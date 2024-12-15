Intel'in CEO'su Snapdragon işlemcili bilgisayarların yüksek oranda iade edildiğini iddia etti

Barclays 22. Yıllık Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Johnston Holthaus, "ARM PC'lerin iade oranına bakarsanız, herhangi bir perakendeciyle konuşursanız, bir numaralı endişelerinin bu olduğunu görürsünüz. Çünkü bu bilgisayarları kurmaya çalışıyorsunuz ve beklediğimiz şeyler çalışmıyor, değil mi?" dedi.
2024'ün üçüncü çeyreğinde, Qualcomm Snapdragon X Elite destekli cihazlar PC pazarının yalnızca %0,8'ini oluşturdu. Genel olarak, ARM tabanlı bilgisayarlar pazarın yaklaşık %10'unu oluşturuyor ve bunların büyük çoğunluğu M serisi işlemcilere sahip Apple bilgisayarları.
Qualcomm, birkaç yıl içinde kişisel bilgisayarlarının yaklaşık %50'sinin ARM mimarisine dayalı işlemciler kullanacağı tahmininde bulunuyor. Ancak bu tahmin şimdilik fazla iyimser görünüyor.
Uyumluluk sorunları ne büyük problem
Snapdragon'lu sistemlerinin yavaş benimsenmesi, yazılım uyumluluk sorunları, düşük oyun performansı ve AMD ve Intel'in rekabetçi fiyatları gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Uyumluluk sorunlarının, insanların Snapdragon X tabanlı sistemleri iade etmesinin ana nedeni olduğu düşünülüyor.
Johnston Holthaus, ARM PC'lerin gelecekte büyük pay elde edeceği konusunda şüphe duyuyor ve bu bilgisayarların önünde bazı engeller olduğunu söylüyor. Ancak CEO, rakiplerinin çoğaldığını ve rekabetin kızıştığını kabul ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor