisyonu’ndan onay alması halinde, oluşacak yeni şirketin bünyesinde Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yer alacak. Toplam 50 milyar değerindeki anlaşmanın ardından FCA ve PSA, dünyanın en büyük 5 otomotiv üreticisi arasındaki yerini almış olacak.

    Birleşme sürecinin koronavirüs salgını yüzünden satışların ve üretimin durduğu bir döneme gelmesi, tarafların anlaşmadan çekildiği gibi iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. PSA ve FCA, geçtiğimiz ay bu iddiaları yalanlamış, aksine süreci hızlandırma gayretinde olduklarını dile getirmişti.



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    ST4LK3R (murat --------) 4 gün en beğenilen
    Toyota resmen teker teker değil alayınız gelin diyor. Dünyanın en büyük araç ailelerine (VW group (teker teker yazsam sayfa yetmez), Nissan Reno Mitsu, Psa Fca, GM, Bmw group, Mercedes Maybach Smart liste en sonunda beçki veya bahçıvan olabilir ) karşı. Tek marka.
    Toyota resmen teker teker değil alayınız gelin diyor. Dünyanın en büyük araç ailelerine (VW group (teker teker yazsam sayfa yetmez), Nissan Reno Mitsu, Psa Fca,...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    haberelectro 4 gün ST4LK3R
    toyotanın bünyesinde 4 marka var.
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    -ForeverY- (Ferhat yıldız) 3 gün ST4LK3R
    Toyotanın bmw ile teknoloji anlaşması var.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    engingursen 3 gün
    toyota bünyesinde 4 marka var diye biliyorum ben yanlışmıyım
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 3 gün
    Bu gidisle neredeyse butun markalar psa dan motor alacak

    Mercedes ve wv haric alman arabalarinin musterileri bellidir kullanicilari hicbir zaman vazgecmez otomobillerinden
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 2 gün otuz3
    Motoru bilmem ama Renault ve VW, EDC/ DSG yerine PSA' nin Japon Aisin firmasindan alıp kullandığı EAT 6/8 şanzımanlardan alıp araçlarında kullansalar çok güzel olacak. Hoş gerci VW Amerika' da kullanıyor ama burada hala dsg' de inat ediyor
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    orkun15demir 3 gün yeni yorumcu
    bu birleşmeyi bende dört gözle bekliyorum peugeotun güzel bir karar verdiğini düşünüyorum
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    ALPHA LION KING 3 gün
    1.3 multijet 301 gelirse ne satar be Hatta şöyle 5 10 bin farkla sağlam bir otomatik vites uff tam bir tr paket
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    mahmut_emmi 4 gün
    PSA önümüzdeki 5-10 yıl içinde satışlarda lider konumuna geçebilir.
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    faniseyler (halit özdemir) 4 gün
    PSA grubu birleşme sonrası çağ atladı resmen bu birleşmenin de bence olumlu sonuçları olacaktır. Yeni emisyon değerleri firmaların arge maliyetlerini çok arttırdı birleşmeler bunun için maliyetleri çok düşürecek ve önümüzdeki dönemde ortak platformlar üzerine birçok marka modeller çıkaracak.
    Zaten araçlar güvenlik kuralları dolayısıyla benzer bi gövde yapısına büründüler çok şekil arabalar motorlar beklemeyin. Ama şu var fiyatlar biraz daha uygun ve ortak parça bol olduğundan tamir ve bakım ucuzlayacaktır.
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    frknsysl (Furkan Soysal) 4 gün
    Fiat ta artık psa ile üretilecek demek. Bakalım ne gibi faydalar zararlar olacak.
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 4 gün
    PSA yapma FCA her şeyi batırıyor. Fiat zaten dünya çapında teneke, güzelim Alfayı mahvetti adamlar. Bi tek Ferrari dayanabildi bu zulme, Chrysler çatısı altındaki firmalar da Amerika'da en çok bozulan, en güvenilmez otomobil firmalar...
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    ST4LK3R (murat --------) 4 gün en beğenilen
    Toyota resmen teker teker değil alayınız gelin diyor. Dünyanın en büyük araç ailelerine (VW group (teker teker yazsam sayfa yetmez), Nissan Reno Mitsu, Psa Fca, GM, Bmw group, Mercedes Maybach Smart liste en sonunda beçki veya bahçıvan olabilir ) karşı. Tek marka.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    haberelectro 4 gün ST4LK3R
    toyotanın bünyesinde 4 marka var.
    2 Yanıt Yanıtla
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    -ForeverY- (Ferhat yıldız) 3 gün ST4LK3R
    Toyotanın bmw ile teknoloji anlaşması var.
    Yanıtla +2
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün
    İki deli bir araya gelmemeliydi
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    2162 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    avrupa komisyonu, fca ve psa birleşme ve
    3 etiket daha fiat chrysler peugeot Bilim ve Teknoloji
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