PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz"

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Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yeni oyununu duyurmuştu. PUBG ile aynı evrende geçecek olan The Callisto Protocol, hikaye odaklı tek kişilik bir hayatta kalma korku oyunu.

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Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor

Daha önce belirtildiği üzere bu oyun popüler battle royale oyunu PUBG ile aynı evrende geçecek. PUBG'ye ufak göndermeler içerecek ve bazı bağlantılar olacak. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun yaratıcısı Glen Schofield, oyun ile ilgili yeni bir açıklamda bulundu ve oyunun duyuru fragmanının sansüzsüz hali yayınlandı.

Glen Schofield yapmış olduğu son açıklamada, "Daha önce bunu Dead Space ile yaptık ve tekrar yapacağız. Dünyanın en korkunç oyununu yapacağız. Hapishane gerçekten korkutucu bir yer, Jüpiter'in ölü uydusundaki hapishane dehşet verici bir yer." dedi. Glen Schofield'ın korku oyunu konusunda güveneceğimiz biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Umuyoruz ki bizleri ilk Dead Sapce gibi başarılı bir oyun bekliyordur.

Oyunun sansürsüz fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız.

https://www.gematsu.com/2020/12/the-callisto-protocol-extended-announcement-trailer

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