QCY yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

QCY H3 özellikleri ve fiyatı
QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40mm sürücüler ile geliyor. 3 mikrofon ile 43 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabilirken 4 farklı mod sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre sesi engelleyebiliyor.
Görüşmelerde berrak ses kalitesi sunan kulaklık 60 saate varan kullanım süresi ile segmentinde iddialı hale geliyor. Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Kulağa uyumlu kanallar daha özelleştirilmiş bir ses sunulmasını sağlıyor. QCY H3 kulak üstü kulaklık modeli 40$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.