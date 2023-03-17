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    Qualcomm'dan sürpriz: Snapdragon 7+ Gen 2 tanıtıldı

    Qualcomm, yeni orta üst seviye mobil işlemci Snapdragon 7+ Gen 2’yi duyurdu. Bu aydan itibaren Android telefonlarda olacak Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    snapdragon 7 plus gen 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 1 ve Snapdragon 7 Gen 2 işlemciyi tanıtması bekleniyordu. Sürpriz şekilde Snapdragon 7+ Gen 2 tanıtıldı. Qualcomm, bu işlemciyi şimdiye kadarki en güçlü 7 serisi olarak öne çıkarıyor.

    Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 özellikleri

    Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un açıklamasına göre, Snapdragon 7+ Gen 2, selefi Snapdragon 7 Gen 1’e göre %50 daha performanslı çalışıyor. Kâğıt üzerinde, çip, 2.91GHz’e kadar saat hızlarına sahip ve 16GB’a kadar RAM desteği sunuyor. Akıllı telefonlar dışında Logitech G Cloud, Razer Edge gibi  cihazlarda da kullanılabilecek bir işlemci. Adı belirtilmeyen Adreno GPU, 2 kat performans artışı sağlıyor. Çip, QuickCharge 5 uyumlu. Qualcomm’un iddiası; beş dakika şarj ile %50 doluluk.

    Snapdragon 7+ Gen 2, birinci nesil gibi üst seviye özellikleri taşıyor; 200MP sensörün yanı sıra aynı anda iki kameradan üçlü pozlama ile HDR video çekimini destekleyen ISP, Dolby Vision uyumlu ve 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran gibi. Qualcomm, işlemcinin yapay zeka işlemede %40’a kadar daha iyi olduğunu söylüyor. Yapay zeka motoru, özellikle bulut tabanlı oyunlarda fayda sağlayan otomatik değişken oranlı gölgelendirme özelliğini destekliyor. Bağlantı tarafında, 7 serisinde bir ilk olan 5G/4G çift SIM desteği mevcut.

    Qualcomm Snapdragon 7 serisinin yeni üyesi 7+ Gen 2 işlemci, bu aydan itibaren ilk olarak Xiaomi Redmi ve Realme telefonlarda kullanılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 22 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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