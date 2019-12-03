Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak

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Samsung Galaxy Fold piyasaya sürülen ilk katlanabilir telefon olma özelliği taşırken 2000 dolarlık fiyat etiketi ve hassas ekranı müşterilerin aklında soru işareti bırakıyordu. Samsung yakın zamanda piyasaya sürmeye planladığı yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Adının Galaxy Fold 2 olacağı tahmin edilen telefonla Samsung, öncelikle müşterilerin aklındaki soru işaretlerini gidermek için çabalayacak.

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung'un, Motorola Razr gibi dikey katlanabilir yeni telefonunun fiyat etiketinin yaklaşık 845 dolar olacağı söyleniyor. Bu fiyat mevcut Galaxy Fold'un fiyatının yarısından ve 999 dolardan satışa sunulan iPhone 11 Pro'dan daha az. Eğer rapor doğruysa Galaxy Fold 2 piyasadaki en ucuz katlanabilir telefon olacak.

Galaxy Fold 2'nin gelecek yılın başlarında, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi olan Galaxy S11 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S11 telefonunun yaklaşık 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.gadgetsnow.com/mobiles/next-samsung-foldable-phone-may-be-cheaper-than-apple-iphone-11-pro/articleshow/72350069.cms