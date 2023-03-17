Qualcomm'dan sürpriz: Snapdragon 7+ Gen 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 1 ve Snapdragon 7 Gen 2 işlemciyi tanıtması bekleniyordu. Sürpriz şekilde Snapdragon 7+ Gen 2 tanıtıldı. Qualcomm, bu işlemciyi şimdiye kadarki en güçlü 7 serisi olarak öne çıkarıyor.

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Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un açıklamasına göre, Snapdragon 7+ Gen 2, selefi Snapdragon 7 Gen 1’e göre %50 daha performanslı çalışıyor. Kâğıt üzerinde, çip, 2.91GHz’e kadar saat hızlarına sahip ve 16GB’a kadar RAM desteği sunuyor. Akıllı telefonlar dışında Logitech G Cloud, Razer Edge gibi cihazlarda da kullanılabilecek bir işlemci. Adı belirtilmeyen Adreno GPU, 2 kat performans artışı sağlıyor. Çip, QuickCharge 5 uyumlu. Qualcomm’un iddiası; beş dakika şarj ile %50 doluluk.

Snapdragon 7+ Gen 2, birinci nesil gibi üst seviye özellikleri taşıyor; 200MP sensörün yanı sıra aynı anda iki kameradan üçlü pozlama ile HDR video çekimini destekleyen ISP, Dolby Vision uyumlu ve 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran gibi. Qualcomm, işlemcinin yapay zeka işlemede %40’a kadar daha iyi olduğunu söylüyor. Yapay zeka motoru, özellikle bulut tabanlı oyunlarda fayda sağlayan otomatik değişken oranlı gölgelendirme özelliğini destekliyor. Bağlantı tarafında, 7 serisinde bir ilk olan 5G/4G çift SIM desteği mevcut.

Qualcomm Snapdragon 7 serisinin yeni üyesi 7+ Gen 2 işlemci, bu aydan itibaren ilk olarak Xiaomi Redmi ve Realme telefonlarda kullanılacak.

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Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri