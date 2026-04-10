Qualcomm–Samsung krizi derinleşiyor: 2nm'de hedefler tutmadı

Tam Boyutta Gör Samsung ile Qualcomm arasındaki iş birliği beklentileri, 2nm üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Yeni nesil Snapdragon çiplerin yine TSMC tarafından üretileceği ortaya çıktı. Önümüzdeki süreçte ise Samsung Foundry'nin kendini kanıtlaması gerekecek.

Qualcomm rotayı değiştirdi

Son bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi için tercihi tamamen TSMC'nin 2nm "N2P" süreci olacak. Bunun arkasındaki en büyük neden ise Samsung'un 2nm GAA üretim teknolojisinin henüz istenen verimlilik seviyesine ulaşamaması. Şu an için Samsung'un verim oranının yüzde 60 civarında kaldığı, Qualcomm'un ise en az yüzde 70 seviyesini hedeflediği belirtiliyor.

Bu fark teknik olarak kapatılamayacak kadar büyük değil. Ancak çip üretiminde verim oranı, maliyet ve istikrar açısından kritik öneme sahip. Yeterli verim sağlanamadığında hem üretim maliyetleri artıyor hem de tedarik zincirinde aksama riski ortaya çıkıyor. Bu da Qualcomm gibi büyük müşterilerin daha güvenli bir seçenek olan TSMC'ye yönelmesine neden oluyor.

Öte yandan Qualcomm'un TSMC ile çalışmasının da bir bedeli var. Tayvanlı üreticinin 2nm süreci oldukça pahalı ve bu durum doğrudan çip maliyetlerine yansıyor. Bu yüzden Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerin alternatif olarak Samsung'u değerlendirdiği biliniyordu. Ancak mevcut tablo, bu geçişin kısa vadede pek mümkün olmadığını gösteriyor.

Samsung cephesinde ise umutlar tamamen tükenmiş değil. Şirketin ikinci nesil 2nm GAA sürecini yıl içinde daha olgun hale getirmesi ve kendi Exynos çiplerinde kullanması bekleniyor. Eğer verimlilik hedefleri yakalanabilirse, ilerleyen dönemde Qualcomm ile yeniden masaya oturulması sürpriz olmayabilir.

