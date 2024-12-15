Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'in CEO'su Snapdragon işlemcili bilgisayarların yüksek oranda iade edildiğini iddia etti

    Intel'in geçici CEO'su Michelle Johnston Holthaus, son dönemde yaygınlaşan Qualcomm işlemcili dizüstü bilgisayarların yüksek oranda perakendecilere iade edildiğini iddia etti.
    Intel'in CEO'su: Snapdragon'lu PC'lerin iade oranının yüksek Tam Boyutta Gör
    Intel'in geçici CEO'su Michelle Johnston Holthaus, son dönemde yaygınlaşan Qualcomm işlemcili dizüstü bilgisayarların yüksek oranda perakendecilere iade edildiğini iddia etti. Johnston Holthaus, iadelerin perakendecilerin bir numaralı endişesi olduğunu belirtti.

    Barclays 22. Yıllık Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Johnston Holthaus, "ARM PC'lerin iade oranına bakarsanız, herhangi bir perakendeciyle konuşursanız, bir numaralı endişelerinin bu olduğunu görürsünüz. Çünkü bu bilgisayarları kurmaya çalışıyorsunuz ve beklediğimiz şeyler çalışmıyor, değil mi?" dedi.

    2024'ün üçüncü çeyreğinde, Qualcomm Snapdragon X Elite destekli cihazlar PC pazarının yalnızca %0,8'ini oluşturdu. Genel olarak, ARM tabanlı bilgisayarlar pazarın yaklaşık %10'unu oluşturuyor ve bunların büyük çoğunluğu M serisi işlemcilere sahip Apple bilgisayarları.

    Qualcomm, birkaç yıl içinde kişisel bilgisayarlarının yaklaşık %50'sinin ARM mimarisine dayalı işlemciler kullanacağı tahmininde bulunuyor. Ancak bu tahmin şimdilik fazla iyimser görünüyor.

    Uyumluluk sorunları ne büyük problem

    Snapdragon'lu sistemlerinin yavaş benimsenmesi, yazılım uyumluluk sorunları, düşük oyun performansı ve AMD ve Intel'in rekabetçi fiyatları gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Uyumluluk sorunlarının, insanların Snapdragon X tabanlı sistemleri iade etmesinin ana nedeni olduğu düşünülüyor.

    Johnston Holthaus, ARM PC'lerin gelecekte büyük pay elde edeceği konusunda şüphe duyuyor ve bu bilgisayarların önünde bazı engeller olduğunu söylüyor. Ancak CEO, rakiplerinin çoğaldığını ve rekabetin kızıştığını kabul ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    levent börek mi bülent börek mi ford transit önden çekişli yorumları apple değişim belgesi radyatör havası nasıl alınır ankara audi özel servis tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız