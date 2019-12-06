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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı

    Qualcomm, Windows dizüstü bilgisayarlar için yeni bir ARM yongası dizisi oluşturmak üzere tasarlanan iki yeni işlemci olan Snapdragon 8c ve Snapdragon 7c'yi piyasaya sürdü.
    6 gün
    2,6b
    1
    17
    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı
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    Qualcomm, ARM tabanlı Windows'u destekleyen dizüstü bilgisayarlar için programına iki işlemci ekliyor. Şirket, yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılan Snapdragon 8cx'in iki türevi olan ve daha düşük performanslı bilgisayarlar için kullanılacak Snapdragon 7c ve 8c'yi tanıttı. Snapdragon 7c giriş seviyesi, Snapdragon 8c ise orta seviye bilgisayarlar için üretilecek. 

    Ayrıca Bkz. "RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı"

    Snapdragon 8c, Qualcomm'un ikinci nesil, ARM tabanlı Windows chipseti olan Snapdragon 850 işlemcisinin yerini alıyor. Teknik özellikler açısından Qualcomm, Snapdragon 8c'nin Snapdragon 850'ye kıyasla yüzde 30'a kadar gelişmiş performans sunacağını söylüyor. Qualcomm, 8c'de, X24 LTE modem (X55 5G isteğe bağlıdır), Kryo 490 CPU ve Adreno 675 GPU kullanacak.

    Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı
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    Snapdragon 7c, Qualcomm ile yerleşik 4G bağlantısı olan, giriş seviyesi cihazlarda kullanım için, yüzde 25 daha iyi performans ve iddia ettiklerine göre rakip çiplere kıyasla iki kat pil ömrü için tasarlanmıştır.7c, okta çekirdekli bir Kryo 468 CPU, Adreno 618 GPU ve X15 LTE modem ile üretilecek.

    Snapdragon Teknoloji Zirvesi'ndeki konuşmasında üretim yönetimi müdürü Miguel Nunes ürettikleri yeni iki işlemci için, hem Intel hem de AMD'nin girdikleri yarışta birbirlerinin daha yüksek performanslı, yüksek marjlı seviyeleri hedef almalarını sağlayarak pazarın daha ucuz, daha düşük performanslı bölümünde boşluk bıraktıklarını söyledi.



    https://www.zdnet.com/article/qualcomm-launches-snapdragon-8c-7c-platforms-aimed-at-mainstream-pc-market/ Yorum Yaz
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    emsalsszz 6 gün en beğenilen
    intelin giriş seviyesi notebooklara koyduğu celeron ve atomun yerine geçmesi dileğiyle
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    smart1978 6 gün
    Bence Android tabletler bunlardan olmali. 4K cozunurlukte gercek 10 bit panelli . 12 GB RAM li 512 GB dahili depolama birimli harici hafiza karti destekli ve en onemlisi nvme li 512 GB depolama birim baslangic olacak urunler sart.

    Telefon islemcilerinden performansi ve ozellikleri vasat sozde ust seviye tablet yapilma devri artik bitmelidir! ..
    Bence Android tabletler bunlardan olmali. 4K cozunurlukte gercek 10 bit panelli . 12 GB RAM li 512 GB dahili depolama birimli harici hafiza karti destekli ve e...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    DH Misafiri 3 gün
    Windows da snapdragon işlemci pclerde iyi performans verirse sen o zaman bak kimse intele amd ye bakmaz windows da mobilleşir diye düşünüyorum böylece.....
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    MS4343 6 gün
    8cx performansı:



    (Bu yeni tanıtılanları daha tanıyan yok:)









    Yanıtla +2
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    Alex5 6 gün
    Bari Qualcomm bizi ürünlere aşırı fiyat çeken intel ve amd'den kurtarsa. Bıktık bu aşırı parça fiyatlarından. Dolar bazında bile çok pahallı herşey
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    zdniz 6 gün Alex5
    Qualcomm işlemci kullanan pc ler var piyasada ve malesef rakiplerin 2 kat daha pahalı. Performans olarakda ahım şahim hiç bir şey vaat etmiyor...
    Yanıtla +1
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    emsalsszz 6 gün en beğenilen
    intelin giriş seviyesi notebooklara koyduğu celeron ve atomun yerine geçmesi dileğiyle
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    OverClocK1ng 6 gün emsalsszz
    Hay ağzına sağlık.
    Yanıtla +1
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    smart1978 6 gün
    Bence Android tabletler bunlardan olmali. 4K cozunurlukte gercek 10 bit panelli . 12 GB RAM li 512 GB dahili depolama birimli harici hafiza karti destekli ve en onemlisi nvme li 512 GB depolama birim baslangic olacak urunler sart.

    Telefon islemcilerinden performansi ve ozellikleri vasat sozde ust seviye tablet yapilma devri artik bitmelidir! ..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    muratkaya 6 gün smart1978
    Neden 4K?
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    DH Misafiri 6 gün
    Adreno 675 hangi masaüstü GPU a denk geliyor?
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    gcb1903 6 gün DH Misafiri
    Olsa olsa İntel Hd grafik falan olur.
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    muratkaya 6 gün DH Misafiri
    RTX 2060-2070 arası bir şey.
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