Qualcomm Adreno X1 yeni nesil Windows dizüstülere geliyor

Qualcomm Adreno X1 neler sunuyor?
Snapdragon X Elite ve X Plus serisinin Adreno grafik birimi Qualcomm Adreno X1 olarak değiştirildi ve masa üstü işlemcilerde artık Adreno X şeklinde seriler göreceğiz. Firma Windows on ARM sistemleri için grafik birimini özel bir tasarımla hazırladığını belirtiyor.
Seride Adreno X1-85 amiral gemisi konumunda. 6 kümede 1536 mantık birimi yer alıyor. Her döngüde 96 desen birimi, saniyede ise 72 milyon piksel veri işlerken 4.6 TFLOPS performans üretebiliyor.
Qualcomm Adreno X1 grafik birimi Full HD çözünürlükte Intel Core Ultra 7 155H'ye (8 Xe-Core Arc GPU) kıyasla pek çok oyunda benzer veya daha iyi performans verebiliyor. Üstelik daha az enerji tüketiyor.
Qualcomm ayrıca Adreno kontrol panelini de kullanıma sundu. Kullanıcılar oyun optimizasyonu ve sürücü güncellemelerini bu panelden yapabilecekler. Ayrıca performans iyileştirmeleri için tavsiye alacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.