Qualcomm'dan sürpriz: Snapdragon 7+ Gen 2 tanıtıldı

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 özellikleri
Snapdragon 7+ Gen 2, birinci nesil gibi üst seviye özellikleri taşıyor; 200MP sensörün yanı sıra aynı anda iki kameradan üçlü pozlama ile HDR video çekimini destekleyen ISP, Dolby Vision uyumlu ve 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran gibi. Qualcomm, işlemcinin yapay zeka işlemede %40’a kadar daha iyi olduğunu söylüyor. Yapay zeka motoru, özellikle bulut tabanlı oyunlarda fayda sağlayan otomatik değişken oranlı gölgelendirme özelliğini destekliyor. Bağlantı tarafında, 7 serisinde bir ilk olan 5G/4G çift SIM desteği mevcut.
Qualcomm Snapdragon 7 serisinin yeni üyesi 7+ Gen 2 işlemci, bu aydan itibaren ilk olarak Xiaomi Redmi ve Realme telefonlarda kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)