Qualcomm'dan dev metaverse yatırımı: 100 milyon dolarlık fon başlatılıyor

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Günümüzde hız kesmeden devam eden Metaverse yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda AR içeriklerin geliştirilmesini sağlayan Snapdragon Spaces platformunu tanıtan Qualcomm, şimdi de 100 milyon dolarlık Snapdragon Metaverse Fonu başlatıyor.

Geliştiricilere yeni fırsatlar sunacak

Yeni Fon ile birlikte artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka (AI) teknolojilerini geliştiren geliştiricilere ve şirketlere destek sunmayı hedefleyen Qualcomm, oyun, sağlık ve zindelik, medya, eğlence, eğitim ve işletme alanlarında deneyimi arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte ilk başvuruların Temmuz ayında başlayacağını duyuran şirket, geliştiricilerin son teknoloji XR platform teknolojisine, donanım kitlerine, küresel bir yatırımcı ağına, ortak pazarlama ve promosyon fırsatlarına ulaşmasını sağlayacak.

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Qualcomm’un metaverse için bir bilet olduğunu söyleyen Qualcomm Incorporated'ın başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, yeni fon hakkında ''Yeni uzamsal bilgi işlem çağına girerken sınırlarını zorlayan her büyüklükteki geliştirici ve şirketi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz'' sözlerini dile getirdi.

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Qualcomm, 100 milyon dolarlık metaverse fonu başlattı