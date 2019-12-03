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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak

    Samsung, şubat ayında piyasaya sürülmek üzere yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Yeni telefon, yakın zamanda piyasaya sunulan Motorola Razr'a benzeyen bir kapaklı tasarıma sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak
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    Samsung Galaxy Fold piyasaya sürülen ilk katlanabilir telefon olma özelliği taşırken 2000 dolarlık fiyat etiketi ve hassas ekranı müşterilerin aklında soru işareti bırakıyordu. Samsung yakın zamanda piyasaya sürmeye planladığı yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Adının Galaxy Fold 2 olacağı tahmin edilen telefonla Samsung, öncelikle müşterilerin aklındaki soru işaretlerini gidermek için çabalayacak. 

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    Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung'un, Motorola Razr gibi dikey katlanabilir yeni telefonunun fiyat etiketinin yaklaşık 845 dolar olacağı söyleniyor. Bu fiyat mevcut Galaxy Fold'un fiyatının yarısından ve 999 dolardan satışa sunulan iPhone 11 Pro'dan daha az. Eğer rapor doğruysa Galaxy Fold 2 piyasadaki en ucuz katlanabilir telefon olacak.

    Galaxy Fold 2'nin gelecek yılın başlarında, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi olan Galaxy S11 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S11 telefonunun yaklaşık 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 



    https://www.gadgetsnow.com/mobiles/next-samsung-foldable-phone-may-be-cheaper-than-apple-iphone-11-pro/articleshow/72350069.cms Yorum Yaz
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    Kerim5100 1 hf. en beğenilen
    S10 Plus 999 dolara çıkmışken gerçekten buna inanan var mı :D
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    Doanc4n 1 hf.
    yazıyı okurken, benden başka ekrem71 tadı alan var mı? :)
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Galaxy fold tam 1.900küsür dolar civarıydı diye hatırlıyorum. fazla iyimser olmaya gerek yok, 1500dolardan aşağı olacağını sanmam. görecez...
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    Askaparta 1 hf.
    Katla katla para.
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    smart1978 1 hf.
    Kamerasi da Iphone 11 Pro dan ucuz kalitede olacak :/ Iphone larda es zamanli tum kameralarda 4K cekilebiliyor yani on ve arkadakile 4 tunu es zamanli 4K kayit yapabiliyorsunuz...

    Katlama isinde Motorola gizli belli olmayan distan katlanmis ama ic OLED ekrani sadece bukulerek korunmaktadir yani katlanma olayi yasanmiyor. Samsung tasarimini sil bastan gelistirmeli minor iyilestirmelere odaklanmamalidir...
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    Relax Relax 1 hf.
    Biraz fazla iyimser geldi fiyat.
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    Kerim5100 1 hf. en beğenilen
    S10 Plus 999 dolara çıkmışken gerçekten buna inanan var mı :D
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