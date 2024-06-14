Qualcomm Adreno X1 yeni nesil Windows dizüstülere geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un son dönemdeki en önemli hamlesi olarak gösterilen Snapdragon X Elite ve X Plus masa üstü işlemcilerin teknik detayları henüz belli değil. Firma dönem dönem yeni serinin detaylarını resmi tanıtımlarla duyuruyor.

Qualcomm Adreno X1 neler sunuyor?

Snapdragon X Elite ve X Plus serisinin Adreno grafik birimi Qualcomm Adreno X1 olarak değiştirildi ve masa üstü işlemcilerde artık Adreno X şeklinde seriler göreceğiz. Firma Windows on ARM sistemleri için grafik birimini özel bir tasarımla hazırladığını belirtiyor.

Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı 2 ay önce eklendi

Seride Adreno X1-85 amiral gemisi konumunda. 6 kümede 1536 mantık birimi yer alıyor. Her döngüde 96 desen birimi, saniyede ise 72 milyon piksel veri işlerken 4.6 TFLOPS performans üretebiliyor.

Qualcomm Adreno X1 grafik birimi Full HD çözünürlükte Intel Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU) kıyasla pek çok oyunda benzer veya daha iyi performans verebiliyor. Üstelik daha az enerji tüketiyor.

Qualcomm ayrıca Adreno kontrol panelini de kullanıma sundu. Kullanıcılar oyun optimizasyonu ve sürücü güncellemelerini bu panelden yapabilecekler. Ayrıca performans iyileştirmeleri için tavsiye alacaklar.

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