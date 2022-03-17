Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung CEO’sundan metaverse açıklaması

    Samsung CEO'su metaverse odaklı yeni cihazlar geliştireceklerini açıkladı. Metaverse alanında fırsat gördüklerini ifade etti.                                       
    Oy Ver

    Samsung, metaverse ürünleri geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli gazete Hankyung’un haberine göre; teknoloji devi Samsung, metaverse alanında yeni çalışmalar yapmayı planlıyor. Elde edilen son bilgilere göre; Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han, şirketin genel kurul toplantısında 2022 yılı için belirledikleri hedeflerden bahsetti.

    Yapılan kurul toplantısında açıklanan karara göre şirket, çoklu birleşme, satın alımlar yapma, yapay zeka alanına girme ve robot üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Samsung CEO’su: "Metaverse, büyüme hızımızı artıracak"

    Metaverse kavramının hızla gelişmesi ile beraber birçok büyük şirket bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Teknoloji devi Samsung da uygulama sorunlarını çözmek için metaverse’ten yararlanmayı ve metaverse ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han, katıldığı toplantıda metaverse teknolojisi alanında yeni büyüme fırsatları gördüklerini söyledi.

    Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Müşterilerin metaverse’i her zaman, her yerde deneyimleyebilmeleri için optimize edilmiş metaverse cihazları ve çözümleri geliştireceğiz”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız