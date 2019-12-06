Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı

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Qualcomm, ARM tabanlı Windows'u destekleyen dizüstü bilgisayarlar için programına iki işlemci ekliyor. Şirket, yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılan Snapdragon 8cx'in iki türevi olan ve daha düşük performanslı bilgisayarlar için kullanılacak Snapdragon 7c ve 8c'yi tanıttı. Snapdragon 7c giriş seviyesi, Snapdragon 8c ise orta seviye bilgisayarlar için üretilecek.

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Snapdragon 8c, Qualcomm'un ikinci nesil, ARM tabanlı Windows chipseti olan Snapdragon 850 işlemcisinin yerini alıyor. Teknik özellikler açısından Qualcomm, Snapdragon 8c'nin Snapdragon 850'ye kıyasla yüzde 30'a kadar gelişmiş performans sunacağını söylüyor. Qualcomm, 8c'de, X24 LTE modem (X55 5G isteğe bağlıdır), Kryo 490 CPU ve Adreno 675 GPU kullanacak.

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Snapdragon 7c, Qualcomm ile yerleşik 4G bağlantısı olan, giriş seviyesi cihazlarda kullanım için, yüzde 25 daha iyi performans ve iddia ettiklerine göre rakip çiplere kıyasla iki kat pil ömrü için tasarlanmıştır.7c, okta çekirdekli bir Kryo 468 CPU, Adreno 618 GPU ve X15 LTE modem ile üretilecek.

Snapdragon Teknoloji Zirvesi'ndeki konuşmasında üretim yönetimi müdürü Miguel Nunes ürettikleri yeni iki işlemci için, hem Intel hem de AMD'nin girdikleri yarışta birbirlerinin daha yüksek performanslı, yüksek marjlı seviyeleri hedef almalarını sağlayarak pazarın daha ucuz, daha düşük performanslı bölümünde boşluk bıraktıklarını söyledi.

https://www.zdnet.com/article/qualcomm-launches-snapdragon-8c-7c-platforms-aimed-at-mainstream-pc-market/