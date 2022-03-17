Samsung CEO’sundan metaverse açıklaması

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Güney Koreli gazete Hankyung’un haberine göre; teknoloji devi Samsung, metaverse alanında yeni çalışmalar yapmayı planlıyor. Elde edilen son bilgilere göre; Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han, şirketin genel kurul toplantısında 2022 yılı için belirledikleri hedeflerden bahsetti.

Yapılan kurul toplantısında açıklanan karara göre şirket, çoklu birleşme, satın alımlar yapma, yapay zeka alanına girme ve robot üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Samsung CEO’su: "Metaverse, büyüme hızımızı artıracak"

Metaverse kavramının hızla gelişmesi ile beraber birçok büyük şirket bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Teknoloji devi Samsung da uygulama sorunlarını çözmek için metaverse’ten yararlanmayı ve metaverse ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han, katıldığı toplantıda metaverse teknolojisi alanında yeni büyüme fırsatları gördüklerini söyledi.

Samsung’un CEO’su Jong-Hee Han konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Müşterilerin metaverse’i her zaman, her yerde deneyimleyebilmeleri için optimize edilmiş metaverse cihazları ve çözümleri geliştireceğiz”

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