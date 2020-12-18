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    PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz"

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards etkinliğinde duyurulan ve fragmanı ve hikayesi ile ilgi çeken The Callisto Protocol'ün yaratıcısı heyecanlandıran bir yorumda bulundu.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı:
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    Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yeni oyununu duyurmuştu. PUBG ile aynı evrende geçecek olan The Callisto Protocol, hikaye odaklı tek kişilik bir hayatta kalma korku oyunu. 

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    Daha önce belirtildiği üzere bu oyun popüler battle royale oyunu PUBG ile aynı evrende geçecek. PUBG'ye ufak göndermeler içerecek ve bazı bağlantılar olacak. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun yaratıcısı Glen Schofield, oyun ile ilgili yeni bir açıklamda bulundu ve oyunun duyuru fragmanının sansüzsüz hali yayınlandı.

    Glen Schofield yapmış olduğu son açıklamada, "Daha önce bunu Dead Space ile yaptık ve tekrar yapacağız. Dünyanın en korkunç oyununu yapacağız. Hapishane gerçekten korkutucu bir yer, Jüpiter'in ölü uydusundaki hapishane dehşet verici bir yer." dedi. Glen Schofield'ın korku oyunu konusunda güveneceğimiz biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Umuyoruz ki bizleri ilk Dead Sapce gibi başarılı bir oyun bekliyordur.

    Oyunun sansürsüz fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız.



    https://www.gematsu.com/2020/12/the-callisto-protocol-extended-announcement-trailer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cihat emre 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pubg evreni nedir arkadaşlar
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benden önce yazılmış ama yine de bu yorumu yazmaktan kendimi alamayacağım;

    pabci' nin evreni mi varmış yau?
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    labtek38 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun güzel gözüküyor da neden pubg adıyla gündeme gelmeye çalışıyorlar. Efsane deadspace adıyla daha iyi gündem olabilirdi. Ama yeni nesil ergenlere ulaşmak için kullanıyorlar sanırım.
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    MR.BERK (BERK ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pubg nin evreni varmış.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    CDPR ile ortak çalışmanız lazım kritik ne varsa onlara bırakın baya korkunç bir oyun olacaktır.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pubg denen çöplük yığını lafı geçtiği için oyun da zerre beklentim yok
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    manesnuc (Fırat Küçük) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pubg evreni ve korku, yaratıklar falan baya iyi evren he. Ama ne alaka. Her şeyin evreni olsun zaten aynen böyle devam. En sevdiğim evren beybileyt evreni...
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasil bir haberdir bu anlamadim PUBG'nin evreni tam olarak nedir? Battleroyal,coklu oyunculu,Tps ?????
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Source (Barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    Bunu herkes merak ediyor sanırım
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu korku oyunu VR için çıksa nasıl olur?
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    cihat emre 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pubg evreni nedir arkadaşlar
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