QCY yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de uygun fiyatlı kulaklıkları ile beğeni toplayan Xiaomi ekosistem markası QCY yeni bir kablosuz kulaklık daha tanıttı. QCY H3 kulak üstü kulaklık markadan beklentilerin aksine oldukça iddialı.

QCY H3 özellikleri ve fiyatı

QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40mm sürücüler ile geliyor. 3 mikrofon ile 43 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabilirken 4 farklı mod sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre sesi engelleyebiliyor.

Kulaklık teknolojisinde devrim 1 hf. önce eklendi

Görüşmelerde berrak ses kalitesi sunan kulaklık 60 saate varan kullanım süresi ile segmentinde iddialı hale geliyor. Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Kulağa uyumlu kanallar daha özelleştirilmiş bir ses sunulmasını sağlıyor. QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40$ fiyat etiketine sahip.

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QCY H3 kulaklık duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı