PUBG Mobile'a Galata Kulesi eklendi

Tam Boyutta Gör

Dünyada milyonlarca oyuncuya erişen PUBG Mobile’a Türkiye’den bir eser ekleniyor. Galata Kulesi, PUBG Mobile’ın en popüler haritası Erangel’e eklendi.

Mortal Kombat: Onslaught akıllı telefonlar için geliyor 1 gün önce eklendi

Erangel haritasına Galata Kulesi’ni ekleyen güncelleme bugün dünya genelinde yayınlanacak. Böylece Türkiye’nin ve İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi, tüm dünyaya tanıtılmış olacak. Oyun içerisinde ayrıca Galata Kulesi’nin ön plana çıktığı ödüllü etkinlikler de yapılacak.

Tam Boyutta Gör

PUBG Mobile’dan yapılan açıklamaya göre Galata Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlangıcı olarak yeni gelecek sürprizlerin kapısını aralıyor. Kırmızı beyaz ay yıldızlı giysi ve şapka aksesuarları eklendi. Önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili daha fazla eklemeler görebiliriz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, “Bugüne kadar yerel pazarda öncelik verdiğimiz lokalizasyon çalışmalarını şimdi bir üst noktaya taşıyor ve bu kez kültürel bir değerimiz olan Galata Kulesini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Galata Kulesi’nin PUBG MOBILE’da yükselecek olmasından dolayı gururluyuz. PUBG MOBILE olarak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunacak bu gelişmeyi bir başlangıç olarak görüyor, oyunseverleri önümüzdeki dönemlerde de yeni sürprizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.