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    Qualcomm Adreno X1 yeni nesil Windows dizüstülere geliyor

    Qualcomm Adreno X1 firmanın masa üstü sistemler için hazırladığı grafik biriminin yeni adı olacak. Yeni bir tasarım olan Qualcomm Adreno X1 oyun konusunda Intel ve AMD’yi zorlayacak.
    Qualcomm Adreno X1 Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un son dönemdeki en önemli hamlesi olarak gösterilen Snapdragon X Elite ve X Plus masa üstü işlemcilerin teknik detayları henüz belli değil. Firma dönem dönem yeni serinin detaylarını resmi tanıtımlarla duyuruyor.

    Qualcomm Adreno X1 neler sunuyor?

    Snapdragon X Elite ve X Plus serisinin Adreno grafik birimi Qualcomm Adreno X1 olarak değiştirildi ve masa üstü işlemcilerde artık Adreno X şeklinde seriler göreceğiz. Firma Windows on ARM sistemleri için grafik birimini özel bir tasarımla hazırladığını belirtiyor.

    Seride Adreno X1-85 amiral gemisi konumunda. 6 kümede 1536 mantık birimi yer alıyor. Her döngüde 96 desen birimi, saniyede ise 72 milyon piksel veri işlerken 4.6 TFLOPS performans üretebiliyor.

    Qualcomm Adreno X1 grafik birimi Full HD çözünürlükte Intel Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU)  kıyasla pek çok oyunda benzer veya daha iyi performans verebiliyor. Üstelik daha az enerji tüketiyor.

    Qualcomm ayrıca Adreno kontrol panelini de kullanıma sundu. Kullanıcılar oyun optimizasyonu ve sürücü güncellemelerini bu panelden yapabilecekler. Ayrıca performans iyileştirmeleri için tavsiye alacaklar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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