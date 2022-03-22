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    Qualcomm'dan dev metaverse yatırımı: 100 milyon dolarlık fon başlatılıyor

    Facebook'un metaverse'e odaklanması ile birlikte dev şirketler AR ve VR teknolojilerine büyük yatırımlar gerçekleştirmeye başladı. Qualcomm 100 milyon dolarlık Snapdragon Metaverse fonunu duyurdu.
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    Qualcomm, 100 milyon dolarlık metaverse fonu başlattı
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    Günümüzde hız kesmeden devam eden Metaverse yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda AR içeriklerin geliştirilmesini sağlayan Snapdragon Spaces platformunu tanıtan Qualcomm, şimdi de 100 milyon dolarlık Snapdragon Metaverse Fonu başlatıyor.

    Geliştiricilere yeni fırsatlar sunacak

    Yeni Fon ile birlikte artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka (AI) teknolojilerini geliştiren geliştiricilere ve şirketlere destek sunmayı hedefleyen Qualcomm, oyun, sağlık ve zindelik, medya, eğlence, eğitim ve işletme alanlarında deneyimi arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte ilk başvuruların Temmuz ayında başlayacağını duyuran şirket, geliştiricilerin son teknoloji XR platform teknolojisine, donanım kitlerine, küresel bir yatırımcı ağına, ortak pazarlama ve promosyon fırsatlarına ulaşmasını sağlayacak.

    Qualcomm’un metaverse için bir bilet olduğunu söyleyen Qualcomm Incorporated'ın başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, yeni fon hakkında ''Yeni uzamsal bilgi işlem çağına girerken sınırlarını zorlayan her büyüklükteki geliştirici ve şirketi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz'' sözlerini dile getirdi.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 21 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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