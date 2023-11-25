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    QCY yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

    QCY markasının H3 kulak üstü kablosuz kulaklık modeli güçlü gürültü engelleme yeteneği ve uzun kullanım süreleri ile piyasaya iddialı bir giriş yapmak istiyor.  
    QCY H3 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de uygun fiyatlı kulaklıkları ile beğeni toplayan Xiaomi ekosistem markası QCY yeni bir kablosuz kulaklık daha tanıttı. QCY H3 kulak üstü kulaklık markadan beklentilerin aksine oldukça iddialı.

    QCY H3 özellikleri ve fiyatı

    QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40mm sürücüler ile geliyor. 3 mikrofon ile 43 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabilirken 4 farklı mod sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre sesi engelleyebiliyor.

    Görüşmelerde berrak ses kalitesi sunan kulaklık 60 saate varan kullanım süresi ile segmentinde iddialı hale geliyor. Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Kulağa uyumlu kanallar daha özelleştirilmiş bir ses sunulmasını sağlıyor. QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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