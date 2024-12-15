Intel'in CEO'su Snapdragon işlemcili bilgisayarların yüksek oranda iade edildiğini iddia etti

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Tam Boyutta Gör Intel'in geçici CEO'su Michelle Johnston Holthaus, son dönemde yaygınlaşan Qualcomm işlemcili dizüstü bilgisayarların yüksek oranda perakendecilere iade edildiğini iddia etti. Johnston Holthaus, iadelerin perakendecilerin bir numaralı endişesi olduğunu belirtti.

Barclays 22. Yıllık Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Johnston Holthaus, "ARM PC'lerin iade oranına bakarsanız, herhangi bir perakendeciyle konuşursanız, bir numaralı endişelerinin bu olduğunu görürsünüz. Çünkü bu bilgisayarları kurmaya çalışıyorsunuz ve beklediğimiz şeyler çalışmıyor, değil mi?" dedi.

2024'ün üçüncü çeyreğinde, Qualcomm Snapdragon X Elite destekli cihazlar PC pazarının yalnızca %0,8'ini oluşturdu. Genel olarak, ARM tabanlı bilgisayarlar pazarın yaklaşık %10'unu oluşturuyor ve bunların büyük çoğunluğu M serisi işlemcilere sahip Apple bilgisayarları.

Qualcomm, birkaç yıl içinde kişisel bilgisayarlarının yaklaşık %50'sinin ARM mimarisine dayalı işlemciler kullanacağı tahmininde bulunuyor. Ancak bu tahmin şimdilik fazla iyimser görünüyor.

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Uyumluluk sorunları ne büyük problem

Snapdragon'lu sistemlerinin yavaş benimsenmesi, yazılım uyumluluk sorunları, düşük oyun performansı ve AMD ve Intel'in rekabetçi fiyatları gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Uyumluluk sorunlarının, insanların Snapdragon X tabanlı sistemleri iade etmesinin ana nedeni olduğu düşünülüyor.

Johnston Holthaus, ARM PC'lerin gelecekte büyük pay elde edeceği konusunda şüphe duyuyor ve bu bilgisayarların önünde bazı engeller olduğunu söylüyor. Ancak CEO, rakiplerinin çoğaldığını ve rekabetin kızıştığını kabul ediyor.

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